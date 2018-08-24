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Новости /  Экономика /  Бизнес  

Операторы выступили против запрета на ограничение скорости интернета

24 августа 2018 14:19
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Подобные нормы противоречат логике развития сетей связи и новым технологиям.
«Союз LTE», в который входят «МегаФон», МТС, «Вымпелком» и «Т2 РТК Холдинг», отправил пояснительный документ в правительство с пояснением, почему сотовым операторам нельзя запрещать ограничение скорости доступа к интернет-ресурсам, передает iphones.ru со ссылкой на "Ведомости".

Несмотря на попытки правительства обязать всех операторов придерживаться сетевой нейтральности, по мнению «Союза LTE» подобные нормы противоречат логике развития сетей связи и новым технологиям.

Так, сотовая связь пятого поколения, которую только начинают внедрять в России, базируется на управлении параметрами интернет-трафика, а его приоритизация считается основой для обеспечения телекоммуникационных услуг критических коммуникаций (беспилотники, телемедицина).

Представители операторов-членов «Сюза LTE»: Нельзя запрещать операторам связи ускорять или замедлять интернет-доступ
к ресурсам, то есть обязывать их соблюдать сетевую нейтральность.

Точка зрения правительства сходится в том, что предоставление приоритетного доступа к отдельным сайтам и замедление других может способствовать росту партнерских программ и нарушению здравой конкуренции.  
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