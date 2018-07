Онлайн-казино Azino777 заблокировано Роскомнадзором, но это не мешает ему зарабатывать в год от 6 млрд до 15 млрд рублей

212

Объем мирового рынка онлайн-гемблинга (от англ. gambling — игра на деньги) исследовательская группа H2 Gambling Capital в июне оценила в €45,2 млрд, дав прогноз его роста до €52,5 млрд к 2020 году. Совокупный объем российского серого рынка онлайн-казино может достигать €1 млрд, или около 73 млрд руб. по курсу на июнь, считает Иван Монтик, руководитель компании SoftSwiss, разрабатывающей программное обеспечение для азартных онлайн-игр.Закон о запрете азартных игр на всей территории России, кроме четырех специально выделенных зон, Госдума приняла в 2006 году, все казино закрылись к 2009 году. Накануне закрытия, в 2005-м, оборот азартной индустрии в России оценивался в $5–6 млрд. Около 60% игорных клубов находилось в Москве и Петербурге, лидерами отрасли были Ritzio Entertainment Group Олега Бойко, Storm International Майкла Боттчера и компания «Джекпот», собственники которой не разглашались. В феврале 2010-го в игорной зоне «Азов-Сити» под Ростовом-на-Дону открылось первое казино «Оракул». В ноябре 2014 года заработало казино в игорной зоне «Сибирская монета», в октябре 2015-го — в Приморье, а в апреле 2016-го — в зоне «Янтарная».Но бóльшая часть игрового бизнеса переместилась не в эти зоны, а в интернет, где географические границы имеют условное значение. В индустрии онлайн-гемблинга вообще не принято обозначать национальную принадлежность проектов: любое казино или софт здесь априори международное. Крупные легальные операторы блокируют IP-адреса игроков из стран, в которых гемблинг запрещен, например российские IP. Но игроки всегда могут использовать VPN, а серые казино вроде Azino и вовсе берут обход блокировки на себя.Как сообщили журналу РБК в Роскомнадзоре, в прошлом году было заблокировано более 50 ресурсов, связанных с Azino777, с начала этого — еще около 350 (всего сегодня заблокировано более 52 тыс. сайтов). Специальных сотрудников по борьбе с азартными играми в ведомстве нет, блокировку ведут в рамках общей работы. В Федеральной налоговой службе (ФНС) добавили, что в 2017 году приняли более 42 тыс. решений о блокировке казино и букмекерских контор, в 2018-м — еще 13,5 тыс. Из них на сайты Azino пришлось более 30 блокировок в 2017 году и 250 в 2018-м, большинство заблокированных страниц — «зеркала». В МВД России в 2017–2018 годах поступило восемь обращений граждан о проверке и блокировке сайтов и рекламы Azino777, сообщили в пресс-службе ведомства.Запрет азартных игр не мешает проведению форумов о гемблинге в России. Крупнейший из них — конференция Russian Gaming Week. В 2017-м ее «золотым» спонсором был мальтийский провайдер онлайн-гемблинга Golden Race, «серебряным» — Azino777. Стенда Azino или людей с бейджами с названием этого казино никто не видел: оно смогло и выступить одним из главных спонсоров, и остаться в тени. На аналогичной конференции Excellence in iGaming в Берлине в прошлом году представитель Azino присутствовал лично. На странице компании MoneyMatrix в Facebook появилось фото главы отдела продаж мальтийского подразделения Джулиана Гоффина с молодым человеком в красной толстовке. Фото подписано: «MoneyMatrix и Azino777 жмут друг другу руки». В переписке с журналом РБК Гоффин не стал отрицать факт общения с представителем Azino, но от комментариев отказался. В MoneyMatrix не ответили на запрос.На других фото с EIG-2017 тот же молодой человек прогуливается с бутылкой пива в руке. В отличие от большинства участников конференции он не надел бейдж, и никто из собеседников журнала его не опознал: то ли правда не узнали, то ли в этой индустрии не принято сдавать своих — трудно поверить, что никто из них не знает владельцев Azino777, которое в 2017-м было уже очень заметным участником рынка.