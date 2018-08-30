Стивен Сигал намерен открыть в России школу айкидо

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Как рассказал представитель Сигала партнёр компании Legal Art Дмитрий Орлов, в планах актёра открыть в России сеть таких школ. Он отметил, что в США уже работают аналогичные школы под названием Aikido Ten Shin Dojo. Этот бренд актёр раскручивает в мире с 1974 года.— Делается это, во-первых, для того, чтобы самому под этим брендом здесь продвигать спортивные услуги, второе — чтобы запретить незаконно использовать придуманное им наименование, — передаёт слова Орлова РИА "Новости".Ранее стало известно, что Сигал зарегистрировался в Подмосковье как индивидуальный предприниматель.Фото: соцсети