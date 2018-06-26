Минтранс сохранит функции куратора Северного морского пути, «Росатом» будет отвечать за строительство инфраструктуры
26 июня 2018 17:57
41
Минтрансу удалось сохранить за собой право выдачи разрешений на проход судов по СМП, на которое претендовал «Росатом». А атомной монополии отойдут функции по развитию инфраструктуры на этом маршруте. По словам двух собеседников РБК, согласованная сторонами схема развития Арктики предполагает, что «дочка» «Росатома» «Росатомфлот» будет строить инфраструктуру, а Минтранс — контролировать строительство. Правительство планирует утвердить отдельный план, в рамках которого будут выделяться средства на строительство инфраструктуры, говорит один из источников. По словам другого источника, речь идет об инфраструктуре, не имеющей отношения к безопасности мореплавания, например о ледозащитных сооружениях. Сейчас за такую инфраструктуру отвечает ФГУП «Росморпорт», подведомственный Минтрансу.
Законопроект в таком виде должен быть утвержден в ближайшее время у председателя правительства Дмитрия Медведева, а затем передан в Госдуму, говорят собеседники РБК. Представители Акимова и Медведева отказались от комментариев. Представитель «Росатома» сказал РБК, что консультации продолжаются, в Минтрансе тоже заявили, что окончательное решение пока не принято.
Изначально «Росатом», владеющий атомными ледоколами, хотел забрать у Минтранса право выдавать разрешения на проход судов по СМП (сейчас их выдает структура Минтранса «Администрация СМП»), чтобы связать их с заключением контрактов на ледокольное сопровождение судов в Арктике, объясняет логику один из собеседников РБК. Однако компании, работающие в Арктике, например НОВАТЭК, контролирующий завод «Ямал СПГ» (первая очередь на 5,5 млн т запущена в декабре 2017 года), задумываются о строительстве собственного флота и нет никакой необходимости заставлять их использовать флот «Росатомфлота», отмечает он. Свой ледокольный флот уже строит «Газпром нефть», которая также доставляет грузы по СМП.
Представители НОВАТЭКа и «Газпром нефти» пока не ответили на запросы РБК.
В законопроекте, который рассматривался на совещании у Акимова, предлагается сохранить за Минтрансом право на выдачу разрешений на проходов судов, но в нем также предусмотрено, что «Росатом» будет согласовывать выдачу таких разрешений, чтобы убедиться, что судно соответствует всем требованиям, необходимым для работы в тяжелых ледовых условиях.
Осенью 2017 года президент Владимир Путин согласился с предложением Медведева передать функции оператора СМП «Росатому», писала газета «Коммерсантъ». Предполагалось, что госкорпорация будет отвечать за судоходство, навигацию, порты и энергоснабжение СМП, а также получит часть активов, подведомственных Минтрансу, в частности портовую инфраструктуру Арктики и ледоколы «Росморпорта».
После этого по поручению Путина «Росатом» подготовил поправки в закон «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и отдельные законодательные акты, предполагающие наделение его функциями куратора СМП. В апреле на заседании президиума Госкомиссии по вопросам развития Арктики тогдашний вице-премьер Дмитрий Рогозин заявлял, что соответствующие документы находятся в высокой степени готовности и скоро будут внесены в Госдуму.
Но у идеи смены куратора СМП было немало противников. Ее главным публичным критиком был Виктор Олерский, который до середины июня занимал пост замминистра транспорта и руководителя Росморречфлота. «У нас с «Росатомом» единственное разногласие — это администрирование Севморпути — кто выдает разрешение на плавание по Северному морскому пути. Сегодня администрацию СМП осуществляет подведомственное учреждение Росморречфлота. Мы считаем, что это регулятивная функция, они [«Росатом»] считают, что так будет удобнее, потому что «Атомфлот» тоже флотовладелец», — заявил он в конце апреля. Законопроект «Росатома», касающийся СМП, также раскритиковала Счетная палата.
Почему в итоге «Росатом» согласился оставить кураторство СМП за Минтрансом, собеседники РБК не говорят.
В майском указе Путин поставил задачу развивать Севморпуть, увеличив грузопоток по нему почти в восемь раз, до 80 млн т к 2024 году. Сейчас по СМП идут грузы «Газпром нефти», «Ямал СПГ», ЛУКОЙЛа, «Норникеля» и других компаний. В 2017 году грузопоток по этому маршруту вырос на 42,6% и составил 10,7 млн т, сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта. По оценкам ведомства, объем перевозок грузов по СМП к 2020 году составит 44 млн т, а к 2030 году возрастет до 70 млн т. Ожидается, что основной объем грузов будет связан с перевозкой энергоресурсов и других сырьевых товаров — сжиженного природного газа, нефти, угля, металлов.
