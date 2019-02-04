Предпринимателей Самары приглашают на встречи по проблемным вопросам развития бизнеса и защите их прав и интересов

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В рамках реализации плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Самарской области Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области проводит встречи с предпринимателями внутригородских районов городского округа Самара на 1 квартал 2019 года по проблемным вопросам развития бизнеса и защите их прав и интересов.График проведения встреч с предпринимателями городского округа Самара по проблемным вопросам развития бизнеса и защите их прав и интересов на 1 квартал 2019 года:1. г.о. Самара Октябрьский внутригородской район - 12 февраля 2019 года, в 10.00 часов в здании администрации района;2. г.о. Самара Самарский внутригородской район - 19 февраля 2019 года, в 10.00 часов в здании администрации района;3. г.о. Самара Куйбышевский внутригородской район - 21 февраля 2019 года, в 10.00 часов в здании администрации района;4. г.о. Самара Железнодорожный внутригородской район - 26 февраля 2019 года, в 10.00 часов в здании администрации района;5. г.о. Самара Советский внутригородской район - 5 марта 2019 года, в 10.00 часов в здании администрации района;6. г.о. Самара Промышленный внутригородской район - 12 марта 2019 года, в 10.00 часов в здании администрации района;7. г.о. Самара Красноглинский внутригородской район - 14 марта 2019 года, в 10.00 часов в здании администрации района;8. г.о. Самара Ленинский внутригородской район - 19 марта 2019 года, в 10.00 часов в здании администрации района;9. г.о. Самара Кировский внутригородской район - 26 марта 2019 года, в 10.00 часов в здании администрации района;10. г.о. Самара – 27 марта 2019 года, в 10.00 в приемной Президента Российской Федерации, передает пресс-служба горадминистрации.