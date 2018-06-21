Титов подготовил новый список бизнесменов, пострадавших внутри России от рейдеров, правоохранительных органов и «гос. партнеров»

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Титов заявил, что в России преследуются «не десятки, а сотни» предпринимателей, но российский список «пока что насчитывает около 20 человек».Позднее в пресс-службе бизнес-омбудсмена пояснили РБК, что эти 20 человек являются «верхушкой айсберга» и что список ими не ограничивается. «Российский «список Титова» — это не 20 человек. Это почти три сотни (276) дел об уголовном преследовании предпринимателей, которые сегодня находятся в производстве аппарата омбудсмена. Все они обратились к нам сами», — рассказали в пресс-службе. «Мы выбрали самые злободневные, требующие наиболее активных действий. Когда по этим делам будет достигнута победа, на их место придут новые», — сообщили РБК.Титов рассказал только о некоторых делах, так как «привлечь внимание к трем сотням дел одновременно невозможно», добавили представители омбудсмена.В «российском списке» значатся сотрудники российской «дочки» немецкой Hochtief Екатерина Радаева, Вадим Соколов, Алексей Ефремов (приговорены к двум и к полутора годам колонии-поселения за фальсификацию документов), гендиректор «Полиграфия и коммуникации» Александр Пивоваров (фигурант дела о растрате и организации преступного сообщества, находится под стражей), гендиректор и сотрудники компании «ЭнергоТрест» Артем Потехин, Сергей Конченков, Олег Шадрин (обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере), руководитель «Русальянс строй» Алексей Эккерт (находится под стражей по подозрению в хищении 3 млрд руб. при строительстве объектов в Арктической зоне), гендиректор ВКВ Виктор Огнев (обвиняется в хищении) и другие люди. Всем им Титов оказывает правовую помощь, пояснили в пресс-службе.«Когда недобросовестные представители государства уничтожают инициативных, энергичных людей, которые могут принести государству пользу, — с этим мириться нельзя», — привела пресс-служба Титова слова омбудсмена.В феврале бизнес-омбудсмен, выставивший свою кандидатуру на президентских выборах, сформировал и передал в администрацию президента список бизнесменов, которые подверглись преследованию в России и скрылись за рубежом. Титов говорил, что в списке — 16 человек, включая бывшего замглавы Минсельхоза Алексея Бажанова, бывшего совладельца Единого строительного банка Василия Дякуна, основателя холдинга «Марта» Георгия Трефилова. Заявки на включение в список подали 34 человека.15 июня в Россию вернулся еще один фигурант титовского списка — бывший чиновник из Свердловской области Сергей Капчук, ставший фигурантом уголовного дела о хищениях еще в 1990-х годах. Он скрывался от правосудия на Кипре, в ОАЭ и в Великобритании.Фото: Олег Яковлев / РБК