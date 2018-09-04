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Новости /  Экономика /  Бизнес  

РЖД создадут в Москве объединенный Южный вокзал

4 сентября 2018 15:21
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РЖД планируют создать объединенный Южный вокзал на базе Павелецкого, переключив на него все «южные» поезда с Рязанского и Курского направлений.
​Как передает РБК, компания «Российские железные дороги» (РЖД) предлагает до 2025 года создать на базе Павелецкого вокзала в Москве объединенный Южный вокзал с переключением на него «южных» поездов, курсирующих с Рязанского и Курского направлений, в том числе в Крым. Об этом говорится в материалах компании, копия которых имеется в распоряжении РБК. Их подлинность подтвердил источник в РЖД.

Сейчас поезда южных направлений приходят также на Казанский и Курский вокзалы.

Чтобы осуществить этот проект, РЖД необходимо электрифицировать несколько направлений к югу от Москвы. В частности, речь идет об участках Ожерелье — Узловая — Елец и Ртищево — Кочетовка. Стоимость электрификации этих участков составит 48,2 млрд и 49,2 млрд руб. соответственно.

В документах отмечается, что сейчас поезда с юга прибывают в Москву по разным направлениям, а модернизация участков позволит фактически создать выделенное пассажирское направление. Специализация «основных железнодорожных направлений является одним из наиболее перспективных технологических инструментов улучшения эффективности работы магистрали», говорится в материалах компании. Электрификация участков позволит повысить провозные и пропускные способности участков дороги на уже существующей инфраструктуре. В частности, специализация южного направления сети РЖД (которая становится возможной при электрификации железнодорожных линий) подразумевает переключение значительной части пассажирского потока с направления Москва — Рязань — Грязи (Воронежский ход) на участок Москва — Ожерелье — Елец — Грязи.

Представитель РЖД сказал РБК, что специализация железнодорожных направлений позволяет «при минимальных вложениях увеличить скорость движения поездов, сократить время в пути, увеличить пропускные способности линии». По его словам, в перспективе до 2030 года объем движения пассажирских поездов на этом участке может увеличиться с 17 до 65 пар поездов в сутки. «Результаты ТЭО (технико-экономического обоснования. — РБК) свидетельствуют о целесообразности дальнейшей проработки этих проектов», — подчеркнул он.

При этом собеседник заявляет, что «вопросы развития вокзальных комплексов Москвы не оценивались в рамках данного ТЭО». «Решения по конкретным проектам будут приниматься по итогам обсуждения в рамках совместной рабочей группы с правительством Москвы», — отметил он.

Как ранее писал РБК, РЖД планируют масштабную реконструкцию Павелецкого вокзала и потенциальные инвесторы уже разработали концепции реновации. Общая площадь Павелецкого — 40,2 тыс. кв. м. Концепция, созданная по заказу «Трансмаркета», опубликована на сайте архитектурного бюро Matrix. На втором этаже вокзала предлагалось разместить торговый центр, капсульный отель, коворкинг, хостел, рестораны. На третьем этаже, согласно концепции, могут располагаться офисы, гостиница и спортзал. Председатель совета директоров компании RRG Денис Колокольников говорил, что полное внутреннее обновление вокзала потребует 1,2–1,6 млрд руб., косметическое — 600–800 млн руб.

Среди претендентов на реконструкцию вокзала были компании, аффилированные с бизнесменами Андреем Бокаревым и Виктором Вексельбергом.



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