Козак исключил снижение цен на бензин в России
14 февраля 2019 21:19
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«Ситуация [на рынке] зависит от мировых котировок и курсов валют. Сейчас сложилась ситуация, когда внутренний рынок стал более премиальным, чем внешний. Экономическая ситуация привела к тому, что мы затоварили внутренний рынок нефтепродуктов. Но рыночные механизмы не предполагают, что цены сойдут с того пьедестала, на который они забрались. Мы стремились сдержать галопирующий рост цен. Задача снижения цен труднодостижима в условиях рыночной экономики», — пояснил зампред правительства.
Козак добавил, что снижение цены топлива в некоторых регионах на несколько копеек — это временное явление. В период начала сельскохозяйственных работ цены на моторное топливо неизбежно восстановятся.
В январе Козак заявлял, что правительство готово контролировать рынок топлива. По его словам, кабмин намерен использовать все доступные ему методы, «чтобы выдержать те целевые показатели, по которым была достигнута договоренность». Вице-премьер обещал, что правительство не допустит нового всплеска цен, добавляя, что в середине марта текущего года станет понятно, нужно ли новое соглашение с нефтяниками.
В ноябре 2018 года нефтяники подписали соглашение с властями о заморозке цен на бензин и дизельное топливо. После новогодних праздников цены повысились. Глава Минэнерго Александр Новак связал это с повышением НДС и отметил, что в течение 2019 года цены в любом случае будут расти в пределах темпов инфляции.
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