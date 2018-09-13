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Новости /  Экономика /  Бизнес  

«Самара-Центр», собиравшийся застроить площадку СПЗ-4, задолжал своему бывшему президенту миллионы

13 сентября 2018 21:26
285
Информация об этом содержится в деле о банкротстве.

Амбициозный проект должны были реализовывать на площадке СПЗ-4 структуры, близкие Александру Швидаку, передает «СО» ОНЛАЙН


Фото:   «СО» ОНЛАЙН
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