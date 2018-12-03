МФЦ для самарского бизнеса

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• Регламентированный уровень качества предоставления услуг. Работа ведется на основе утвержденных стандартов.

• Минимальное количество обращений.

• Прозрачность. Услуги предоставляются в строгом соответствии с административными регламентами и утвержденными порядками.

• Высокая эффективность использования времени, а время, как известно, самый ценный ресурс. Обратившись в МФЦ, заявители имеют возможность получить несколько услуг, т.к. МФЦ предоставляют одновременно большой спектр государственных, муниципальных и иных сопутствующих услуг.

- Центральное отделение МФЦ по адресу: г.Самара, Московское шоссе, литера Д, корпус 28А, литера 28а – 2 окна;

- Центр оказания государственных и муниципальных услуг №1 по адресу: г.Самара, ул.Свободы, 192 – 1 окно;

- Центр оказания государственных и муниципальных услуг №3 по адресу: г.Самара, пр.Кирова, 235 – 1 окно.

Появление самарского МФЦ в 2011году сделало получение разнообразных госуслуг гражданами менее утомительным занятием. Отпала необходимость посещать множество учреждений, отсиживать длинные очереди.С 2018 года МФЦ обратился к нуждам и потребностям деловых кругов. Если нужно срочно решить вопросы, связанные с налогообложением, социальным страхованием, оформить право собственности на те или иные объекты, найти необходимые для деятельности предприятия ресурсы, причём все вопросы нужно решить срочно, то велик риск нарваться на штрафы и другие неприятности из-за просрочки, поскольку хождение по инстанциям отнимает немало времени. Иногда приходится обращаться не один раз, поскольку может оказаться, что не хватает какой-то справки.Вместо того, чтобы обращаться в каждую инстанцию по отдельности, можно обратиться в МФЦ, где проблемы с документами можно решить «оптом».В чем особенность специализированных "окон" для бизнеса?С 1 октября 2018 года, помимо Центров для бизнеса, в тестовом режиме функционируют дополнительные 4 «окна» для бизнеса МАУ городского округа Самара «МФЦ» по следующим адресам:В данных окнах юридические лица и индивидуальные предприниматели могут получить государственные и муниципальные услуги, необходимые для деятельности субъектов малого и среднего бизнеса в приоритетном порядке.Кроме того, в настоящее время, в МАУ городского округа Самара «МФЦ» внедрены 70 дополнительных услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства ГАУ Самарской области «Центр инновационного развития и кластерных инициатив» и Фонда «Региональный центр развития предпринимательства Самарской области» (далее –Центр), которые также можно получить в «окнах» для бизнеса.Для представителей малого и среднего бизнеса, зарегистрированных на территории Самарской области, все услуги Центра являются бесплатными. Предлагаемые услуги помогут предпринимателям в грамотной организации и развитии своего бизнеса. Субъектам малого и среднего предпринимательства окажут консультации, включающие работу по созданию модели или продукта для развития нужного бизнеса, предложат участие в тренингах, семинарах, а также окажут содействие в организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно–ярмарочном мероприятии как в Российской Федерации, так и в иностранном государстве.