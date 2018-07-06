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Рост российского авторынка замедлился в июне до 10,8%

6 июля 2018 08:15
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Рост продаж новых автомобилей в первый летний месяц замедлился почти вдвое по сравнению с маем. Среди причин участники рынка называют более высокую базу 2017 года, сезон отпусков и даже чемпионат мира по футболу.
За июнь 2018 года было продано более 156,3 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 10,8% выше показателей аналогичного периода прошлого года, следует из сообщения Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), поступившего в РБК.

При этом темпы продаж в июне оказалась хуже, чем в мае, когда рынок вырос на 18%. Замедление затронуло практически все бренды, некоторые из них даже снизили продажи.

Председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер отметил, что, несмотря на замедление темпов, рост на 10,8% — это «приличный» результат. «Кроме того, из-за активных продаж в предыдущие месяцы складские запасы существенно снизились во всей индустрии, что, хотя и временно, сказалось на росте продаж», — сообщил он.

В июне до 23% ускорилось падение продаж Audi (в мае сокращение составило всего 15%), на 33% — Infiniti (рост 9% в мае), на 38% — Datsun (минус 29% в мае). Тройка лидеров осталась прежней: Lada (рост 15%), Kia (19%), Hyundai (12%).

Самым продаваемым автомобилем месяца стала Lada Vesta (было продано 9843 штуки), которая опередила Kia Rio. Но по итогам первого полугодия 2018 года Rio осталась самой популярной моделью — было продано 51,56 тыс. автомобилей (Lada Vesta — 49,64 тыс.).

Всего за первое полугодие автолюбители купили более 849,2 тыс. машин, что на 18,2% больше, чем годом ранее.

«В начале года мы отталкивались от низкой базы, сейчас этот эффект исчерпан. В июне 2017 года, напротив, рынок показал высокий результат», — отмечает директор по маркетингу компании «Рольф» Юлия Овчинникова. С другой стороны, по ее словам, у июньского замедления роста рынка есть и объективная причина: чемпионат мира по футболу оттянул на себя внимание потенциальных покупателей, наблюдается снижение трафика в дилерские центры. Предправления автодилерской группы «Авилон» Андрей Павлович и представитель Mitsubishi согласны, что спад отчасти связан с ЧМ.

Темпы роста авторынка снизились также из-за окончания программ господдержки спроса и сезона отпусков, добавляет представитель Mitsubishi. 14 мая Минпромторг сообщил, что программы господдержки «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», которые действовали с 1 января 2018 года и предполагали скидку в 10%, достигли целевого показателя и завершены. На льготных условиях было продано 85,94 тыс. автомобилей. Еще 20 тыс. машин реализовали по программе льготного лизинга. По данным Минпромторга, каждый пятый автомобиль в России был продан в рамках госпрограмм.

«После проведения чемпионата мы ожидаем рост покупательской активности за счет отложенного спроса среди населения. Рост цен на ряд брендов с 1 июля не окажет негативного влияния, и авторынок продолжит умеренные темпы роста», — сказал Павлович. ​Нет оснований прогнозировать снижение темпов роста авторынка во втором полугодии 2018 года, соглашается директор дивизиона «Ленинский» автодилера «АвтоСпецЦентр» Алексей Забелкин. «Рынок традиционно замедлится в летний период и начнет опять расти в четвертом квартале, рост составит 12–15% к 2017 году», — сказал он.

Аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов считает, что все-таки ключевым фактором более низких продаж июня является высокая база аналогичного периода 2017 года, когда был зафиксирован пик роста. По его словам, в последующие месяцы года российский авторынок уже не покажет значительных темпов роста, по итогам года рынок прибавит примерно 11%.

В 2017 году в России было продано 1,59 млн легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 11,9% больше, чем в 2016 году. В апреле 2018 года АЕБ выпустила прогноз по российскому авторынку, предсказав рост на 10%, до 1,75 млн штук. 21 марта правительство утвердило индексацию утилизационного сбора на легковые и грузовые автомобили с 1 апреля. Больше всего индексация затронула популярные модели — ставки для них выросли на 90%. В результате сразу несколько автопроизводителей подняли цены на свои модели.​​


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