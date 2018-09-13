«Самара-Центр», собиравшийся застроить площадку СПЗ-4, задолжал своему бывшему президенту миллионы
13 сентября 2018 21:26
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Амбициозный проект должны были реализовывать на площадке СПЗ-4 структуры, близкие Александру Швидаку, передает «СО» ОНЛАЙН.
Фото: «СО» ОНЛАЙН
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