Операторы "большой четвёрки" оштрафованы по делу о роуминге
21 сентября 2018 20:10
182
— Проблема национального роуминга решена с марта этого года. Штрафы на операторов связи наложены в сумме порядка 750 тысяч рублей на каждого, — рассказал Голомолзин, уточнив, что речь об операторах "большой четвёрки".
По словам специалиста, штрафы по делам о внутрисетевом роуминге будут определены в октябре этого года.
Крупнейшие российские операторы сотовой связи уже приступили к отмене внутрисетевого роуминга. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал это большой победой.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
21 сентября 2018 12:51
Также разработают также разработать курсы и модули подготовки и переподготовки соответствующих кадров. Экономика региона
147
21 сентября 2018 11:39
Ярмарка будет работать с пятницы по воскресенье до 3 ноября. Экономика региона
184
21 сентября 2018 09:20
1 кв. метр жилья стоит 47 630 рублей. Экономика региона
528
Финансы и Банки
21 сентября 2018 14:39
Открыть вклад за завтраком — почему бы и нет? Всё больше операций можно осуществить через интернет-банкинг. Финансы и Банки
124
21 сентября 2018 12:10
Сбербанк запустил вклад с повышенной ставкой в конце августа. Финансы и Банки
144
20 сентября 2018 18:47
Финансы и Банки
248
Строительство
21 сентября 2018 10:27
На эти цели из бюджета Самарской области выделят 779 млн рублей. Строительство
172
20 сентября 2018 10:53
На торги было подано две заявки. Строительство
211
19 сентября 2018 09:28
Площадь изымаемого участка 349 кв. м. Строительство
320
Новости
|
Создать красивый интерьер можно используя стильные отделочные материалы,...
|
02.08.2018
С помощью обрабатывающих горизонтально-фрезерных станков с программируемым...
|
02.08.2018
Ручные лебедки стали неотъемлемой частью выполнения многих процессов на...
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
616
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1883
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
1813
Бизнес
21 сентября 2018 20:10
По словам специалиста, штрафы по делам о внутрисетевом роуминге будут определены в октябре этого года. Бизнес
181
17 сентября 2018 19:30
Бизнес
399
13 сентября 2018 21:51
Созданием многоразовой ракеты займётся российская частная космическая компания S7 Space. Бизнес
433
Новости компаний
20 сентября 2018 14:59
Покупки будут осуществляться с помощью приложения для смартфона. Новости компаний
222
20 сентября 2018 13:43
Энергетики обращаются к потребителям с призывом не допускать противоправных действий. Новости компаний
530
18 сентября 2018 09:52
Это позволяет существенно расширить мероприятия по выявлению потерь электроэнергии в сетях. Новости компаний
306
17 сентября 2018 23:03
Для борьбы с коррупцией в Украине надежным помощником еще три года назад стало возникновение электронной системы торгов ProZorro. Новости компаний
90
IT и Коммуникации
3 мая 2018 18:43
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
543
3 мая 2018 18:43Необходимые приложения для Андроид
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
426
27 апреля 2018 19:42
Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
394
Транспорт
21 сентября 2018 13:48
Такие меры связаны с проведением футбольного матча. Транспорт
233
21 сентября 2018 13:14
Закрыто движение по правой полосе. Транспорт
184
21 сентября 2018 10:20
Мероприятие пройдет в рамках Всемирного дня без автомобилей. Транспорт
146
20 сентября 2018 10:32
Самара присоединилась к участию в Европейской неделе мобильности и ко Всемирному дню без автомобиля. Транспорт
185
Видео
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
453
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
15279
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
506
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
709
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
752
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
1088
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
667
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
761
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1750
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1233
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1357
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1310
Мероприятия