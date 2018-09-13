Российский аналог Falcon 9 от SpaceX построят за пять лет

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Радугин отметил, что точные сроки назвать трудно, но специалисты S7 Space планируют создать ракету быстрее. По словам Радугина, более конкретные данные можно будет озвучить после первой проектной стадии. При этом экс-главный конструктор РКК "Энергия" напомнил, что Илон Маск проектировал и строил свою многоразовую ракету Falcon 9 около 10 лет.Фото: vk.com