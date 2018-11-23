Роман Абрамович запустит фонд для инвестиций в российское кино
23 ноября 2018 23:16
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Джон Манн, представитель Millhouse Capital, управляющей активами Романа Абрамовича, отказался от комментариев.
Чем займется фонд и кто может его возглавить, выяснял РБК.
Что известно про проект
Общий бюджет поддержки фондом российского кино уже в 2019 году может составить 1 млрд руб., уточняет один из собеседников РБК. По его словам, продюсеры смогут претендовать на финансирование от 20 до 50% производственного бюджета картины. Инвестировать в производство фильмов фонд будет на завершающей стадии — окончании съемок или уже на так называемом постпродакшене (монтаж, подготовка графики и т.п.)
Инвестор не будет требовать вернуть деньги, но в случае коммерческого успеха ленты будет претендовать на часть прибыли, добавляет источник, знакомый с планами бизнесмена. При ежегодном бюджете в 1 млрд руб. фонд сможет поддерживать 10–15 проектов. За счет пакетного инвестирования (пул из 10–15 лент) и при условии, что часть из них выстрелит, риски инвестора будут минимизированы, резюмирует источник РБК.
Считается, что фильм окупается в прокате, если его сборы в 2–2,5 раза превышают производственный бюджет. Как правило, кинотеатры оставляют себе половину сборов, 10–15% берет дистрибьютор, оставшиеся 35–40% достаются создателям ленты.
Все картины будут проходить экспертную оценку, задачи финансировать только потенциально коммерчески успешные фильмы у фонда нет, уверяет один из собеседников РБК. Он добавляет, что при экспертном отборе не будет жанровых ограничений, но, например, уже существующие кинофраншизы фонд финансировать не планирует.
Кто будет руководить фондом
Возглавить фонд, по словам источников в отрасли, предложено Антону Малышеву, бывшему исполнительному директору Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино). Он руководил им последние пять лет, но покинул свой пост в середине октября.
Малышев отказался от комментариев.
Уходу Малышева предшествовало принятие новой редакции устава фонда. В результате Минкультуры получило право выдвигать свою кандидатуру на пост исполнительного директора фонда. В сентябре министерство внесло в правительство кандидатуру директора Музея кино Ларисы Солоницыной. А после того, как та не была утверждена. кандидатуру главы Госфильмофонда Вячеслава Тельнова. Он и стал новым исполнительным директором организации.
Основную задачу Фонда кино, которым руководил Малышев, во многом дублируют те задачи, которые будут поставлены перед ним как перед главой частного фонда, финансируемого Абрамовичем. Это в первую очередь организация отбора проектов, которые будут в итоге профинансированы.
Общий объем госсубсидий, выделенных на кинопроизводство по итогам 2017 года, составил 6 млрд руб., следует из данных исследования «Российская киноиндустрия — 2017». Половина этих средств направлялась на поддержку через Фонд кино, вторая половина — напрямую через Минкультуры.
Что думают о проекте Абрамовича продюсеры
Для индустрии существенны любые дополнительные инвестиции, заявила РБК предправления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева. По ее словам, даже тем продюсерам, которые на старте получают госсубсидии, приходится дофинансировать проекты за счет собственных средств или денег частных инвесторов. Эти привлеченные средства и формируют большую часть производственного бюджета.
Желание частного бизнеса инвестировать в производство фильмов говорит о том, что у российской киноиндустрии появился некий кредит доверия, и это большой плюс, считает соучредитель кинокомпании Art Pictures Studio Дмитрий Рудовский.
«С другой стороны, заявленная идея заключается в том, что, инвестируя в кино, учредители фонда не стремятся на этом зарабатывать, — обращает внимание Рудовский. — Но заходить в производство они планируют на завершающей стадии, чтобы снизить риски. Тогда это противоречит логике «не зарабатывать, а поддерживать». Надо определиться — меценатство это или бизнес».
Если создатели фонда действительно хотят поддержать отрасль, то более актуальным будет финансирование начальной стадии производства: тогда у продюсеров будет возможность заложить эти 20–30% как гарантированную часть производственного бюджета, что существенно упростит дальнейшее привлечение финансирования от других партнеров, констатировал Рудовский.
Чем больше денег — государственных или частных — будет в киноиндустрии, тем лучше, заявил глава Фонда кино Вячеслав Тельнов. О каком-либо сотрудничестве между фондами пока говорить преждевременно, уточнил Тельнов, так как фонд Абрамовича еще не создан.
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