Орешкин рассказал, как "регуляторная гильотина" облегчит жизнь бизнесу
16 января 2019 21:14
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По словам Орешкина, на сегодняшний день в России действует более девяти тысяч таких нормативных актов, причём часть из них — избыточные и неэффективные, а часть — устаревшие как морально, так и технологически. Так вот предлагаемый правительством механизм "регуляторной гильотины" должен позволить провести их тотальный пересмотр.
— Нормативные акты планируется пересмотреть с широким участием всех заинтересованных сторон: экспертов, контролёров и регуляторов, а также предпринимательского сообщества, которое выступит одним из фильтров на пути неэффективных и избыточных требований, — приводит слова главы ведомства пресс-служба Минэкономразвития.
Напомним, что премьер России Дмитрий Медведев призвал пересмотреть регуляторные требования к бизнесу с помощью данного механизма, выступая на X Гайдаровском форуме во вторник. Задача: снизить нагрузку на предпринимателей, пересмотреть систему требований — прежде всего, в таких наиболее зарегулированных секторах, как транспорт, экология, промышленная безопасность, ветеринария, санитарно-эпидемиологический надзор.
Фото: соцсети
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