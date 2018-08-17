Оптовые цены на бензин выросли за неделю на 7% впервые с конца мая
17 августа 2018 21:49
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Это произошло впервые с конца мая, когда правительство приняло экстренные меры, чтобы остановить резкий рост цен на бензин на заправках. Тогда акцизы на топливо были снижены на 2–3 руб. за литр, а нефтяников обязали увеличить продажи топлива на внутреннем рынке на 3%, а также заморозить цены на АЗС.
По мнению гендиректора «Аналитики товарных рынков» Михаила Турукалова, росту цен на нефтепродукты в опте за последнюю неделю способствовали сокращение их производства нефтяными компаниями, ослабление рубля и рост экспортного паритета (цена поставки топлива на экспорт за вычетом пошлин и транспортных расходов), которые снова сделали более выгодными экспорт нефти и нефтепродуктов по сравнению с поставками на внутренний рынок. «Объемы реализации бензина на бирже значительно снизились в последние дни, при этом на рынке присутствует высокий спрос на бензины, так как независимые игроки формируют запасы товара на период осенних ремонтов на НПЗ», — отметил он.
Рост биржевых цен на бензин вызван снижением продаж топлива на бирже на фоне сокращения его производства в стране и поставок на внутренний рынок в целом, подтвердил президент Российского топливного союза Евгений Аркуша. По его словам, регуляторы обсуждают этот вопрос в биржевом комитете и в штабе Минэнерго и пытаются не допустить дисбаланса на рынке. «Ситуация неожиданно вышла из-под контроля. К ней привело невыполнение нефтяниками поручения вице-премьера Дмитрия Козака об обеспечении поставок топлива на внутренний рынок в объеме не ниже прошлогоднего плюс 3% в месяц. Фактически же в России сейчас продается меньше бензина, чем в августе прошлого года», — сказал он.
10 августа на СПбМТСБ было продано 19,39 тыс. т бензина АИ-92, а 17 августа — лишь 14,9 тыс. т. Объем продаж АИ-95 снизился в 1,5 раза — с 8,7 тыс. до 6 тыс. т. К плановым ремонтам в августе-сентябре готовятся «Газпром нефтехим Салават», два завода «Башнефти» («Уфанефтехим» и Уфимский НПЗ) и два завода «Роснефти» (Куйбышевский НПЗ и Ангарская НХК), рассказали РБК два независимых трейдера. Коммерческий директор «Газпром нефтехим Салават» Александр Горин подтвердил РБК планы по остановке на ремонт одной из установок на заводе в сентябре. «Мы будем выполнять планы по поставке топлива на внутренний рынок не ниже уровня прошлого года, сокращая экспорт, в период ремонта», — сказал он. Представитель «Роснефти» (контролирует «Башнефть») отказался от комментариев.
Представитель Минэнерго подтвердил, что в четверг, 16 августа, состоялось очередное заседание штаба по мониторингу производства и потребления нефтепродуктов, на котором было зафиксировано, что товарные остатки бензина находятся на достаточно высоком уровне и составляют 1,86 млн т. Другие вопросы, которые обсуждали на заседании, он комментировать не стал. Представитель ФАС не ответил на вопросы РБК. «Изучим [ситуацию], опираемся на текущий мониторинг ФАС и Минэнерго», — сказал РБК представитель Дмитрия Козака.
Вслед за биржевыми ценами растут мелкооптовые, что сказывается на росте закупочной цены топлива для АЗС и снижает их прибыль, отметил Аркуша. При этом цены на заправках не растут. По данным Московской топливной ассоциации (отслеживает цены 12 столичных сетей АЗС), с 6 по 13 августа стоимость бензина снизилась на 1–15 коп., до 42,03 руб. за литр АИ-92 и 45,66 руб. за литр АИ-95. В конце мая литр бензина АИ-92 и АИ-95 стоил 42,58 руб. и 45,88 руб. соответственно.
Сейчас маржа АЗС составляет 4–5 руб. за литр бензина, рассказал руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов. За сентябрь—октябрь этот показатель может снизиться до нуля, если крупные нефтяные компании будут держать цены на заправках, предупредил он. А в отдельных регионах, например на Дальнем Востоке, маржа может оказаться даже отрицательной, добавил он.
Совладелец сети АЗС GP Vympel в Саратовской области Екатерина Савкина оценила маржу независимых АЗС в 6–8 руб. на литр. По ее словам, в мае этот показатель был отрицательным и летом удалось покрыть убытки, которые компании понесли весной. Но к концу августа — началу сентября маржа снова упадет после корректировки мелкооптовых цен на нефтебазах, что приведет к снижению прибыли компаний до нуля.
«Стабилизировать разницу между оптовым и розничным звеном продажи бензина можно, выровняв налоговую нагрузку при поставке нефти и нефтепродуктов на экспорт и на внутренний рынок, а также путем роста продаж товара на биржевых торгах», — считает Баженов.
«Основная мера, которая поможет стабилизировать биржевые цены на бензин и исключить их бесконтрольный рост, — увеличение продаж топлива на бирже до уровня не ниже 30 тыс. т в сутки», — добавил Аркуша из Российского топливного союза.
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