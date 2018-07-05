Минпромторг предложил маркировать алкоголь электронными метками
5 июля 2018 20:55
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Такое предложение Мантуров выносит в рамках «рассмотрения вопросов маркировки алкогольной продукции и дальнейшего развития единой государственной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС), а также расширения применения систем радиочастотной идентификации».
По версии министерства, RFID имеет несколько преимуществ перед другими способами идентификации: такие метки сложно подделать, и их можно считывать быстро и на большом расстоянии. За счет «решения задач по оптимизации логистики» участники рынка получат возможность снизить операционные издержки. RFID-метки (от англ. Radio Frequency Identification) — это устройства с микрочипами, на которых хранится информация, считать которую можно по беспроводной связи.
Описывается в письме и уже состоявшееся по этому вопросу взаимодействие с участниками рынка. В конце мая, как указывает Мантуров, компания — производитель микроэлектронной продукции ПАО «Микрон» (принадлежит АФК «Система») продемонстрировала Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка (РАР; служба подведомствена Минфину) и Союзу производителей алкогольной продукции (СПАП) «программно-аппаратный комплекс для учета алкогольной продукции, выполненный на базе технологии радиочастотной идентификации». «Микрон» договорился провести эксперимент по маркировке с одним из крупнейших производителей алкоголя в России — Beluga Group, проект предполагает маркировку коробок и палет с алкоголем, говорится в письме.
Вопрос маркировки палет и коробов действительно обсуждается «с ведущими производителями микроэлектроники», сообщил РБК представитель РАР. При этом на каждую бутылку, по мнению службы, ставить RFID-метку нельзя: это может привести к существенному подорожанию алкоголя. Стоимость такой метки составит не менее 10 руб. без учета затрат на считыватели. Кроме того, технология не позволяет со 100-процентной гарантией считывать RFID с каждой бутылки в запечатанной коробке. Особенно это касается бутылок, на которых есть металлизированные части, которые мешают считыванию (например, фольга на шампанском). Пока внедрение такой маркировки не должно быть обязательным, заключил представитель РАР.
На вопросы о RFID-маркировке можно будет ответить только после «решения правительства, проведения всех испытаний технологии и оценки их результатов вместе с другими ведомствами и бизнесом», заявил РБК представитель Минпромторга. Представитель Beluga Group от комментариев по поводу эксперимента отказался. На запрос РБК в Минфине и «Микроне» не ответили.
В России ежегодно продается около 20 млрд единиц алкогольной продукции, подсчитал директор Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. И для учета этой продукции вполне достаточно ЕГАИС, считает он.
Обсуждение отслеживания алкоголя с помощью RFID-технологий продолжается уже много лет, рассказывает председатель правления СПАП Дмитрий Добров. По его словам, пока у технологии нет значительных преимуществ перед акцизными или федеральными специальными марками, а цена остается слишком высокой. С этой позицией согласен и один из топ-менеджеров крупного производителя алкогольной продукции. По его словам, это не только обойдется дорого производителям, но и может быть небезопасным: «Воздействие радиационного излучения от RFID-сканеров при их применении никем не изучено». «Учитывая эффективно работающую систему помарочного учета — ЕГАИС, на внедрение которой были потрачены огромные деньги, совершенно непонятно, зачем внедрять еще какую-то дополнительную систему учета», — заявил собеседник РБК.
Внедрение системы ЕГАИС началось еще в 2006 году, когда к ней подключились производители крепкого алкоголя. Но из-за сбоев системы на этапе введения тогда поставка алкоголя в магазины была фактически парализована. Объемы производства упали на 30%, закрылась или перешла на нелегальное положение четверть ликеро-водочных заводов. Окончательно ЕГАИС заработала и на производствах, и в рознице только в 2016 году. В ЕГАИС все российские магазины должны вести полный электронный учет проданного алкоголя и фиксировать не только закупку у оптового звена, но и розничную продажу покупателю. Проблемы у дистрибьюторов и ретейлеров в 2016 году тоже начались сразу с момента запуска. Всего затраты на внедрение оценивались примерно в 28 млрд руб.
В конце 2017 года президент России Владимир Путин одобрил решение правительства о введении сплошной маркировки товаров — она должна быть введена до 2024 года. Цель маркировки — «защита рынка от различных подделок и серых схем, а в нашей стране предостаточно и того и другого», — заявлял на совещании с вице-премьерами и министрами глава правительства Дмитрий Медведев. По его словам, это позволит защитить покупателей от «удорожания товара», а государство — от налоговых потерь для бюджета. Оператором системы на основе государственно-частного партнерства был назначен Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), 50% которого принадлежит структурам Алишера Усманова, 25% — ООО «Элвис+Групп» инвестора Александра Галицкого, еще 25% — госкорпорации «Ростех».
В апреле 2018 года правительство утвердило перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке с 2019 года. Среди них — табачная продукция, обувь, духи и туалетная вода, трикотажные блузки, пальто и полупальто, плащи и куртки, ветровки и штормовки, постельное, столовое, туалетное и кухонное белье, фотоаппараты и лампы-вспышки, шины и пневматические покрышки. ЦРПТ уже был передан эксперимент по маркировке табака и обуви. Структура ЦРПТ будет получать за услугу прослеживаемости каждой единицы товара около 0,5 руб. Исходя из этой цифры, участник табачной отрасли оценил расходы на генерацию кодов примерно в 6–7 млрд руб. в год.
ЦРПТ производит и отслеживает двухмерный код Data Matrix. При этом компания разработала «унифицированную систему цифровой маркировки и прослеживания товаров, которую легко адаптировать на новые группы товаров», уверяет представитель компании. «Если появится соответствующее распоряжение правительства, мы готовы заниматься маркировкой в любой отрасли», — добавил он.
Для алкогольного рынка возможен сценарий, который сейчас реализуется в молочной отрасли — стыковка системы ветеринарной сертификации «Меркурий» и маркировки ЦРПТ, рассуждает источник, близкий к обсуждению. Компания действительно стала оператором эксперимента по отслеживанию готовой молочной продукции с 1 июля.
«Микрон», которому Минпромторг предлагает поручить маркировку алкоголя, входит в концерн РТИ — дочернюю структуру АФК «Система». В ближайшее время «Микрон» разделит одного акционера с ЦРПТ: производитель войдет в совместное предприятие АФК «Система» и «Ростеха». Со стороны «Ростеха» в совместное предприятие войдут 15 активов, со стороны «Системы» — семь. Закрыть ее сначала планировалось еще в марте 2018 года, позже срок перенесли на начало июня. Контроль над СП получит АФК «Система», доплатив за это 1,5 млрд руб.
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