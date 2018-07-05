Минпромторг предложил маркировать алкоголь электронными метками

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Такое предложение Мантуров выносит в рамках «рассмотрения вопросов маркировки алкогольной продукции и дальнейшего развития единой государственной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС), а также расширения применения систем радиочастотной идентификации».По версии министерства, RFID имеет несколько преимуществ перед другими способами идентификации: такие метки сложно подделать, и их можно считывать быстро и на большом расстоянии. За счет «решения задач по оптимизации логистики» участники рынка получат возможность снизить операционные издержки. RFID-метки (от англ. Radio Frequency Identification) — это устройства с микрочипами, на которых хранится информация, считать которую можно по беспроводной связи.Описывается в письме и уже состоявшееся по этому вопросу взаимодействие с участниками рынка. В конце мая, как указывает Мантуров, компания — производитель микроэлектронной продукции ПАО «Микрон» (принадлежит АФК «Система») продемонстрировала Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка (РАР; служба подведомствена Минфину) и Союзу производителей алкогольной продукции (СПАП) «программно-аппаратный комплекс для учета алкогольной продукции, выполненный на базе технологии радиочастотной идентификации». «Микрон» договорился провести эксперимент по маркировке с одним из крупнейших производителей алкоголя в России — Beluga Group, проект предполагает маркировку коробок и палет с алкоголем, говорится в письме.Вопрос маркировки палет и коробов действительно обсуждается «с ведущими производителями микроэлектроники», сообщил РБК представитель РАР. При этом на каждую бутылку, по мнению службы, ставить RFID-метку нельзя: это может привести к существенному подорожанию алкоголя. Стоимость такой метки составит не менее 10 руб. без учета затрат на считыватели. Кроме того, технология не позволяет со 100-процентной гарантией считывать RFID с каждой бутылки в запечатанной коробке. Особенно это касается бутылок, на которых есть металлизированные части, которые мешают считыванию (например, фольга на шампанском). Пока внедрение такой маркировки не должно быть обязательным, заключил представитель РАР.На вопросы о RFID-маркировке можно будет ответить только после «решения правительства, проведения всех испытаний технологии и оценки их результатов вместе с другими ведомствами и бизнесом», заявил РБК представитель Минпромторга. Представитель Beluga Group от комментариев по поводу эксперимента отказался. На запрос РБК в Минфине и «Микроне» не ответили.В России ежегодно продается около 20 млрд единиц алкогольной продукции, подсчитал директор Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. И для учета этой продукции вполне достаточно ЕГАИС, считает он.Обсуждение отслеживания алкоголя с помощью RFID-технологий продолжается уже много лет, рассказывает председатель правления СПАП Дмитрий Добров. По его словам, пока у технологии нет значительных преимуществ перед акцизными или федеральными специальными марками, а цена остается слишком высокой. С этой позицией согласен и один из топ-менеджеров крупного производителя алкогольной продукции. По его словам, это не только обойдется дорого производителям, но и может быть небезопасным: «Воздействие радиационного излучения от RFID-сканеров при их применении никем не изучено». «Учитывая эффективно работающую систему помарочного учета — ЕГАИС, на внедрение которой были потрачены огромные деньги, совершенно непонятно, зачем внедрять еще какую-то дополнительную систему учета», — заявил собеседник РБК.Внедрение системы ЕГАИС началось еще в 2006 году, когда к ней подключились производители крепкого алкоголя. Но из-за сбоев системы на этапе введения тогда поставка алкоголя в магазины была фактически парализована. Объемы производства упали на 30%, закрылась или перешла на нелегальное положение четверть ликеро-водочных заводов. Окончательно ЕГАИС заработала и на производствах, и в рознице только в 2016 году. В ЕГАИС все российские магазины должны вести полный электронный учет проданного алкоголя и фиксировать не только закупку у оптового звена, но и розничную продажу покупателю. Проблемы у дистрибьюторов и ретейлеров в 2016 году тоже начались сразу с момента запуска. Всего затраты на внедрение оценивались примерно в 28 млрд руб.В конце 2017 года президент России Владимир Путин одобрил решение правительства о введении сплошной маркировки товаров — она должна быть введена до 2024 года. Цель маркировки — «защита рынка от различных подделок и серых схем, а в нашей стране предостаточно и того и другого», — заявлял на совещании с вице-премьерами и министрами глава правительства Дмитрий Медведев. По его словам, это позволит защитить покупателей от «удорожания товара», а государство — от налоговых потерь для бюджета. Оператором системы на основе государственно-частного партнерства был назначен Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), 50% которого принадлежит структурам Алишера Усманова, 25% — ООО «Элвис+Групп» инвестора Александра Галицкого, еще 25% — госкорпорации «Ростех».В апреле 2018 года правительство утвердило перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке с 2019 года. Среди них — табачная продукция, обувь, духи и туалетная вода, трикотажные блузки, пальто и полупальто, плащи и куртки, ветровки и штормовки, постельное, столовое, туалетное и кухонное белье, фотоаппараты и лампы-вспышки, шины и пневматические покрышки. ЦРПТ уже был передан эксперимент по маркировке табака и обуви. Структура ЦРПТ будет получать за услугу прослеживаемости каждой единицы товара около 0,5 руб. Исходя из этой цифры, участник табачной отрасли оценил расходы на генерацию кодов примерно в 6–7 млрд руб. в год.ЦРПТ производит и отслеживает двухмерный код Data Matrix. При этом компания разработала «унифицированную систему цифровой маркировки и прослеживания товаров, которую легко адаптировать на новые группы товаров», уверяет представитель компании. «Если появится соответствующее распоряжение правительства, мы готовы заниматься маркировкой в любой отрасли», — добавил он.Для алкогольного рынка возможен сценарий, который сейчас реализуется в молочной отрасли — стыковка системы ветеринарной сертификации «Меркурий» и маркировки ЦРПТ, рассуждает источник, близкий к обсуждению. Компания действительно стала оператором эксперимента по отслеживанию готовой молочной продукции с 1 июля.«Микрон», которому Минпромторг предлагает поручить маркировку алкоголя, входит в концерн РТИ — дочернюю структуру АФК «Система». В ближайшее время «Микрон» разделит одного акционера с ЦРПТ: производитель войдет в совместное предприятие АФК «Система» и «Ростеха». Со стороны «Ростеха» в совместное предприятие войдут 15 активов, со стороны «Системы» — семь. Закрыть ее сначала планировалось еще в марте 2018 года, позже срок перенесли на начало июня. Контроль над СП получит АФК «Система», доплатив за это 1,5 млрд руб.