Компания Швидака не рассчиталась с иностранными консультантами
23 ноября 2018 19:07
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О своем желании вступить в реестр кредиторов заявила компания Atlas Advisors. Это международная компания, имеющая офисы в Нью-Йорке, Лондоне и Индии, специализирующаяся на сделках слияния и поглощения, а также на консультировании в сфере корпоративных финансов. На услуги американского партнера «Самара-Центр» потратил 47 млн рублей. Судя по миллиардным долгам, которые аккумулировала компания, советы Atlas Advisors не слишком ей помогли, передает «СО» ОНЛАЙН.
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