Согласно утвержденной правительством госпрограмме по развитию Арктики до 2025 года, на реализацию проектов, включая мероприятия по линии Минобороны, из бюджета будут выделено 46 млрд руб. в 2018–2020 годах и 144 млрд руб. в 2021–2025 годах. Но для такого масштабного проекта, как развитие Арктики, этих средств недостаточно, считает руководитель InfraONE Research Александра Галактионова. Только для строительства десяти ледоколов, включая ледокол «Лидер», о необходимости в которых заявляет «Росатом», понадобится 300–350 млрд руб., а с учетом инфраструктуры (в том числе расширения проливов и установки систем навигации) сумма может вырасти до 450–500 млрд руб., оценивает она. Это достаточно консервативная оценка, но даже такую сумму вряд ли найдут в бюджете, поэтому, скорее всего, «Росатому» придется привлекать средства у инвесторов, добавляет Галактионова. Например, ледоколы могут строиться на условиях концессий, указывает эксперт.
Фото: РИА Новости
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
26 июня 2018 16:57
Проект «Жигулевская долина 2» планируется реализовать до конца 2020 года, за это время будет создано около 300 новых рабочих мест. Экономика региона
87
26 июня 2018 11:53
Такие данные приводит Самарастат. Экономика региона
212
25 июня 2018 15:33
Также глава региона предложил обсудить проекты, которые уже реализуются в регионе. Экономика региона
309
Финансы и Банки
26 июня 2018 12:52
Решение о внедрении нового продукта было принято Группой Сбербанк после анализа потребностей клиентов. Финансы и Банки
166
25 июня 2018 13:55
Новые условия вступят в силу 1 июля 2018 года. Финансы и Банки
458
25 июня 2018 13:04
Зоны самоинкассации доступны в режиме 24/7. Финансы и Банки
261
Строительство
18 июня 2018 12:49
СОФЖИ подготовлен отчет о ситуации на рынке недвижимости Самары в мае 2018 года. Строительство
387
14 июня 2018 10:22
Администрация города решила не демонтировать трамвайные рельсы на Хлебной площади. Строительство
250
9 июня 2018 12:41
Он появится на месте снесённого на улице Молодогвардейской. Строительство
53
Новости
|
22.06.2018
Для всех, кого интересует профессиональное строительство частных и коммерческих,...
|
Использование строительного и промышленного оборудования важно на многих...
|
07.05.2018
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
360
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1574
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
1510
Бизнес
26 июня 2018 17:57
Госкорпорация не сможет навязывать НОВАТЭКу и другим компаниям использование своих ледоколов, отмечает источник. Бизнес
40
22 июня 2018 07:53
Глава «Роснефти» Игорь Сечин не согласился с претензиями одного из акционеров компании, который пожаловался на слишком высокие вознаграждения для... Бизнес
375
21 июня 2018 06:47
Но это только «верхушка айсберга». Бизнес
277
Новости компаний
25 июня 2018 20:09
Многие люди думают о создании своего бизнеса. Конечно, здесь существуют определенные риски, но при этом есть и большие перспективы на вознограждение. Именно... Новости компаний
49
22 июня 2018 23:03
В 2017 году чистая прибыль компании составила $1,79 млрд, что на 18,6% превышает показатель предыдущего года. Новости компаний
867
22 июня 2018 22:30
Для приведения структуры собственности в соответствие закону о СМИ. Пакет может выкупить Национальная медиа группа. Новости компаний
739
21 июня 2018 23:56
Каждый из них получит по 6,5 млн рублей, а также предусмотрены дополнительные выплаты главе совдира, главам и членам комитетов. Новости компаний
301
IT и Коммуникации
3 мая 2018 18:43
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
227
3 мая 2018 18:43Необходимые приложения для Андроид
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
149
27 апреля 2018 19:42
Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
164
Транспорт
26 июня 2018 16:13
С 0:00 27 июня по 0:00 29 июня будет запрещено движение по улицам Дальней, Арене-2018, 2-й стадионной, 6,7,8,9,10 проездам для транспортных средств, не имеющих... Транспорт
164
26 июня 2018 15:03
Он должен подготовить проект за 10 месяцев. Транспорт
176
26 июня 2018 14:54
Он составит 1,5 рубля. Транспорт
148
25 июня 2018 12:38
В центре города перекрыто множество улиц, автобусы идут в объезд. Транспорт
351
Видео
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
1400
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
574
19 июня 2018 12:28
Спасли застрявших случайные прохожие. Происшествия
647
16 июня 2018 10:03
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка. Транспорт
148
11 июня 2018 10:54
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина. Социум
101
9 июня 2018 09:02
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты. ЧМ-2018
103
Фоторепортажи
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
827
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
2205
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
93
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
489
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
772
1 мая 2018 19:22
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги. Социум
940
Мероприятия
На тренировочной базе "КС" товарищеский матч играют воспитанники ФК "Тотем"(Красноярск) и самарской школы-интерната "Преодоление"