УФНС Самарской области организует 30 июня работу "дежурных" налоговых инспекций по регистрации онлайн-касс

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1 июля 2018 года завершается второй этап кассовой реформы. Предприниматели, не успевшие зарегистрировать ККТ до 30 июня 2018 года включительно, лишаются права на налоговый вычет до 18 тыс руб за каждую онлайн-кассу.Предприниматели могут зарегистрировать онлайн-кассу в субботу 30 июня 2018 года, в субботу, с 10.00 до 15.00 часов в любой из 10 "дежурных" налоговых инспекций Самарской области.