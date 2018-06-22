Сечин рассказал о зарплатах в «Роснефти» ниже среднего уровня
22 июня 2018 07:53
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Сечин с миноритарием не согласился. По его словам, зарплата в компании в среднем ниже, чем в частных компаниях. «Наши вознаграждения соответствуют стандартам, принятым в отрасли, и являются открытыми и транспарентными», — сказал глава «Роснефти».
В соответствии с годовым отчетом «Роснефти» за 2017 год менеджеры компании получили 3,9 млрд руб. Зарплаты при этом составили 643 млн руб., а премии — 1,77 млрд руб. Вознаграждения за участие в работе органов управления — 117 млн руб.
В июне 2016 года, после того как вознаграждение членов правления «Роснефти» увеличилось на миллиард рублей, Сечин заявлял, что зарплата топ-менеджеров в компании должна соответствовать мировому уровню.
«Размер доходов топ-менеджмента соответствует уровню крупных российских компаний и должен быть сопоставим с уровнем мировых компаний, иначе мы столкнемся с перетоком квалифицированных кадров», — объяснил глава «Роснефти».
По словам Сечина, квалифицированные кадры позволяют компании осуществлять технологические прорывы. Он привел в пример трейдерскую деятельность «Роснефти». «Я считаю, у нас один из лучших трейдингов или лучший среди российских компаний и один из лучших в мире. Попробуйте заинтересовать трейдера маленькой зарплатой, когда у него перед глазами проходят многомиллиардные сделки», — добавил Сечин.
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