В России создан единый продавец радиорекламы
27 декабря 2018 22:21
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Структура холдинга «Газпром-медиа» «ГПМ Радио» и входящая в селлера НСК «Регион Медиа» создали единого продавца рекламы на радио, ООО «Дом радиорекламы», сообщили стороны. Документы об учреждении компании подписаны 26 декабря.
«Дом радиорекламы» возглавит Елена Тарасова, ранее она была директором сейлз-хауза «Европейской Медиа Группы» — «Медиа Плюс» в Санкт-Петербурге. Селлер радиорекламы будет продавать инвентарь станций, входящих в «ГПМ Радио» и ВГТРК. По словам собеседника, знакомого с ситуацией, «двери "Дома радиорекламы" для других игроков рынка открыты». Еще один собеседник отмечает, что совет директоров новой структуры, скорее всего, возглавит Эдуард Райкин.
Вначале селлер предложит рекламные возможности станций «Авторадио», Energy, «Эхо Москвы в Петербурге», «Радио Зенит», «Жара», «Юмор FM», «Вести FM», «Маяк», Comedy Radio, «Like FM», Relax FM, «Радио России», «Радио Romantika», «Детское радио», Радио МИР и «Радио Культура».
Генеральный директор «ГПМ Радио» Юрий Костин отмечает, что создание единого селлера «поможет стабилизировать и развивать рынок радио за счет привлечения новых бюджетов, а также усовершенствует измерение аудитории».
Генеральный директор «Регион Медиа» Елена Праслова уверена, что «единая площадка позволит рекламодателям оптимизировать возврат инвестиций в рекламу за счет более широкого охвата целевой аудитории».
О том, что ГПМ объединит продажи рекламы на своих станциях с НСК, “Ъ” писал в ноябре. Источник на рынке радио тогда добавлял, что «Газпром-медиа» в последнее время был недоволен развитием своих станций. Разговоры же о передаче продаж объединенному селлеру шли больше года.
По данным Ассоциации коммуникационных агентств России, рынок радиорекламы в 2017 году вырос на 3%, до 16,9 млрд руб. В первом полугодии 2018 года рост составлял 2%, до 7,6 млрд руб.
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