«Все говорят: АК, а как поднять бабла? Азино-три-топора, началась игра» — фраза, намертво застрявшая в головах зрителей пиратских онлайн-кинотеатров. «Сегодня я гуляю и бабки не влазят в карман», — 30-летний Виктор Костюхин, он же рэпер АК, в ролике Azino олицетворяет успех игрока, перемещаясь со скамейки во дворе облезлой хрущевки в салон лимузина в компании полуголых моделей.Вплоть до прошлого года Azino оставалось одним из множества онлайн-казино, работающих на русскоязычную аудиторию, гораздо популярнее были «Вулкан» или JoyCasino. К слову, именно они первыми начали размещать рекламу на сайтах пиратских кинотеатров, но та была утилитарной: в основном повторялись адреса сайтов-зеркал. На первом этапе Azino действовало так же, затем изменило подход. Теперь маркетинговая задача заключалась уже не в донесении до игрока верного адреса, цель была создать вирусный трек.Им и стал ролик с Витей АК (9 млн просмотров на YouTube на конец июня). Вирусный клип стоил всего 1,5 млн руб., подсчитал собеседник журнала РБК из индустрии шоу-бизнеса. Его продвижением казино занялось через партнерскую программу Azino Money — отдельный портал, входящий в Azino Group. В партнерской программе регистрируются администраторы сайтов, которые планируют рекламировать Azino. Здесь они могут выбрать баннеры и ролики для продвижения казино на своем сайте, многие выбрали вирусный клип. В частности, при переводе пиратских версий фильмов на русский язык партнеры встраивали ролик Azino777 в кино.По итогам 2017 года Azino заняло 14-е место в топ-20 крупнейших рекламодателей по количеству просмотров видеорекламы на российском рынке, в нем нелегальное казино обошло такие компании, как «Яндекс», Tele2 или «М.Видео». По данным компании Mediascope, в среднем в прошедшем году рекламу Azino видели 3,09 млн человек в месяц. Azino стало одной из четырех интернет-компаний в двадцатке: кроме него в топ вошли «Яндекс», Google и Mail.Ru Group. И единственной компанией, владельцы которой не известны.Позже был снят второй ролик Azino в той же стилистике — с группой «Триагрутрика» и актером Владимиром Селивановым, известным по сериалу «Реальные пацаны» на ТНТ. У «Триагрутрики» и Вити АК общий продюсер — руководитель спецпроектов челябинского хоккейного клуба «Трактор» Антон Петрушенко. В марте Витя АК снял в поддержку «Трактора» клип «Привет, Уфа, с Челябой другая игра» в узнаваемом стиле рекламы Azino.Расцвет Azino в 2017-м был связан с произошедшим в том же году резким взлетом криптовалют, считают собеседники журнала РБК. «В маркетинг и программное обеспечение инвестировали деньги, заработанные на криптовалютах. Кстати, Azino одним из первых ввело оплату криптой, — говорит один из них, — интерес к ней объединил программистов с рэперами, ведь Петрушенко из тусовки [посетителей клуба рэпера Басты] Gazgolder, а Баста — известный любитель крипты, даже запускает свою биржу».По оценкам участников рынка, сейчас криптовалюту принимает около трети топовых онлайн-казино. «Хайп вокруг биткоина собрал азартных людей, жаждущих легких денег, а казино — один из путей к цели», — отмечает бизнес-директор Boss Gaming Studio Григорий Шелест. Правда, пока далеко не все игроки умеют обращаться с криптовалютой. Кроме того, с ней не работают платежные системы, поэтому значительная часть доходов онлайн-казино получают в традиционной валюте.Собирая материал для статьи, корреспондент журнала РБК прошел регистрацию в Azino Money. Светлый минималистичный дизайн портала резко отличается от яркого и цветастого хаоса сайта самого Azino777. В разделе «Новости» — сообщения от службы поддержки и новые способы обхода блокировки Роскомнадзора.