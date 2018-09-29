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За минувшую пятницу, 28 сентября, глава Tesla Илон Маск потерял 1,5 миллиарда долларов, а cостояние основателя Facebook Марка Цукерберга уменьшилось на 2 миллиарда долларов.
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Новости /  Экономика /  Бизнес  

Цена ошибки. Илон Маск и Марк Цукерберг за один день потеряли $3,5 млрд

29 сентября 2018 21:42
298
За минувшую пятницу, 28 сентября, глава Tesla Илон Маск потерял 1,5 миллиарда долларов, а cостояние основателя Facebook Марка Цукерберга уменьшилось на 2 миллиарда долларов.
За минувшую пятницу, 28 сентября, глава Tesla Илон Маск потерял 1,5 миллиарда долларов, а cостояние основателя Facebook Марка Цукерберга уменьшилось на 2 миллиарда долларов, сообщает life.ru со ссылкой на Bloomberg.

Финансовое состояние Маска снизилось в связи обвинениями, которые выдвинули против него Комиссия по ценным бумагам и Биржа США. По их мнению, Маск вводит в заблуждение акционеров заявлением о наличии достаточных средств для выкупа акций компании.

Что касается Цукерберга, он потерял крупную сумму из-за обнаруженных проблем с безопасностью в соцсети Facebook. Сообщалось, что уязвимость затронула 50 миллионов аккаунтов. 
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