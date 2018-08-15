Кредиторы бенефициаров СПЗ стали бить по другим структурам их подшипникового бизнеса

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«СПЗ» — не единственный оператор производственной площадки завода. По тому же адресу — Калинина, д.1 зарегистрировано и АО «Самарский подшипниковый завод-9». Общество основано сравнительно недавно — 24 августа 2016 года. Его основным видом деятельности, согласно данным государственной регистрации, значится производство шариковых и роликовых подшипников. Учредителем и генеральным директором «СПЗ-9» является Александр Селяев. По информации системы «СПАРК-Интерфакс» ранее он значился главой коллегиального исполнительного органа СПЗ и продолжает занимать пост генерального директора «Торгового дома СПЗ-Групп».Однако теперь менеджмент СПЗ, скорее всего, лишится и этого актива. 20 июля 2018 года предприятие публично заявило о своем о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве.