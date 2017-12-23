Оценка малым бизнесом своих перспектив заметно ухудшилась, сообщил Альфа-банк
23 декабря 2017 17:39
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«Мы видим увеличение объемов кредитования субъектов МСП, довольно существенное. Видим, что снижаются ставки по кредитам, растет льготная программа кредитования малого бизнеса, развивается сервисная модель поддержки — [появляются] центры оказания услуг и многофункциональные центры для бизнеса», — отметил Паршин.
«Это позитивный тренд, основанный на объективных данных, мы не можем его игнорировать», — указал он.
Оценки перспектив на следующие полгода у малого бизнеса ухудшились, говорилось в исследовании Альфа-банка «Пульс малого бизнеса». Речь идет как об оценке своих перспектив, так и об ожиданиях по поводу экономики в целом. В частности, предприниматели ждут роста цен и как следствие — спада покупательской активности. Кроме того, бизнес все больше озабочен налоговой нагрузкой — эта проблема вышла на первое место во всех отраслях.
Исследование Альфа-банка основано на четырех основных показателях настроений — индексе текущей ситуации и индексе ожиданий на следующие полгода (по деятельности своей компании и по экономике в целом). Сводный индекс настроений предпринимателей составил в ноябре минус 25 (он может колебаться от 100 до минус 100), тогда как в июне он находился на уровне минус 21 (замеры настроений малого бизнеса делаются два раза в год). Из четырех индикаторов сильнее всего сократилась оценка бизнесом перспектив как всей экономики, так и своей компании: оба показателя снизились на 11 п.п. с даты последнего опроса в июне этого года.
В то же время оценка текущей ситуации и отдельно по компаниям, и в целом по стране, по данным Альфа-банка, показала положительную динамику. «По нашей оценке, в совокупности все это (рост объемов кредитования малого и среднего бизнеса, снижение ставки и поддержка предпринимателей. — РБК) приводит к позитивным изменениям», — сказал Паршин. Кроме того, в России действует мораторий на увеличение налоговой нагрузки до конца 2018 года, напомнил чиновник. Согласно единому реестру малого и среднего предпринимательства, число предприятий в этом секторе увеличилось за год (с декабря 2016 года) на 2,7%, рассказал Паршин.
Снижение оптимизма среди малого бизнеса под конец года является естественным, говорил ранее РБК глава «Опоры России» Александр Калинин. «Под Новый год люди всегда настроены более критично, потому что думают о планах на будущее», — объяснял он. Улучшить настроения могли бы изменения в регуляторике, в том числе сокращение внеплановых проверок, которые часто бывают безосновательными, отметил глава «Опоры России». Кроме того, предприниматели ждут «восстановления покупательной способности и как минимум не наращивания затрат, а даже их снижения», указал он.
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