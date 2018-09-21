Операторы "большой четвёрки" оштрафованы по делу о роуминге

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— Проблема национального роуминга решена с марта этого года. Штрафы на операторов связи наложены в сумме порядка 750 тысяч рублей на каждого, — рассказал Голомолзин, уточнив, что речь об операторах "большой четвёрки".По словам специалиста, штрафы по делам о внутрисетевом роуминге будут определены в октябре этого года.Крупнейшие российские операторы сотовой связи уже приступили к отмене внутрисетевого роуминга. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал это большой победой.