РЖД будут продавать единые билеты для проезда на поезде, самолете и автобусе

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Представитель ФПК заявила РБК, что компания создала сервис агрегации (проект называется инновационная мобильность). Сейчас он функционирует в бета-версии по адресу ticket.rzd.ru. По ее словам, это конструктор мультимодальных (ж/д, включая аэроэкспресс, авиа и авто) путешествий, который позволяет оформлять билеты. После тестирования продукт будет запущен в эксплуатацию, сказала представитель ФПК, не назвав сроков.Сейчас сайт позволяет сортировать маршруты по стоимости, времени в пути, времени отправления и времени пересадок. По словам представителя ФПК, пока у компании есть единые билеты, совмещающие поезд и автобус. Как поясняется в документе, РЖД будет формировать комплексные «бесшовные решения» при помощи агрегации автобусных и авиабилетов (по код-шерингу), а железнодорожная сеть «станет базой для формирования пассажирских мультимодальных цепочек с участием всех видов транспорта».«Стремление полностью обеспечить потребность клиента, предложив ему необходимую для поездки из пункта А в пункт Б комбинацию видов транспорта в рамках одного заказа, — будущее транспортных компаний и сервисов», — говорит представитель сервиса путешествий OneTwoTrip Алексей Белоусов. По его словам, сейчас в России нет примеров полноценной реализации мультимодального подхода в части пассажирских перевозок, потому что это «невероятно объемная работа». То, что РЖД сделали эту идею приоритетом, «повышает шансы на появление мультимодальных пассажирских перевозок в России», говорит собеседник. Однако он указывает, что эффект будет большим, если компания реализует проект на уровне не только технологических, но и инфраструктурных решений. Например, проработает транспортные связки между аэропортами, железнодорожными станциями и автовокзалами, необходимые для обеспечения мультимодальности.Финансовых проблем у РЖД с этим не будет, говорит аналитик инвесткомпании «Алор» Алексей Антонов, напоминая, что инвестпрограмма монополии до 2025 года превышает 11 трлн руб. «Но с получением на новом для нее рынке билетных агрегаторов доминирующего положения могут возникнуть сложности», — отмечает он. По словам Антонова, на этом рынке уже сформировались полноценные игроки — мобильные и максимально гибкие, а РЖД — монополия с массивной организационной структурой. «Большинство участников рынка (в первую очередь максимально близкие по предлагаемой РЖД концепции универсального агрегатора biletix, tutu.ru) — это относительно компактные организации, а потому крайне мобильные, они оперативно реагируют на изменения спроса и поведения аудитории, отслеживают и внедряют новые технические решения, оперативно перестраивают бизнес в соответствии с конъюнктурой рынка», — подчеркивает он. «РЖД — это колосс, решения здесь принимаются со всей полагающееся основательностью, что не добавляет оперативности», — предупреждает Антонов.