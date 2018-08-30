Я нашел ошибку
Главные новости: 
В планах актёра открыть в России сеть таких школ.
Стивен Сигал намерен открыть в России школу айкидо
Американская сторона уже неоднократно высказывала опасения, что у США пока нет возможностей перехватывать гиперзвуковые ракеты.
В Пентагоне заявили, что США не смогут спастись от российского оружия
Два моста обеспечат необходимую пропускную способность потока транспорта.
Проект строительства второго моста через реку Сок вошел в Стратегию развития РФ
По версии пассажира автомобиля у водителя в это время мог случиться сердечный приступ, поэтому он не смог выпрыгнуть из скатывающегося в реку автомобиля.
В Ставропольском районе "Нива" утонула вместе с водителем, скатившись с горы в Волгу
Иосиф Давыдович олицетворял собой целую эпоху. Он навсегда останется с нами – в песнях, в делах, в мудрых и правильных решениях.
Дмитрий Азаров выразил соболезнования семье и коллегам Иосифа Кобзона
Изюминкой площадки стал концепт-кар внедорожника LADA 4×4 Vision.
«АвтоВАЗ» представил на ММАС-2018 полностью обновленное семейство народных автомобилей Granta
40-летний россиянин был вынужден уплатить штраф в размере 450 евро.
Туриста из России оштрафовали за купание в фонтане в Риме
"К рейтингам относится скептически"
"К рейтингам относится скептически"
сегодня  Пятница, 31 августа, 00:48
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +17 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 31/08:
USD 68.08
-0.07
EUR 79.68
0.12
Искать
Новости /  Экономика /  Бизнес  

Стивен Сигал намерен открыть в России школу айкидо

30 августа 2018 23:41
72
В планах актёра открыть в России сеть таких школ.
Известный американский актёр Стивен Сигал планирует в России открыть школу айкидо. Заявление о регистрации соответствующего товарного знака уже передано в Роспатент, передает life.ru.


Как рассказал представитель Сигала партнёр компании Legal Art Дмитрий Орлов, в планах актёра открыть в России сеть таких школ. Он отметил, что в США уже работают аналогичные школы под названием Aikido Ten Shin Dojo. Этот бренд актёр раскручивает в мире с 1974 года.

— Делается это, во-первых, для того, чтобы самому под этим брендом здесь продвигать спортивные услуги, второе — чтобы запретить незаконно использовать придуманное им наименование, — передаёт слова Орлова РИА "Новости".

Ранее стало известно, что Сигал зарегистрировался в Подмосковье как индивидуальный предприниматель. 


Фото: соцсети
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
30 августа 2018  22:25
Изюминкой площадки стал концепт-кар внедорожника LADA 4×4 Vision.
«АвтоВАЗ» представил на ММАС-2018 полностью обновленное семейство народных автомобилей Granta
Изюминкой площадки стал концепт-кар внедорожника LADA 4×4 Vision.  Экономика региона
85
30 августа 2018  19:08
Кроме того, предприятие было награждено памятным знаком в виде настенного знака «За участие в проведении чемпионата мира по футболу 2018 года в городе Самаре».
Торжественный запуск нового оборудования состоялся на ООО «Самарский Стройфарфор»
 Кроме того, предприятие было награждено памятным знаком в виде настенного знака «За участие в проведении чемпионата мира по футболу 2018 года в городе... Экономика региона
105
30 августа 2018  13:33
Инфляция в Самарской области в июле 2018 составила 2,7%
Инфляция в Самарской области в июле 2018 составила 2,7%
Сдерживающее влияние на рост общего уровня цен оказывает продовольственная продукция. Экономика региона
143
Весь список
Финансы и Банки
30 августа 2018  11:25
Сервис Сбербанка первым прошел пилотирование в регулятивной песочнице Банка России
Сервис Сбербанка первым прошел пилотирование в регулятивной песочнице Банка России
Банк России и экспертные советы признали внедрение сервиса целесообразны Финансы и Банки
163
30 августа 2018  11:15
В Промышленном районе Самары грабители наведались в два магазина, похитив алкоголь и шашлык
В Промышленном районе Самары грабители наведались в два магазина, похитив алкоголь и шашлык
Обо подозреваемых задержаны. Финансы и Банки
154
29 августа 2018  20:44
Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Рубль начал расти к доллару и евро на фоне обращения Путина
Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.   Финансы и Банки
215
Весь список
Строительство
30 августа 2018  23:19
Два моста обеспечат необходимую пропускную способность потока транспорта.
Проект строительства второго моста через реку Сок вошел в Стратегию развития РФ
Два моста обеспечат необходимую пропускную способность потока транспорта.  Строительство
78
29 августа 2018  15:36
Строительные работы на объекте были возобновлены в мае 2018 года.
На объекте долевого строительства по адресу: ул. Димитрова, 74а завершается очередной этап работ
Строительные работы на объекте были возобновлены в мае 2018 года.  Строительство
217
27 августа 2018  09:01
Инвесторам предложат участок под боком у «Дома со слонами» в САмаре
Инвесторам предложат участок под боком у «Дома со слонами» в Самаре
Точные даты проведения торгов в постановлении не указаны. Строительство
222
Весь список

