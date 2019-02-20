Samsung представила гнущийся смартфон
20 февраля 2019 23:45
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Диагональ смарфона — 7,3 дюйма, аппарат может складываться в компактное устройство, объявили на презентации. У Galaxy Fold также есть сканер отпечатков пальцев, его разместили на торце корпуса, где обычно находится большой палец пользователя. Кроме того, у смартфона шесть камер, три из которых расположены на задней панели телефона, две — на внутренней стороне, еще одна — на лицевой. Разработчики обещают, что это позволит использовать несколько приложений во время видеовызовов.
Galaxy Fold будет доступен для предзаказа в России во втором квартале 2019 года.
Фото: Пресс-служба Samsung/РБК
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