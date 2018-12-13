Минобороны нашло инвестора для логистического центра в Крыму
13 декабря 2018 16:19
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Якименко добавил, что капзатраты на комплекс в Севастополе составят 17 млрд руб., во Владивосток и Калининград — по 20 млрд руб. на каждый.
Строить комплекс в Севастополе будет УК «Совфрахт», дочернее предприятие холдинга «Совфрахт», следует из распоряжения правительства, которое подписал премьер Дмитрий Медведев (у РБК есть копия). Для финансирования этого проекта, скорее всего, будут использоваться и облигационный заем, и банковский кредит, сказал РБК собеседник, знакомый с его условиями. А по Владивостоку и Калининграду решения пока нет, добавил он. Гендиректор «Совфрахта» Дмитрий Пурим подтвердил РБК, что компания выступит инвестором строительства комплекса в Севастополе. «Пока только об одном [комплексе] идет речь», — сказал он, отказавшись раскрывать детали.
Всего к 2020 году Минобороны собирается построить 25 комплексов двойного назначения (для военных и гражданских нужд), которые заменят 530 существующих складов материальных средств. Реализовать проекты планируется на условиях концессионного соглашения: заказчиком выступит Минобороны, концессионером — специальная проектная компания, учрежденная инвесторами. Финансирование для создания проектов будет привлекаться в рамках облигационного или кредитного займа.
Первое концессионное соглашение Минобороны заключило в сентябре 2018 года — оно касается создания производственно-логистического комплекса «Архангельск» стоимостью 15 млрд руб. Таким образом, на четыре пилотных проекта будет потрачено 72 млрд руб., а 25 комплексов могут обойтись в 375–450 млрд руб. При этом предельная плата Минобороны инвестору за 16 лет использования только одного комплекса в Архангельске составит 52,2 млрд руб. (включает затраты на функционирование комплекса), следует из материалов Минобороны.
«Ведомости» писали, что в проект создания комплекса в Архангельске вошла структура Курчатовского института «Комплекс инжиниринговых технологий Курчатовского института», а банк «Россия» и ВЭБ могут предоставить финансирование. «Рассматриваем проект ПЛК в Архангельске как пилотный, в том числе и в части принятия решения по другим возможным предложениям со стороны Минобороны», — сообщил РБК представитель Курчатовского института.
Представитель ВЭБ отказался от комментариев, представитель «России» не ответил на запрос РБК. В презентации Минобороны от ноября 2017 года, которую показывал на InfraSummit Якименко, среди банков-партнеров также указаны ВТБ, Газпромбанк и «Открытие». Их представители не ответили на запросы РБК или отказались от комментариев
Подход к развитию системы логистических комплексов через концессию позволяет решить вопрос с двойным назначением объекта, замечает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Могут возникнуть определенные проблемы с сохранением гостайны, но, очевидно, что экспертиза частного бизнеса в логистике достаточно высока, указывает он. «Для Минобороны было бы большим риском строить комплексы, которые непонятно как будут окупаться, за счет собственных средств, здесь найдено компромиссное решение, которое позволило бы повысить эффективность транспортно-логистической системы ведомства и не привлекать средства из его бюджета», — считает Бурмистров. С учетом того, что комплекс в Севастополе будет строить «Совфрахт», можно предположить, что и на другие пилоты придут давние партнеры Минобороны, заметил он.
Зачем нужны новые комплексы
В 2016 году замминистра обороны Дмитрий Булгаков, который курирует создание производственно-логистических комплексов, рассказывал журналистам, что ПЛК создаются для хранения военной техники и материальных средств — от продовольствия и вещевого имущества (обмундирование, спецодежда, постельное белье и проч.) до узлов и агрегатов бронетанковой и автомобильной техники, но за исключением вооружений, боеприпасов и ракет. Все ПЛК будут оборудованы автоматическими системами учета хранения и выдачи материальных средств, которые будут хранится в огромных ангарах высотой до 24 метров.
«Эти ПЛК представляют собой принципиально новые виды объектов стационарной складской базы МТО (материально-технического обеспечения. — РБК), сочетающие в себе функции накопления, содержания, учета, обслуживания, комплектования заказов и адресной их доставки до конечного потребителя», — объяснял Булгаков.
По словам собеседника РБК, знакомого с условиями реализации проекта, четыре пилотных комплекса (в Архангельске, Владивостоке, Калининграде и Севастополе) обеспечат необходимой инфраструктурой материально-технического обеспечения все четыре российских флота — Черноморский, Балтийский, Северный и Тихоокеанский. Частный бизнес сможет использовать ПЛК для перевалки горюче-смазочных материалов и складской логистики, указал он. «С учетом двойного назначения они станут важной составляющей узловых грузовых мультимодальных транспортно-логистических центров в Азово-Черноморском, Северо-Западном и Дальневосточном бассейнах, формируемых, в соответствии с планами Минобороны, в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года», — добавил собеседник РБК.
Комплексный план магистральной инфраструктуры до 2024 года утвержден правительством в конце сентября. В этом документе среди прочего поставлена задача по формированию логистических центров, которые обеспечат обслуживание грузопотоков по транспортным коридорам «Восток – Запад» и «Север – Юг». Суммарная мощность введенных в эксплуатацию центров должна составить не менее 51,6 млн т, говорится в плане. Среди исполнителей этого плана значатся Минтранс, РЖД и Минобороны.
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