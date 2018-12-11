Я нашел ошибку
Главные новости: 
Если у вас есть вопросы, обязательно задавайте!
Роскосмос начнет прямую трансляцию выхода в открытый космос Сергея Прокопьева и Олега Кононенко
Документы нового образца пока не начали выдавать, и, исходя из данных журналистов со ссылкой на собственный источник в правительстве РФ, вместо таких пластиковых документов могут ввести электронные водительские удостоверения.
В МВД рассматривают возможность введения электронного водительского удостоверения
Именно в такую сумму эксперты оценили стоимость одного из самых крупных активов компании — дебиторской задолженности ростовского «Центр-Офиса».
Останки страховой группы «Компаньон» продадут всего за рубль
При строительстве дороги до поселка «Русская Америка», возводимого «Корпорацией КОШЕЛЕВ», начали засыпать участки садового товарищества «Дубовый Гай».
Проекты «Корпорации КОШЕЛЕВ» снова попали в скандал с нарушением границ чужой земли
Причин, по которым это происходит, может быть как минимум две.
Ищи, кому выгодно: власти Тольятти сдают городское имущество по цене в 40 раз ниже рыночной
Продюсер Виктор Дробыш и актриса Анастасия Самбурская обратились в полицию из-за угроз и шантажа со стороны неизвестного.
В Самаре задержали подозреваемого, требовавшего деньги у известных артистов
Специальное предложение действует по 31 декабря 2018 года в рамках акции
Пассажиры, планирующие поездку поездом в канун Нового года, могут оформить билеты со скидкой 50%
В Министерстве здравоохранения Самарской области рассматривается вариант заключения трудовых договоров с главным врачами учреждений здравоохранения сроком на один год. По истечении этого срока руководитель учреждения должен будет проходить аттестацию.
Михаил Ратманов прокомментировал изменения в кадровой политике министерства здравоохранения
сегодня  Вторник, 11 декабря, 20:26
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -6 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 11/12:
USD 66.24
-0.68
EUR 75.71
-0.37
Искать
Новости /  Экономика /  Бизнес  

Останки страховой группы «Компаньон» продадут всего за рубль

11 декабря 2018 19:16
111
Именно в такую сумму эксперты оценили стоимость одного из самых крупных активов компании — дебиторской задолженности ростовского «Центр-Офиса».
Именно в такую сумму эксперты оценили стоимость одного из самых крупных активов компании — дебиторской задолженности ростовского «Центр-Офиса».

На бумаге компания должна рухнувшему страховщику 596 млн рублей.

