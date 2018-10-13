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Новости /  Экономика /  Бизнес  

Конкурсный управляющий «Мира мягкой игрушки» оспаривает подозрительную сделку группы GrandToys на миллиард рублей

13 октября 2018 17:45
108
С таким заявлением он уже обратился в арбитраж.
С таким заявлением Виталий Свиридов уже обратился в арбитраж.

Он усомнился в сделке «ММИ» с московской «УК «Строить и жить» суммой в миллиард рублей, передает «СО» ОНЛАЙН
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