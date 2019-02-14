Козак исключил снижение цен на бензин в России

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«Ситуация [на рынке] зависит от мировых котировок и курсов валют. Сейчас сложилась ситуация, когда внутренний рынок стал более премиальным, чем внешний. Экономическая ситуация привела к тому, что мы затоварили внутренний рынок нефтепродуктов. Но рыночные механизмы не предполагают, что цены сойдут с того пьедестала, на который они забрались. Мы стремились сдержать галопирующий рост цен. Задача снижения цен труднодостижима в условиях рыночной экономики», — пояснил зампред правительства.Козак добавил, что снижение цены топлива в некоторых регионах на несколько копеек — это временное явление. В период начала сельскохозяйственных работ цены на моторное топливо неизбежно восстановятся.В январе Козак заявлял, что правительство готово контролировать рынок топлива. По его словам, кабмин намерен использовать все доступные ему методы, «чтобы выдержать те целевые показатели, по которым была достигнута договоренность». Вице-премьер обещал, что правительство не допустит нового всплеска цен, добавляя, что в середине марта текущего года станет понятно, нужно ли новое соглашение с нефтяниками.В ноябре 2018 года нефтяники подписали соглашение с властями о заморозке цен на бензин и дизельное топливо. После новогодних праздников цены повысились. Глава Минэнерго Александр Новак связал это с повышением НДС и отметил, что в течение 2019 года цены в любом случае будут расти в пределах темпов инфляции.