«Центр-Офис» находится в процессе банкротства, а «Компаньон» является его единственным учредителем, передает «СО» ОНЛАЙН.  
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
11 декабря 2018  12:54
В реестр проектов повторного применения включен ряд самарских объектов
В реестр проектов повторного применения включен ряд самарских объектов
Всего в списке на данный момент 794 проекта со всей страны. Экономика региона
154
10 декабря 2018  14:00
Самарская область и Госкорпорация «Росатом» будут сотрудничать
Самарская область и Госкорпорация «Росатом» будут сотрудничать
Они займутся совместной работой в реализации проектов «умных» городов. Экономика региона
441
7 декабря 2018  13:57
На содержание крупных дорог Самары потратят около 682 млн рублей Сейчас идет поиск подрядчика.
На содержание крупных дорог Самары потратят около 682 млн рублей
Сейчас идет поиск подрядчика. Экономика региона
375
Весь список
Финансы и Банки
11 декабря 2018  16:15
Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории страны.
Центробанк РФ выпустил монету в честь 25-летия принятия Конституции
Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории страны.  Финансы и Банки
125
11 декабря 2018  09:50
Сбербанк поднимает верхнюю границу возраста по потребительским кредитам до 70 лет
Сбербанк поднимает верхнюю границу возраста по потребительским кредитам до 70 лет
Кредит можно оформить в офисе банка за один визит либо в Сбербанк Онлайн. Финансы и Банки
204
10 декабря 2018  14:07
Беспроцентный период при оплате страховых продуктов бизнес-картой «Бизнес без купюр» в офисах ВСК составит до 60 дней, что на 10 дней больше, чем при оплате покупок в компаниях, не являющихся партнерами Сбербанка.
Сбербанк и Страховой дом ВСК запустили партнерскую программу по кредитной бизнес-карте
Беспроцентный период при оплате страховых продуктов бизнес-картой «Бизнес без купюр» в офисах ВСК составит до 60 дней, что на 10 дней больше, чем... Финансы и Банки
332
Весь список
Строительство
11 декабря 2018  18:48
При строительстве дороги до поселка «Русская Америка», возводимого «Корпорацией КОШЕЛЕВ», начали засыпать участки садового товарищества «Дубовый Гай».
Проекты «Корпорации КОШЕЛЕВ» снова попали в скандал с нарушением границ чужой земли
При строительстве дороги до поселка «Русская Америка», возводимого «Корпорацией КОШЕЛЕВ», начали засыпать участки садового товарищества «Дубовый... Строительство
117
11 декабря 2018  12:37
Для фасада кассационного суда в Самаре выбраны варианты
Для фасада кассационного суда в Самаре выбраны варианты
Какой именно проект станет окончательным, решат в ближайшее время. Строительство
150
11 декабря 2018  11:24
Проекты «Корпорации КОШЕЛЕВ» в Самаре снова попали в скандал с нарушением границ чужой земли
Проекты «Корпорации КОШЕЛЕВ» в Самаре попали в скандал с нарушением границ чужой земли
При строительстве начали засыпать участки садового товарищества «Дубовый Гай».  Строительство
163
Весь список
Материалы и технологии
11 декабря 2018  09:36
Крышные системы дымоудаления
 При возникновении пожара, наряду с тушением огня, жизненно важно минимизировать воздействие плотного потока дыма. Комплекс дымоудаления позволяет... Материалы и технологии
48
10 декабря 2018  19:45
Масло воск для пола - позитивные характеристики
Масло воск для пола - позитивные характеристики
 Выбирая материалы для пола, многие предпочитают дерево. Здесь - масса позитивных характеристик. Натуральная древесина пахнет хвоей, выделяет фитонциды,... Материалы и технологии
63
4 декабря 2018  12:09
Обзор интернет-магазина напольных покрытий «Quick-Step» в Самаре
Обзор интернет-магазина напольных покрытий «Quick-Step» в Самаре
 Какое напольное покрытие выбрать для дома или офиса? Ведь линолеум и керамическая плитка всем приелись. Представляем вам магазин напольных покрытий... Материалы и технологии
128
Весь список
Налоги
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
846
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
2069
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
2031
Весь список
Бизнес
11 декабря 2018  19:16
Именно в такую сумму эксперты оценили стоимость одного из самых крупных активов компании — дебиторской задолженности ростовского «Центр-Офиса».
Останки страховой группы «Компаньон» продадут всего за рубль
Именно в такую сумму эксперты оценили стоимость одного из самых крупных активов компании — дебиторской задолженности ростовского «Центр-Офиса».  Бизнес
101
11 декабря 2018  13:45
В Самаре пройдет межрегиональный форум «Самарская платформа развития бизнеса»
В Самаре пройдет межрегиональный форум «Самарская платформа развития бизнеса»
Он будет посвящен актуальным вопросам развития малого и среднего бизнеса. Бизнес
177
7 декабря 2018  21:49
Пользователи AliExpress и Tmall в 2018 году больше всего интересовались продукцией Xiaomi, Huawei и Apple, а также наушниками, часами, рюкзаками и купальниками.
AliExpress назвал самые популярные запросы у россиян в 2018 году
Пользователи AliExpress и Tmall в 2018 году больше всего интересовались продукцией Xiaomi, Huawei и Apple, а также наушниками, часами, рюкзаками и купальниками.   Бизнес
538
Весь список


