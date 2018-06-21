Титов подготовил новый список бизнесменов, пострадавших внутри России от рейдеров, правоохранительных органов и «гос. партнеров»
21 июня 2018 06:47
89
Титов заявил, что в России преследуются «не десятки, а сотни» предпринимателей, но российский список «пока что насчитывает около 20 человек».
Позднее в пресс-службе бизнес-омбудсмена пояснили РБК, что эти 20 человек являются «верхушкой айсберга» и что список ими не ограничивается. «Российский «список Титова» — это не 20 человек. Это почти три сотни (276) дел об уголовном преследовании предпринимателей, которые сегодня находятся в производстве аппарата омбудсмена. Все они обратились к нам сами», — рассказали в пресс-службе. «Мы выбрали самые злободневные, требующие наиболее активных действий. Когда по этим делам будет достигнута победа, на их место придут новые», — сообщили РБК.
Титов рассказал только о некоторых делах, так как «привлечь внимание к трем сотням дел одновременно невозможно», добавили представители омбудсмена.
В «российском списке» значатся сотрудники российской «дочки» немецкой Hochtief Екатерина Радаева, Вадим Соколов, Алексей Ефремов (приговорены к двум и к полутора годам колонии-поселения за фальсификацию документов), гендиректор «Полиграфия и коммуникации» Александр Пивоваров (фигурант дела о растрате и организации преступного сообщества, находится под стражей), гендиректор и сотрудники компании «ЭнергоТрест» Артем Потехин, Сергей Конченков, Олег Шадрин (обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере), руководитель «Русальянс строй» Алексей Эккерт (находится под стражей по подозрению в хищении 3 млрд руб. при строительстве объектов в Арктической зоне), гендиректор ВКВ Виктор Огнев (обвиняется в хищении) и другие люди. Всем им Титов оказывает правовую помощь, пояснили в пресс-службе.
«Когда недобросовестные представители государства уничтожают инициативных, энергичных людей, которые могут принести государству пользу, — с этим мириться нельзя», — привела пресс-служба Титова слова омбудсмена.
В феврале бизнес-омбудсмен, выставивший свою кандидатуру на президентских выборах, сформировал и передал в администрацию президента список бизнесменов, которые подверглись преследованию в России и скрылись за рубежом. Титов говорил, что в списке — 16 человек, включая бывшего замглавы Минсельхоза Алексея Бажанова, бывшего совладельца Единого строительного банка Василия Дякуна, основателя холдинга «Марта» Георгия Трефилова. Заявки на включение в список подали 34 человека.
15 июня в Россию вернулся еще один фигурант титовского списка — бывший чиновник из Свердловской области Сергей Капчук, ставший фигурантом уголовного дела о хищениях еще в 1990-х годах. Он скрывался от правосудия на Кипре, в ОАЭ и в Великобритании.
Фото: Олег Яковлев / РБК
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
20 июня 2018 23:46
Россия поднялась на две строчки в международном рейтинге конкурентоспособности в цифровой среде, составленном швейцарской бизнес-школой IMD. Она обошла Италию и... Экономика региона
452
20 июня 2018 20:40
Китайская компания в презентации отмечает, что для реализации проекта важен консенсус между странами, по чьим территориям пройдет маршрут. Экономика региона
234
19 июня 2018 20:50
Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на доклад третьего центрального научно-исследовательского института Минобороны России. Экономика региона
332
Финансы и Банки
20 июня 2018 21:14
Ранее для решения проблемы с нехваткой у регионов денег на эти цели предлагалось ввести «налог на тунеядство». Финансы и Банки
299
20 июня 2018 10:58
Все участники акции являются претендентами на главный приз – 100 тысяч рублей. Финансы и Банки
321
Строительство
18 июня 2018 12:49
СОФЖИ подготовлен отчет о ситуации на рынке недвижимости Самары в мае 2018 года. Строительство
330
14 июня 2018 10:22
Администрация города решила не демонтировать трамвайные рельсы на Хлебной площади. Строительство
65
9 июня 2018 12:41
Он появится на месте снесённого на улице Молодогвардейской. Строительство
15
Новости
|
Использование строительного и промышленного оборудования важно на многих...
|
07.05.2018
|
03.04.2018
Для быстрого и качественного затвердевания асфальтового покрытия необходима...
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
338
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1553
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
1481
Бизнес
21 июня 2018 06:47
Но это только «верхушка айсберга». Бизнес
82
12 мая 2018 13:20
Старт продаж тестовых партий приурочен к ЧМ-2018. Бизнес
457
23 апреля 2018 17:11Грили для кур и жарочные поверхности – универсальные решения для малого бизнеса
Жареное мясо – самое популярное блюдо в сфере общепита. Бизнес
160
Новости компаний
20 июня 2018 23:54
Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева объявила о продаже MediaMarktSaturn доли в продавце электроники «М.Видео». Вместе с тем миллиардер заработает еще и на... Новости компаний
448
20 июня 2018 16:08
Производство спецхолодильника для меховых изделий начали на заводе в Зеленодольске. Новости компаний
247
19 июня 2018 22:04
S7 Group хотела бы создать версию «Союз-5» с многоразовой первой ступенью и двигателями серии НК для запусков с «Морского старта». Новости компаний
383
19 июня 2018 13:00
Это граждане-потребители электрической энергии ООО «УК «Центр». Новости компаний
299
IT и Коммуникации
3 мая 2018 18:43
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
206
3 мая 2018 18:43Необходимые приложения для Андроид
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
131
27 апреля 2018 19:42
Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
141
Транспорт
20 июня 2018 10:32
Такие меры введены из-за повышения цен на проезд. Транспорт
226
19 июня 2018 17:37
А также снизить число людей, которых можно провозить стоя. Транспорт
306
19 июня 2018 17:30
В этот день подразделения обслужили 14 273 человека. Транспорт
303
19 июня 2018 11:15
Также в текущем году будут завершены работы на въезде в Новокуйбышевск и Чапаевск. Транспорт
232
Видео
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
244
19 июня 2018 12:28
Спасли застрявших случайные прохожие. Происшествия
361
16 июня 2018 10:03
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка. Транспорт
64
11 июня 2018 10:54
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина. Социум
42
9 июня 2018 09:02
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты. ЧМ-2018
40
5 мая 2018 11:47
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб. Происшествия
571
Фоторепортажи
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
36
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
445
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
732
1 мая 2018 19:22
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги. Социум
899
25 апреля 2018 21:04
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира. Новости компаний
632
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1995
Мероприятия