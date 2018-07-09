«Ростех» продаст Минобороны ноутбуки для работы в экстремальных условиях по 500 тысяч рублей за штуку
9 июля 2018 19:44
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«Стоимость одного девайса начинается от 500 тыс. руб. Его отличительная особенность заключается в том, что вычислительное ядро компьютера основано на российском микропроцессоре «Эльбрус 1С+», — сообщили РБК в пресс-службе «Ростеха».
Эта модель ноутбука разработана по заказу Минобороны. Военное ведомство планирует заключить контракт с госкорпорацией, ожидается, что это будет несколько тысяч устройств в год, уточнили в «Ростехе».
Впервые ноутбук на российском микропроцессоре «Эльбрус 1С+» был продемонстрирован на выставке «Иннопром-2018», которая проходит в Екатеринбурге с 9 по 12 июля.
«Защищенный ноутбук ЕС1866 — разработка холдинга «Росэлектроника». Его герметичный корпус, выполненный из сверхпрочного алюминиевого сплава, отличает устойчивость к воздействию внешних факторов, таких как вибрация, удары, экстремальные температуры (от -20 до +55°С), попадание влаги», — говорится на сайте «Ростеха». Компьютер оснащен 17-дюймовым экраном и имеет габариты 41,3 см по длине, 34 см по ширине, 8 см по толщине.
ЕС1866 работает под управлением российской операционной системы «Эльбрус». При этом на него может быть установлена и любая другая операционная система, уточнили в «Ростехе». Компьютер может использоваться как силовыми структурами, так и гражданскими — для решения задач промышленности, логистики, сельского хозяйства, оказания медицинской помощи вне медицинских учреждений и/или в условиях чрезвычайных ситуаций, заявили в госкорпорации.
Фото: «Ростех»
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