Для стимулирования партнеров Azino Money публикует топ-10 рекламных площадок по доходам в месяц: в нем суммы от 7,3 млн до 16 млн руб. То есть только первая десятка площадок зарабатывает от 70 млн до 160 млн руб. в месяц на рекламе Azino. По оценке производителей софта для онлайн-казино, обычно в первой десятке крупные сайты с пиратскими фильмами и трафиком около 35 млн пользователей в месяц, а средний сайт с пиратским контентом имеет трафик до 5 млн пользователей в месяц и получает от рекламы казино до 800 тыс. руб.Сейчас через поисковые системы можно найти около 100 сайтов, работающих с Azino Money. Партнеры получают 30% ставок пришедших от них игроков, то есть месячный объем ставок тех, кто пришел через партнерскую программу, составляет не менее 600 млн руб. Общий объем ставок выше как минимум на 30–40%, так как люди идут из соцсетей, узнают о казино через сарафанное радио и из других источников, утверждает маркетолог одного из онлайн-казино. Участники рынка расходятся в оценках объема ставок Azino, называя суммы от 6 млрд до 15 млрд руб. в год. Нет возможности проверить эти данные другими способами.Через пару недель после регистрации корреспондента РБК в партнерской программе от службы Azino пришло письмо с вопросом: «Как нам повысить вашу активность и лояльность?» Письма игрокам казино формулирует в более вычурном стиле: «Водопад приветствий, дорогой клиент!» По данным системы Read Notify, все письма от службы поддержки онлайн-казино приходят через почтовый сервис «Яндекса» с московских IP-адресов.В рекламе Azino обещают пополнение счета игрока на 777 руб. Корреспонденту улыбнулась удача: рулетка выпадала на поставленные цифры, сумма росла. Но перед ее снятием казино предложило пополнить свой счет наличными, после чего весь изначальный выигрыш исчез. В службе поддержки объяснили, что это были подарочные баллы и они обнуляются после пробной игры. В игре на свои корреспонденту уже не везло, и он поспешил снять оставшиеся деньги.По закону, сделать этого нельзя: 26 мая вступил в силу запрет на переводы, связанные с азартными играми. Но деньги пришли через сервис «Яндекс.Деньги», следует из сообщения банка. В пресс-службе «Яндекс.Деньги» сослались на то, что до сих пор нет списка организаций, в чей адрес запрещены переводы на гемблинг. Блокировать перевод можно по MCC-коду — четырехзначному номеру, обозначающему специализацию компании. Но банки присваивают МСС-коды на основании данных, которые предоставляют компании: чтобы работать в России, онлайн-казино представляются, например, порталами для консультирования. Код для азартных игр — 7995, а перевод от Azino пришел с кодом 6012 (продажа справок и услуг-советов, а также выдача займов).Служба поддержки «Яндекс.Деньги» сообщила, что получателем перевода была компания Victory777. Эта компания с лицензией Кюрасао (часть Королевства Нидерландов, остров в Карибском море) значится владельцем Azino777 на официальном сайте казино.«Так называемые российские онлайн-казино юридически не имеют никакого отношения к нашей стране, они зарегистрированы в других юрисдикциях», — говорит Андрей Тугарин, партнер юридической компании GMT Legal.Victory777 N.V. получила международную лицензию на онлайн-гемблинг в Кюрасао, но подобные лицензии выдает с десяток стран и территорий: Мальта, Гибралтар, Коста-Рика и др. «Во многих странах, в том числе в России, эти лицензии не котируются, но их все равно покупают. Платежные системы предпочитают работать с онлайн-казино с лицензией. Иногда онлайн-казино нуждаются в адаптации оферты под российские законы. Чем больше похоже на соблюдение российских норм, тем лучше», — объясняет учредитель юридической компании «Правовая линия» Мария Лепщикова.До 2015 года на сайтах Azino говорилось, что казино начало работать в 2010-м, а его владельцем является кипрская Leondra Ltd. В 2016 году формулировку уточнили: Leondra Ltd входит в Azino Group, которой управляет Victory777 N.V. Другие компании группы не упоминались. В прошлом году все упоминания Leondra Ltd исчезли с сайтов Azino.