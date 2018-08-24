Операторы выступили против запрета на ограничение скорости интернета

120

Несмотря на попытки правительства обязать всех операторов придерживаться сетевой нейтральности, по мнению «Союза LTE» подобные нормы противоречат логике развития сетей связи и новым технологиям.Так, сотовая связь пятого поколения, которую только начинают внедрять в России, базируется на управлении параметрами интернет-трафика, а его приоритизация считается основой для обеспечения телекоммуникационных услуг критических коммуникаций (беспилотники, телемедицина).Представители операторов-членов «Сюза LTE»: Нельзя запрещать операторам связи ускорять или замедлять интернет-доступк ресурсам, то есть обязывать их соблюдать сетевую нейтральность.Точка зрения правительства сходится в том, что предоставление приоритетного доступа к отдельным сайтам и замедление других может способствовать росту партнерских программ и нарушению здравой конкуренции.