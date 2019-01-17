Самарские предприниматели приглашаются к участию в Российском промышленном форуме
17 января 2019 14:40
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Организаторами форума выступают Правительство Республики Башкортостан, Министерство промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан, Администрация городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Ключевым мероприятием форума станет пленарное заседание «Проблема и специфика промышленной революции 4.0 в России». В течение трех дней в рамках форума состоится более 20 мероприятий: запланированы дискуссии, круглые столы, конкурс, Молодежный день. Будут работать зоны нетворкинга и В2В-переговоров.
Среди приглашенных гостей - эксперты федерального и регионального уровня - представители профильных министерств, научных организаций, руководители отраслевых объединений и ассоциаций. Также участие в форуме примут представители российского и иностранного бизнес-сообщества.
В рамках Российского промышленного форума традиционно пройдут специализированные выставки «Машиностроение», «Металлообработка», «Сварка», «Средства защиты», «Инновационный потенциал Уфы».
Промышленные выставки в Уфе предполагают работу, как в традиционном формате, так и в формате шоу-рум – демонстрации действующих образцов оборудования. Для всех желающих будут организованы и роуд-шоу – выезды на производство предприятий региона.
В ходе выставок состоится конкурс на лучшие образцы и технологии, победители которых получат дипломы и памятные кубки Российского промышленного форума, передает пресс-служба горадминистрации.
Ознакомиться с программой форума, а также заполнить заявку на участие можно на сайте http://prombvk.ru/.
Дополнительная информация по телефону: 8 (347) 246-41-80.
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