Стивен Сигал намерен открыть в России школу айкидо
30 августа 2018 23:41
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Как рассказал представитель Сигала партнёр компании Legal Art Дмитрий Орлов, в планах актёра открыть в России сеть таких школ. Он отметил, что в США уже работают аналогичные школы под названием Aikido Ten Shin Dojo. Этот бренд актёр раскручивает в мире с 1974 года.
— Делается это, во-первых, для того, чтобы самому под этим брендом здесь продвигать спортивные услуги, второе — чтобы запретить незаконно использовать придуманное им наименование, — передаёт слова Орлова РИА "Новости".
Ранее стало известно, что Сигал зарегистрировался в Подмосковье как индивидуальный предприниматель.
Фото: соцсети
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