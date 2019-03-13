После проигрыша суда Абрамович решил продать 1,25% «Норникеля» на рынке
13 марта 2019 23:55
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Объем предложения составляет $440 млн, ориентир по цене — 13,45 тыс. руб. ($205) за бумагу. Это на 6% ниже текущих котировок компании на бирже (14,38 руб. за штуку). Lock-up период, во время которого акционеры не могут дополнительно продавать акции компании, составляет 60 дней. Организаторами сделки выступают Citi, «ВТБ Капитал» и Credit Swiss. Размещение планируется завершить 15 марта.
Представитель Абрамовича от комментариев отказался.
В этой сделке запрещено участвовать структурам двух основных акционеров «Норникеля» — Владимира Потанина (владеет 34% «Норникеля») и Олега Дерипаски (через UC Rusal владеет около 27%).
Абрамович вместе с Александром Абрамовым и Александром Фроловым владеет 6,3% акций «Норникеля». В феврале 2018 года компания Bonico Holding Потанина направила Crispian Абрамовича предложение о выкупе 4% акций «Норникеля» по цене $234 за акцию, или $1,5 млрд за весь пакет. Но тогда UC Rusal увидела в этой сделке признаки сговора и в середине февраля подала иск в Высокий суд Лондона. По мнению представителей алюминиевой компании, запрошенная за бумаги цена была завышенной, а сама сделка — вынужденной: в случае продажи всего пакета (4% «Норникеля») Потанину нарушился бы баланс между основными акционерами.
UC Rusal, Потанин и Абрамович связаны акционерным соглашением от 2012 года, согласно которому Crispian в течение пяти лет обязался не снижать свою долю в «Норникеле» до уровня менее 2,5%, а впоследствии должен был предложить всем сторонам соглашения выкупить долю пропорционально. В конце июня 2018 года лондонский суд признал сделку недействительной, потому что изначально предложение о покупке сделала не сторонняя компания, а структура Потанина. В ноябре Потанин и Абрамович подали апелляцию на это решение в Апелляционный суд Лондона, но эта жалоба еще не рассмотрена.
Несмотря на проигрыш в суде, Crispian имеет право продать свою долю в компании на бирже или третьей стороне. Еще осенью 2018 года это было не так выгодно: Абрамович с партнерами были заинтересованы в продаже пакета лишь по цене $220–230 за бумагу, то есть почти на уровне сделки с Потаниным, говорили РБК источники. Но с октября прошлого года до марта 2019-го котировки «Норникеля» выросли на 30%. «Год для компании был очень успешным за счет роста цен на никель и палладий, а с учетом отхода Дерипаски от управления UC Rusal вследствие санкций США и снижения напряженности в конфликте акционеров «Норникеля» его котировки существенно укрепились», — сказал РБК директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов.
В апреле 2018 года Дерипаска и его ключевые активы (в том числе UC Rusal и ее головной холдинг En+) оказались в санкционном списке Минфина США. Но после длительных переговоров в конце января 2019 года ведомство сняло эти ограничения, после того как бизнесмен снизил свою долю в En+ с 70 до 44,95%, причем не получил за это денег. Теперь он не сможет голосовать пакетом более 35% акций En+. Более половины совета директоров компании заняли граждане США и Великобритании.
Фото: соцсети
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