По данным выписки из кипрского реестра юрлиц, Leondra Ltd стала «дочкой» Victory 777 N.V. в ноябре 2015-го, а до этого принадлежала гражданину Украины Александру Плахтию. Журнал РБК нашел только одного близкого к ИT-отрасли украинца с таким именем — выпускника кафедры компьютерных интеллектуальных сетей и систем Одесского национального политехнического университета (он не ответил на обращения в соцсетях).В Linkedin есть несколько резюме ИT-специалистов с опытом работы в проектах Azino на этапе регистрации доменов в 2013-м: всех их объединяет страна происхождения — Украина. На вопросы журнала РБК они не ответили либо отказались от комментариев, ссылаясь на подписанные NDA (non-disclosure agreement, соглашение о неразглашении).Когда-то в Azino Group входило несколько онлайн-казино: Azino777, Azino888, Azino555, WorldAzino888. Все они указывали Victory777 N.V. управляющей компанией. В 2012 году на некоторых доменах Azino появилась гибралтарская лицензия. В ней шесть доменов с вариациями вокруг слова Azino были указаны как «ассоциированные бренды Azino Group», а получателем лицензии были компании Entertaining Play Limited и Profitable Play Limited. Обычно так выглядят лицензии на white label, когда онлайн-казино работает по лицензии крупной компании, но под своим брендом.Entertaining Play Limited и Profitable Play Limited входят в крупный холдинг GameSys, который занят разработкой софта и выступает оператором слотов для онлайн-казино. Но директор подразделения GameSys на Гибралтаре Кэн Пурди заверил журнал РБК, что лицензия поддельная. «Мы никогда не слышали об Azino Group, не сотрудничали с ними ни в какой форме и не знали, что они использовали информацию о нашей компании», — заявил он, добавив, что передал информацию юридическому департаменту GameSys.В 2013 году были зарегистрированы права администратора на аzino777.ru. По данным выписки из Whois, адрес домена программы при регистрации совпадал с киевским отделением банка «Киевская Русь» на ул. Хорева в Киеве. В 2015 году в этом банке ввели временную администрацию, а в 2016-м основной акционер Виктор Братко был объявлен в международный розыск.В кэше «Яндекса» есть страница с контактной информацией онлайн-казино Azino888 от 2014 года. Указанный там адрес — офис №888 в БЦ «Корстон» в Казани. До запрета азартных игр в России ГК «Корстон» владела одним из крупнейших российских казино «Корстон» в Москве и строила игровой комплекс в Казани. После запрета азартных игр группа сменила профиль, казанский комплекс стал гостиницей и бизнес-центром. В компании журналу РБК заявили, что впервые слышат об Azino. Позвонив по указанному телефону, корреспондент журнала РБК попал в жилую квартиру в казанском микрорайоне Азин. «Мне постоянно звонят: то обналичить деньги, то еще чего, надоело», — мрачно ответил собеседник и заверил, что не имеет отношения к казино.В 2015 году права администратора сайта аzino777.ru были оформлены на Victory 777 N.V. Контактные данные не менялись с 2013 года, адрес solly.kelion@yandex.ru указан в качестве контакта администратора сайта. По данным сервиса Website Informer, этот мейл зарегистрирован на кипрского юриста адвокатской конторы Eliades and Partners Георгиуса Пападопулоса. До 2016 года он и кипрская компания Myhold Holdings Limited были и администраторами «зеркал» сайта Azino777. Myhold Holdings Limited — «дочка» кипрской M.E.Nominees Ltd. Мариуса Илиадиса, руководителя Eliades and Partners. Пападопулос заявил, что регистрировал компании в интересах клиента, но назвать его имя отказался. И когда уже стало казаться, что все поиски близких к Azino людей и компаний обречены на провал, появилась новая ниточка.В феврале прошлого года крупный производитель софта для гемблинга и оператор казино Novomatic обратился в центр арбитража и посредничества Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС, работает в системе ООН). Он требовал, чтобы владелец Azino Group компания Victory777 N.V. прекратила использовать бренд Admiral на доменах admiral-x1.com, admiral-x2.com и других подобных, так как под этим брендом работают казино, принадлежащие Novomatic.В пресс-службе Novomatic журналу РБК сообщили, что Victory777 N.V. использовало не только бренд, принадлежащий Novomatic, но и IP компании без авторизации. Практика работы под чужими IP-адресами из неиспользуемого диапазона существует, говорит специалист по интернет-блокировкам Филипп Кулин: «Есть системы проверки и подписи, но они слабо внедрены в мире, поэтому практически не работают. По этому поводу вполне можно идти в суд, хотя на международном уровне это сложно».После обращения Novomatic ВОИС направила письмо в адрес Victory777 N.V. на адрес solly.kelion@yandex.ru. В ответном письме Victory777 N.V. сообщила, что больше не администрирует домены Admiral, а информация в WhoIs просто не обновилась. В тот же день пришло еще одно письмо с того же адреса, оно цитируется в материалах дела: «Уважаемая команда ВОИС, мы пришли (sic!) к новому владельцу домена Марку Зелочвику. Он заверил нас, что все сомнительные материалы были удалены с веб-сайтов, а данные в WhoIs скоро обновятся. Если мы можем еще как-то вам помочь, сообщите нам об этом. Спасибо». Марк Зелочвик (человека с таким именем журналу РБК найти не удалось) в марте прошлого года стал администратором сайтов Admiral.Получается, как минимум до февраля прошлого года онлайн-казино Admiral находилось в управлении компании Victory777 N.V., то есть входило в Azino Group. На «зеркалах» Admiral в разделе «О проекте» до сих пор написано, что прямым владельцем казино была «известная корпорация GGS Net Ltd, основной офис которой находится на Кипре». По данным выписки из кипрского реестра, GGS Net Ltd зарегистрирована в 2010 году и является «дочкой» офшора GGS Ltd в Ангилье. Кроме того, корпорация GGS Net Ltd была указана как собственник на сайтах десятка русскоязычных онлайн-казино, таких как «Фараон», «Эльдорадо», Green Casino, Azart Club, Poker Dom, «Вулкан».Для привлечения игроков во все казино GGS Net Ltd работает партнерская программа Lucky Partners, построенная по тем же принципам, что и описанное выше Azino Money. GGS Net Ltd через программу Lucky Partners связана с украинской ИT-компанией Lucky Labs, основатели которой россияне Сергей Токарев и Рустам Гильфанов.Журнал РБК связался с Рустамом Гильфановым: тот заявил, что у компании есть еще несколько учредителей, но назвать их имена и размеры долей отказался. «Lucky Labs — международный бренд, а не юрлицо, в холдинг входит несколько компаний. Крупнейший офис находится в Киеве, это один из самых перспективных ИT-хабов Европы, здесь работают отличные специалисты, можно создать большую и успешную команду», — объяснил он.Lucky Labs была основана в начале 2010-х, Токарев и Гильфанов познакомились незадолго до этого. Оба купили доли в компании Globo Technologies, рассчитывая, что она разработает популярный 3D-шутер. Игровой проект провалился, но партнеры продолжили инвестировать в разработку игр и софта, в том числе для гемблинга. По словам Гильфанова, он юрист по образованию, занимался кризис-менеджментом, банкротствами, работал в российских​ госорганах, в том числе следователем в прокуратуре.С ИT-отраслью Гильфанов познакомился, разрабатывая решение для крупной платежной системы. «Сейчас занимаюсь инвестированием, основное направление — сфера ИT, аутсорсинг, разработка и поддержка софта для сторонних клиентов. К проектам Lucky Labs я имею косвенное отношение: просто инвестировал в компанию как в аутсорс-разработчика», — уверяет он.Если легальные онлайн-казино обычно работают на софте, произведенном международными компаниями (Microgaming, NetEnt, Playtech, EveryMatrix или Novomatic), то серые казино, как правило, используют самодельное программное обеспечение или софт, выпущенный локальными компаниями. Lucky Labs позиционирует себя как разработчика софта, в том числе для гемблинга, но в профилях нескольких работников компании в Linkedin указано, что они одновременно работали в программе Lucky Partners. Сайтом Lucky Partners управляет одноименная локальная компания.До прошлого года комментарии СМИ от имени Lucky Labs давал коммерческий директор компании Кирилл Сыгыда, он же коммерческий директор Adwise Agency, которое размещало рекламные баннеры участников Lucky Partners на сайтах Kinogo, HDRezka, Zaycev, Runetki, Dojki и др., следует из данных SimilarWeb. К тому же Lucky Labs регулярно ищет SEO-специалистов — для создания софта они обычно не нужны.«Lucky Labs не только оказывает услуги по разработке софта, но и помогает формировать команды для клиентов и ищет для них кадры, — отвечает на это Гильфанов. — В любом случае компания не занимается гемблингом и не управляет казино, только разрабатывает софт. Вокруг нее работает огромная экосистема контрактов, договоров и услуг: это не значит, что вся она один проект или что она принадлежит одному лицу. Бренды, которые вы называете, находятся с Lucky Labs в договорных отношениях».Одним из бизнес-партнеров Гильфанова является украинский бизнесмен Максим Поляков, в числе активов которого венчурный фонд Noosphere Ventures, дейтинговый холдинг Together Networks, стартап по запуску космических аппаратов Firefly Aerospace и гейминговая компания Murka. Российские бизнесмены получили долю в Phoenix Holdings LTD (управляет Together Networks), следует из материалов суда Британских Виргинских островов.В 2015 году Токарев и Гильфанов обратились с иском в суд, обвинив Полякова в нарушении договоренностей о размере переданной им доли и в невыплате дивидендов. В ответ, как следует из судебных документов, Поляков обвинил Гильфанова и Токарева в сепаратизме и сотрудничестве с российскими оккупантами, а также утверждал, что среди активов его оппонентов были онлайн-казино. Рассмотрение дела позже перенесли в голландский суд. Представитель Полякова отказалась от комментариев, заявив, что суд может посчитать их попыткой давления.В 2014 году в украинском офисе Lucky Labs прошли обыски по подозрению в связях с фирмой «Форекс Тренд», обвинявшейся в уклонении от уплаты налогов, писали украинские СМИ. В апреле 2016-го пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ) сообщила, что обнаружила игорный онлайн-бизнес граждан России, который «использовался для финансирования террористических организаций ДНР и ЛНР». СБУ заявила, что изъяла компьютеры «с доказательствами нелегальных финансовых операций, направленных на финансирование терроризма», и установила, что «сверхприбыли от азартного бизнеса выводились в офшорные компании и на счета в РФ». Представители Lucky Labs подтверждали украинским СМИ факт обысков и грозили СБУ встречными исками.Правда, после обысков и серьезных обвинений Lucky Labs продолжила работать. По словам Гильфанова, ни одно из дел, заведенных после обысков, не продвинулось дальше стадии возбуждения: «Мы подозреваем, что коррупция была использована как инструмент давления в корпоративном конфликте. Мы подали в суды, правоохранители в итоге закрыли дела».Украинские СМИ тоже связывали обыски в Lucky Labs с корпоративным конфликтом и предполагали, что его причиной стали политические разногласия бизнес-партнеров. «Представители украинского бизнеса в сфере ИT в большинстве своем поддержали Майдан, тогда как Токарев и Гильфанов штрафовали сотрудников, нарушавших трудовую дисциплину отлучками на несанкционированные митинги», — писало киевское издание Politeka.В 2015 году на Сергея Токарева, Рустама Гильфанова и его брата Романа Гильфанова были наложены санкции украинского правительства, предполагавшие арест активов, запрет торговых операций и другие ограничения. Ежегодно их продлевали еще на год. А в этом году санкции против братьев Гильфановых были сняты: новое решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, вступившее в силу по указу президента страны от 14 мая этого года, продлило санкции только для Сергея Токарева, но уже на три года.Как утверждает Рустам Гильфанов, решением было установлено, что в санкционный список включено другое лицо. На замечание о совпадении даты рождения «другого лица» и других деталей он предположил, что это «ошибка клерков СНБО».В апреле пресс-служба Национальной полиции Украины сообщила, что департамент киберполиции обнаружил «восемь онлайн-казино, созданных гражданами РФ на территории Украины». Среди них перечислялись участники Lucky Partners: «Фараон», «Эльдорадо», «Вулкан» и Green Casino. Оперативники установили, что россияне организовали работу онлайн-казино в 2010–2012 годах на территории РФ, затем «бежали в Украину в связи с преследованием со стороны правоохранительных органов РФ» и в 2013-м организовали там аналогичный бизнес.В киевском офисе оперативники обнаружили почти 80 человек: ИT-специалисты, разработчики онлайн-игр, веб-дизайнеры, администраторы игровых веб-ресурсов, специалисты онлайн-поддержки, работники кол-центра, бухгалтерия. На этот раз накал обвинений был еще выше: пресс-служба полиции сообщила, что в ходе 15 обысков у участников преступной группы изъяли не только компьютеры и мобильники, но и оружие, боеприпасы, наркотики и наличные в иностранной валюте. Чей это был офис, в сообщении полиции не говорится. На уточняющие вопросы журнала РБК в пресс-службе полиции не ответили. Но украинские онлайн-издания (Pravda.TV, lviv-news и другие) снова указывали на Lucky Labs и приводили цитату Гильфанова: «Мы давно уже привыкли к давлению на наш бизнес в Украине, 10 апреля у нас в гостях побывали представители киберполиции».В мае те же СМИ сообщили, что украинский фильм «Ополченцы», который должен выйти в прокат в августе, снят на деньги Сергея Токарева и Рустама Гильфанова. «Сценарий демонстрирует реальное положение дел, чувства населения Донбасса, взявшего оружие в руки по собственному желанию не как наемников, а как народных ополченцев», — говорится в описании фильма. «Наша миссия была в том, чтобы помочь воинам Донбасса быть услышанными», — цитируется там же Сергей Токарев.Журналу РБК Гильфанов заявил, что ни он, ни Токарев с этими изданиями не общались и ничего подобного не говорили: «Мы не имеем никакого отношения к этому фильму, если он вообще существует». Он называет себя и своего бизнес-партнера «абсолютно аполитичными людьми, как и подавляющее большинство интернет-бизнесменов, которые выступают за примирение и урегулирование всех конфликтов, мир в Европе и на планете в целом и за экономическое развитие».Но и после всех этих обвинений киевский офис Lucky Labs продолжает работать. Онлайн-казино Admiral тоже не прекратило работу и даже не сменило логотип: в его шапке используется лого наземного казино Admiral с подписью Novomatic, хотя этот кейс приводился в отчете ВОИС в качестве успешного разрешения спора. Контактным мейлом для «зеркал» Admiral остается тот же адрес — solly.kelion@yandex.ru, который используется при регистрации доменов Azino777 и владельцем которого является кипрский юрист Георгиус Пападопулос, регистрировавший офшоры для Azino Group.Работу хаотичной сети из сотен «зеркал» онлайн-казино невозможно ни прекратить, ни отследить, констатирует Рустам Гильфанов, который упорно отрицает связь с Azino Group: «Блокировки не работают. Если у интернет-компании есть желание обслуживать пользователей, техническая возможность всегда найдется».