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Новости /  Экономика /  Бизнес  

Самарский бизнес-инкубатор приглашает к участию в семинаре-тренинге «ЭМПРЕТЕК – технология предпринимательства»

25 января 2019 15:42
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Участники тренинга получат возможность под наблюдением опытных наставников самостоятельно организовать и наладить новый бизнес, либо разработать проект расширения своей уже действующей компании.
В период с 28 января по 02 февраля и с 04 по 09 февраля 2019 года в здании муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Самарский бизнес-инкубатор» (ул. Главная, 3) пройдет семинар-тренинг для предпринимателей «ЭМПРЕТЕК – технология предпринимательства».

Участники тренинга получат возможность под наблюдением опытных наставников самостоятельно организовать и наладить новый бизнес, либо разработать проект расширения своей уже действующей компании.

Всем потенциальным участникам перед началом семинара необходимо будет пройти предварительное интервью по Скайпу (WA, VIBER), которое проведут подготовленные тренеры Эмпретека. Его цель - определение предпринимательского профиля будущего участника. До прохождения интервью все желающие принять участие в тренинге должны заполнить Заявку-Анкету.

Количество участников на одном семинаре 30-32 человека.

Участие в семинаре бесплатное.

Ознакомиться с программой мероприятия, а также заполнить заявку на участие можно в приложении, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



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