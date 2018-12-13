Почти даром. Названа стоимость самого дешёвого авиабилета в России
13 декабря 2018 22:26
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На втором месте — перелёт из Ростова-на-Дону в Краснодар за 450 рублей. На третьем — билет из Москвы в Калугу за 485 рублей. Ещё некоторые путешественники смогли купить билеты из Москвы в Бергамо, Хельсинки и Самару, а также из Махачкалы в Анталию за 499 рублей.
Недорогие билеты, отмечают специалисты сервиса, продаются в период акций и на старте продаж новых направлений у конкретного перевозчика.
Ранее был составлен рейтинг городов, где можно купить самые дешёвые авиабилеты.
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