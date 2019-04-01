Православный бизнесмен Герман Стерлигов открыл магазин «для бедных» с хлебом за 400 рублей
1 апреля 2019 23:23
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Предприниматель отметил, что открытие прошло без особого ажиотажа.
«Приезжали реально небогатые люди, которым хватает головы тратиться на натуральную пищу, но которым не хватает денег покупать ее по московским ценам. Я их понимаю — такой же нынче безденежный и считаю каждую тысячу рублей», — написал Стерлигов.
По словам бизнесмена, его магазинчик — «реальный выход» в проблеме бесперебойного натурального питания их детей.
Хлеб в магазине стоит 400 рублей за 1 кг, что возмутило подписчиков Стерлигова. В ответ бизнесмен назвал их «злобными неблагодарными псами», которые покупают хлеб за 30 рублей из «отравленного хлебозаменителя».
Предприниматель, который называет себя «пекарем всея Руси», уверен, что его «хендмейд роскошь» может позволить себе «любой пенсионер» с пенсией в 10 тыс. рублей и у него не будет болеть сердце.
В ноябре 2017 года Стерлигов объявил, что собирается продать сеть своих магазинов «Хлеб и соль» в Москве и уже закрыл одну из торговых точек. По его словам, представители прокуратуры потребовали убрать из его лавок таблички, на которых было написано, что гомосексуалистам вход в магазин запрещен, в грубой форме.
После этого таблички заменили другими с фразой «содомитам вход запрещен». Однако, по утверждению Стерлигова, правоохранительные органы продолжили требовать открытия доступа для всех граждан в торговые точки.
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