Новости компаний
11 декабря 2018  12:30
АвтоВАЗ планирует подписать специнвестконтракт с Минпромом РФ 25 декабря
АвтоВАЗ планирует подписать специнвестконтракт с Минпромом РФ
Речь идет о развитии выпуска более 20 моделей автомобилей в России в ближайшие 10 лет. Новости компаний
175
11 декабря 2018  09:19
На Куйбышевском НПЗ молодых работников посвятили в нефтепереработчики
На Куйбышевском НПЗ молодых работников посвятили в нефтепереработчики
В числе новичков – преимущественно представители рабочих специальностей.  Новости компаний
179
10 декабря 2018  11:45
Облик сверхтяжелой ракеты разработает самарский РКЦ
Облик сверхтяжелой ракеты разработает самарский РКЦ "Прогресс"
Проект сверхтяжелой ракеты представят правительству в начале 2019 года. Новости компаний
283
9 декабря 2018  11:37
В Сети рассекретили рендер нового интерьера Lada Vesta Представленный рендер является предварительной версией салона.
В Сети рассекретили рендер нового интерьера Lada Vesta
Представленный рендер является предварительной версией салона. Новости компаний
1879
Весь список
IT и Коммуникации
16 ноября 2018  06:36
Айфоны XS - позитивные характеристики
Айфоны XS - позитивные характеристики
 Весьма востребованы современные Айфоны. И невероятно популярны iPhobe XS. IT и Коммуникации
181
20 октября 2018  16:10
Как выбрать материнскую плату
Как выбрать материнскую плату
 Для офисного или домашнего, а может быт, игрового компьютера важно грамотно подойти к выбору материнской платы.  IT и Коммуникации
195
3 мая 2018  18:43
Необходимые приложения для Андроид
Необходимые приложения для Андроид
 Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
792
Весь список
Транспорт
11 декабря 2018  18:06
Специальное предложение действует по 31 декабря 2018 года в рамках акции
Пассажиры, планирующие поездку поездом в канун Нового года, могут оформить билеты со скидкой 50%
Специальное предложение действует по 31 декабря 2018 года в рамках акции "Новогодняя ночь" и распространяется на верхние места купейных и... Транспорт
95
10 декабря 2018  14:23
В рамках проектов «Вагон знаний» и «Вагон здоровья» на регулярном ежедневном скором поезде в путешествие в Казань отправятся первые 200 пассажиров. Составы сформированы Куйбышевским филиалом АО «ФПК» из вагонов последних лет постройки.
Первые 200 туристов отправятся в Казань на новом поезде из Самары
В рамках проектов «Вагон знаний» и «Вагон здоровья» на регулярном ежедневном скором поезде в путешествие в Казань отправятся первые 200 пассажиров.... Транспорт
1292
10 декабря 2018  13:41
В МВД рассказали, какие правила нарушают чаще российские водители
В МВД рассказали, какие правила нарушают чаще российские водители
В тройку самых частых вошли: нарушение установленной скорости, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки. Транспорт
355
10 декабря 2018  13:14
Верховный суд: двор является не парковкой, а местом для проезда авто В декабре этого года в силу вступает документ, по которому местные власти будут обязаны запрещать введение платных стоянок.
Верховный суд: двор является не парковкой, а местом для проезда авто
В декабре этого года в силу вступает документ, по которому местные власти будут обязаны запрещать введение платных стоянок.  Транспорт
465
Весь список
Предпринимательство
2 декабря 2018  21:49
Бухгалтерские услуги в Москве: в чем преимущества и особенности
Бухгалтерские услуги в Москве: в чем преимущества и особенности
 На сегодняшний день все руководители знают, что для того, чтобы их предприятие экономически развивалось, необходимо просчитывать каждый шаг.  Предпринимательство
92
2 декабря 2018  21:43
Как подобрать персонал в Москве?
Как подобрать персонал в Москве?
Аутсорсинг является одним из самых эффективных методов по подбору персонала и сотрудников. Но не нужно путать его с обычными услугами, которые предлагают... Предпринимательство
82
29 ноября 2018  14:35
Бурение скважин под воду - как заказать услугу, преимущества
Бурение скважин под воду - как заказать услугу, преимущества
 Скважина на воду — это отличный способ обеспечить себя с свою семью чистой водой на долгие годы. Заказывать услугу рекомендуется в «БурАльянсе»,... Предпринимательство
136
Весь список
Видео
8 декабря 2018  12:59
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября.
В мире
538
8 декабря 2018  10:59
В
В "Сколково" упал прототип аэротакси стоимостью 12 млн: видео
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд.
В стране
864
6 декабря 2018  14:10
Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре
Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре
   Ранее общественность выступила против возможной застройки.
Социум
784
5 декабря 2018  13:31
Выбежавшая на поле собака спасла команду от гола в чемпионате Аргентины В результате футболист пробил по пустым воротам.
Выбежавшая на поле собака спасла команду от гола в чемпионате Аргентины
Собака преградила путь мячу.
В мире
533
30 ноября 2018  14:19
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь.
Социум
569
14 ноября 2018  12:52
В Индонезии
В Индонезии "взбесилось" колесо обозрения, переворачивая кабинки с людьми
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону.
В мире
861
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1074
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
960
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1351
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1731
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1804
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3018
Весь список

Мероприятия
В Новокуйбышевске пройдёт юбилейный фестиваль «Радуга Поволжья»
14 декабря в Самаре состоится пресс-конференция Хабиба Нурмагомедова
Активисты Общероссийского народного фронта проведут в Самаре открытый урок по цирковому искусству
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Декабрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные