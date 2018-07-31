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Цены из-за роста НДС повысят 80% крупных российских компаний
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Новости /  Экономика /  Бизнес  

Цены из-за роста НДС повысят 80% крупных российских компаний

31 июля 2018 18:09
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10% респондентов утверждают, что сами погасят эффект от увеличения налога. 10% респондентов воздержались от ответа.
80% крупных компаний повысят цены на свою продукцию вслед за ростом налога на добавленную стоимость (НДС), свидетельствуют результаты опроса Института Адизеса (международная консалтинговая компания в области менеджмента), проведенного для РБК. Цены вырастут, так как расходы на уплату налога будут включены в конечную стоимость товара, говорится в исследовании.

Опрос проводился анкетным способом с 26 июня по 26 июля, в нем приняли участие 160 собственников и генеральных директоров компаний из сегмента крупного бизнеса. 20% респондентов работают в Центральном федеральном округе, 20% — в Северо-Западном, еще 20% — в Приволжье и Южном ФО, оставшиеся 20% — в Сибири и н​а Урале. 33% опрошенных заняты в промышленности (пищевая промышленность, электроэнергетика, металлургия, машиностроение, топливная), 17% — в строительстве, 13% — в финансовой сфере. 12% респондентов работают в транспортной отрасли, 10% — в ИТ-секторе, 9% — в медицине и 6% — в издательском деле.

10% опрошенных сообщили, что цены на их продукцию вслед за НДС не изменятся, так как компания возьмет дополнительную нагрузку на себя и не будет повышать стоимость товаров, чтобы не потерять клиентов. 10% респондентов воздержались от ответа.

Рост НДС

С предложением повысить НДС правительство выступило в середине июня — налог должен вырасти с нынешних 18 до 20%. По расчетам властей, такая мера даст бюджету дополнительные 600 млрд руб. ежегодно — полученные средства планируется направить на финансирование задач из майского указа президента Владимира Путина (образование, здравоохранение, социальное обеспечение, культура), который в целом обойдется в дополнительные 8 трлн руб. расходов за шесть лет. Документ в трех чтениях приняла Госдума, его одобрил и Совет Федерации.

На фоне роста НДС Минэкономразвития ухудшило макроэкономический прогноз на следующий год: рост ВВП в 2019 году должен составить лишь 1,4% вместо ранее ожидавшихся 2,2% (в 2020 году он ускорится и достигнет 2%, считает министерство). Повышение налога, по оценке Минфина, приведет и к ускорению инфляции на 1–1,5%. Рост НДС — разовый шок, говорила главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова: «После того как он будет инкорпорирован в уровень цен и в бизнес-проекты компаний, его последствия будут исчерпаны. Иными словами, негативные эффекты от повышения НДС — это вопрос начала — середины 2019 года».

Замминистра финансов Владимир Колычев объяснял, что правительство решило остановиться на повышении НДС, так как оно меньше ударит по бедным гражданам. «Дискуссия по настройке налоговой системы довольно долго велась, было много разных предложений: и налог с продаж, и отмена некоторых льгот, в том числе и льготной ставки НДС по социально значимым товарам, и другие предложения налогового маневра. Но в итоге остановились на НДС, потому что он в меньшей степени искажающий для делового сообщества, во-первых. И во-вторых, в меньшей степени будет затрагивать благосостояние слоев населения с низкими доходами», — говорил он.

Из двух альтернатив — повышения НДС или введения налога с продаж (при условии, что сам уровень налоговой нагрузки при этом будет одинаковым) — 20% респондентов выбрали рост НДС, показывает опрос Института Адизеса. 50% опрошенных сказали, что для них не имеет значения вид налога, если на уровень налоговой нагрузки он не влияет. Остальные воздержались от ответа или назвали свой вариант.

Льготные ставки

Взамен повышения НДС правительство предложило пакет компенсационных мер. Так, экспортеры смогут быстрее получить возмещение НДС, потому что сумма уплаченных предприятием за три года налогов, необходимых для этого, снизится с 7 млрд до 2 млрд руб. Кроме того, планируется снизить нагрузку на бизнес за счет сокращения сроков камеральных проверок при возмещении НДС и отменить «сложный для бизнеса и дестимулирующий инвестиции налог на движимое имущество», говорил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.

В России также действуют льготы по НДС — для социально значимых товаров (например, мяса, молока, сахара, хлеба, некоторых медицинских товаров) ставка составляет 10%, а для экспортируемой продукции — 0%. Как показывает опрос Института Адизеса, респонденты редко пользуются льготами по НДС. 96% опрошенных ответили, что они платят налог по общей ставке 18%. Только 4% сообщили, что обладают льготами.

Раньше или позже

Эффект от повышения НДС в отношении инфляции «может реализоваться уже в текущем году», предупреждал Центробанк. Но 90% компаний-респондентов заявили, что повысят цены, когда вырастет НДС, то есть с 1 января следующего года (несмотря на то что на вопрос о самих планах повысить цены положительно ответили только 80%, а 10% воздержались). Еще 10% руководителей компаний вновь сообщили, что цены останутся неизменными, и никто из респондентов не сказал, что поднимет их уже в течение второй половины 2018 года, чтобы не создавать резких ценовых шоков для потребителей.

Поскольку НДС — это налог, который платит потребитель, то рано или поздно все продукты и товары неизбежно подорожают, говорит вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин. По его словам, если и будет временная задержка, то именно для адаптации потребителя к новой цене. «Резервов сверх действительной рентабельности сейчас практически ни в одной из отраслей нет, поэтому жертвовать рентабельностью и менять существующие бизнес-планы никто себе позволить не может», — считает он.

Компании не могут себе позволить сохранить цены, согласна вице-президент «Деловой России» Анастасия Алехнович. Издержки бизнеса в последние годы увеличиваются из-за повышения эффективности работы Федеральной налоговой службы, роста фискальных платежей и сборов, кадастровой стоимости и тарифов на услуги инфраструктурных монополий, перечисляет она. Как считает эксперт института отраслевого менеджмента РАНХиГС Олег Филиппов, большинство компаний уже сейчас будут постепенно повышать цены, чтобы в начале следующего года не было резкого рывка. Но малый и средний бизнес попытается компенсировать рост ставки НДС за счет снижения зарплат персонала или отказа от обновления основных средств, так как платежеспособность покупателей и объемы продаж также будут снижаться, прогнозирует Филиппов.


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