Новости

Как выбрать горизонтально-фрезерный станок
02.08.2018
Как выбрать горизонтально-фрезерный станок
С помощью обрабатывающих горизонтально-фрезерных станков с программируемым...
02.08.2018
Какую лебедку выбрать: цепную или червячную?
 Ручные лебедки стали неотъемлемой частью выполнения многих процессов на...
Пескобетон М300 - особенности и преимущества
29.07.2018
Пескобетон М300 - особенности и преимущества
 На строительном рынке появляется все больше новых и современных...
Все новости →
Налоги
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
545
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1807
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
1748
Весь список
Бизнес
30 августа 2018  23:41
В планах актёра открыть в России сеть таких школ.
Стивен Сигал намерен открыть в России школу айкидо
В планах актёра открыть в России сеть таких школ.  Бизнес
71
30 августа 2018  19:55
До сделки журнал издавала медиагруппа ACMG Александра Федотова.
Владельцем российского Forbes стал зять экс-главы Дагестана
До сделки журнал издавала медиагруппа ACMG Александра Федотова.    Бизнес
97
29 августа 2018  22:07
В отличие от акций других инфраструктурных монополий бумаги «Газпрома» — одни из самых ликвидных на российском рынке.
Власти обсудят перенаправление дивидендов «Газпрома» на инвестиции
 В отличие от акций других инфраструктурных монополий бумаги «Газпрома» — одни из самых ликвидных на российском рынке.  Бизнес
189
Весь список


Новости компаний
30 августа 2018  10:29
Торжественное открытие стелы в честь строительства первого магистрального газопровода СССР состоится в Самаре
Торжественное открытие стелы в честь строительства первого магистрального газопровода СССР состоится в Самаре
Она расположится на Аллее Трудовой Славы. Новости компаний
230
29 августа 2018  19:21
Услуги типографии ОФСЕТ
 Существует масса современных способов изготовления блокнотов и календарей, наклеек и плакатов, календарей и папок.  Новости компаний
56
28 августа 2018  11:31
На
На "АвтоВАЗе" озвучили цены на новую Lada Granta
Отметим, что продажи авто начинаются 1 сентября, а дилеры уже запасаются товарными экземплярами. Новости компаний
245
20 августа 2018  22:12
Ожидается, что инновационной технологией оборудуют баварские седаны BMW 7 Series или автомобили британского люксового автобренда Rolls-Royce.
В BMW придумали, как наливать шампанское в бокал снизу
Ожидается, что инновационной технологией оборудуют баварские седаны BMW 7 Series или автомобили британского люксового автобренда Rolls-Royce.   Новости компаний
424
Весь список
IT и Коммуникации
3 мая 2018  18:43
Необходимые приложения для Андроид
Необходимые приложения для Андроид
 Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
490
3 мая 2018  18:43
Необходимые приложения для Андроид
 Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
361
27 апреля 2018  19:42
SMS рассылка, как способ привлечения новых клиентов
SMS рассылка, как способ привлечения новых клиентов
 Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
361
Весь список
Транспорт
30 августа 2018  17:03
Большинство горожан высказывают положительные отзывы.
Продолжается мониторинг работы общественного транспорта Самары: проверили маршрут автобуса № 23
 Большинство горожан высказывают положительные отзывы. Транспорт
107
30 августа 2018  13:09
На Московском шоссе в Самаре установят ограждения
На Московском шоссе на пересечении с проспектом Кирова в Самаре установят ограждения
Подрядчики укрепят склон на перекрестке. Транспорт
153
30 августа 2018  11:59
На Куйбышевской магистрали стартовала профилактическая акция «Безопасная железная дорога»
На Куйбышевской магистрали стартовала профилактическая акция «Безопасная железная дорога»
Мероприятие направлено на предупреждение случаев травмирования несовершеннолетних. Транспорт
169
30 августа 2018  10:51
Самару-Курумоч-Тольятти свяжет поезд
Самару-Курумоч-Тольятти свяжет поезд "Ласточка"
Он состоит из 5 вагонов, 349 комфортных посадочных мест. Транспорт
739
Весь список


Видео
27 августа 2018  10:05
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями» в стиле Angry Birds
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями Советов» в стиле Angry Birds
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа.
Спорт в регионе
271
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
805
26 июля 2018  11:32
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб.
Криминал
1431
25 июля 2018  20:35
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
1022
22 июля 2018  10:17
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть.
Происшествия
1818
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
1581
Весь список

Фоторепортажи
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
281
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
1201
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
815
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
911
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
912
11 августа 2018  17:06
День физкультурника отметили в Самаре: ФОТО
День физкультурника отметили в Самаре: ФОТО
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта.
Спорт в регионе
664
Весь список

Мероприятия
31 августа всех желающих приглашают "На крышу Алабина"
В выходные дни улица Куйбышева последний раз в этом сезоне станет пешеходной: культурно-развлекательная программа на 1,2 сентября
Кинельский район приглашает на свой 90-летний юбилей!
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда