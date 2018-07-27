На развитие автодорожной сети Крыма потребуется около 150 млрд рублей
27 июля 2018 17:13
38
Сумма сопоставима со стоимостью строительства и реконструкции трассы «Таврида» протяженностью 250 км, проходящей по территории полуострова, — 149,3 млрд руб. (первая очередь маршрута Керчь — Симферополь должна быть запущена декабре) и в полтора раз меньше затрат на Крымский мост, который обойдется в 228 млрд руб. В середине мая было открыто движение по автодорожной части Крымского моста для легковых машин и автобусов, грузовики планируется пустить осенью.
Госкомитет дорожного хозяйства Крыма разработал проект долгосрочной концепции развития крымских дорог, которая рассчитана на 2019–2024 годы. Но объем финансирования, предусмотренный этой концепцией, ранее не раскрывался. Как сообщала пресс-служба Минтранса 25 июля по итогам выездного совещания в Крыму под руководством министра Евгения Дитриха, проект предполагает, что к 2024 году в нормативное состояние будет приведено 83,6% региональных дорог (сейчас нормативам соответствуют 22%) и 50% муниципальных (соответственно — 20%). Кроме того, предусмотрена передача в федеральную собственность около 1,2 тыс. км республиканских дорог.
По словам собеседника РБК, знакомого с проектом концепции, в 2019–2024 годах правительство Крыма потратит на дороги около 25 млрд руб., а еще около 125 млрд руб. должно быть выделено из федерального бюджета. «В прошлом году [глава Крыма] Сергей Аксенов обсуждал вопрос недостроенных трасс с президентом Владимиром Путиным. Федеральный центр должен помочь с финансированием», — сказал источник, близкий к крымскому правительству.
В пресс-службе Минфина РБК сообщили, что ведомство сейчас рассматривает концепцию развития автодорожной сети Крыма. РБК также направил запросы в федеральный Минтранс и госкомитет дорожного хозяйства Крыма, но пока не получил ответов.
В проекте концепции также предусмотрен «консервативный сценарий», который предполагает использование только республиканского финансирования — 25 млрд руб., говорит источник РБК. В случае реализации этого сценария «не представляется возможным достижение прогнозных значений целевых показателей в части доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям», предупреждает собеседник РБК. Выполнение дорожных работ в Крыму составит лишь около 18% от потребности региона, указывает он.
Значительная часть крымских дорог до сих требует масштабной реконструкции, сказал РБК член экспертно-консультативного совета при главе республики Игорь Рябов. «Это и дороги соединяющие райцентры севера полуострова, и второстепенные дороги на Южный берег. Плохое качество дорог мешает качеству сельского хозяйства», — сказал он. По словам Рябова, крымский бюджет сможет справиться с задачами реконструкции, но в одиночку это займет десятки лет, поэтому, конечно, надо изыскивать средства в дорожном фонде и в федеральных целевых программах дорожного строительства.
На этот год дорожный фонд Крыма составил порядка 2,9 млрд руб., из резервного фонда президента республике выделено еще 4,5 млрд руб. Общая протяженность крымских автомобильных дорог (региональные, муниципальные и местные) составляет 14,9 тыс. км, в нормативном состоянии находится лишь около 20%. Компания «Мосметрострой» рассматривает возможность строительства тоннеля на полуострове.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
25 июля 2018 20:26
Как отметил глава региона, огромные возможности муниципального района сегодня фактически не используются. Экономика региона
418
25 июля 2018 19:04
Здесь проходит большое совещание, посвящённое социально-экономической ситуации в районе и перспективам его развития. Экономика региона
518
24 июля 2018 10:12
За время стажировки участники программы посетили сессии по отраслевым тематикам Минпромторга. Экономика региона
204
Финансы и Банки
27 июля 2018 13:58
Стартовал очный этап отбора будущих учащихся. Финансы и Банки
133
26 июля 2018 11:21
В Самарской области количество выданных кредитов выросло на 53%. Финансы и Банки
179
25 июля 2018 13:40
В Самарской области обязательства перед 42 тыс. вкладчиков составляют около 15,6 млрд рублей. Финансы и Банки
455
Строительство
26 июля 2018 12:25
Речь идет об участке Территорию в границах ул. Восьмой Радиальной, Советской Армии, Тихвинской и Гастелло. Строительство
229
20 июля 2018 12:44
Чтобы всё-таки сдать объект, региональные власти попросили помощи у Министерства здравоохранения РФ. Строительство
359
19 июля 2018 20:56
Строительство
515
Новости
|
СРЗУ — представляет собой графическую схему, которая отражает границы и другие...
|
22.06.2018
Для всех, кого интересует профессиональное строительство частных и коммерческих,...
|
Использование строительного и промышленного оборудования важно на многих...
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
445
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1675
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
1628
Бизнес
27 июля 2018 17:13
25 млрд рублей республиканские власти потратят самостоятельно, еще 125 млрд рублей власти Крыма попросили выделить из федерального бюджета. Бизнес
36
27 июля 2018 00:20
Пока компании находятся на этапе обсуждения возможных направлений сотрудничества. Бизнес
270
26 июля 2018 15:54
На фоне такого обесценивания акций Facebook Марк Цукерберг этой ночью потерял около $17 млрд Бизнес
164
Новости компаний
27 июля 2018 13:30
В этот раз показания давал миноритарный акционер завода Евгений Седыкин, признанный потерпевшим. Новости компаний
121
25 июля 2018 13:27
Завод гордится своими производственными традициями. Новости компаний
265
24 июля 2018 13:42
Гособвинение закончило оглашать материалы уголовного дела. Новости компаний
425
23 июля 2018 21:25
По словам оператора проекта, такие прогнозы преждевременны. Новости компаний
400
IT и Коммуникации
3 мая 2018 18:43
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
331
3 мая 2018 18:43Необходимые приложения для Андроид
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
284
27 апреля 2018 19:42
Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
276
Транспорт
27 июля 2018 15:33
Изменений в работе остальных трамвайных маршрутах не планируется. Транспорт
225
27 июля 2018 11:16
На реализацию этого проекта может уйти от 4,5 до 5 лет. Транспорт
136
25 июля 2018 20:30
Нововведение вступает в силу с 1 августа 2018 г. Транспорт
370
25 июля 2018 13:36
Рост цен на авиатопливо и связанное с ним подорожание билетов коснется и пассажиров других авиакомпаний. Транспорт
269
Видео
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
311
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
381
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
845
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
659
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
687
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
854
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1321
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1260
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2970
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2039
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
3197
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
504
Мероприятия