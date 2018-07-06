Количество пострадавших от кризиса в компании «Натали Турс» достигает 10 тыс. человек

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Тюрина отметила, что финансовых гарантий «Натали Турс» недостаточно, чтобы выплатить компенсации всем пострадавшим клиентам.«Если разделить финансовую гарантию туроператора в размере 150,5 млн руб. и фонд персональной ответственности в размере 6 млн руб. на всех туристов, получится по 15,6 тыс. руб. на человека, то есть финансовых гарантий не хватит на выплаты всем пострадавшим», — пояснила пресс-секретарь РСТ.Финансовым гарантом группы «Натали Турс» (в нее входят три юридических лица с правом отправлять клиентов за рубеж) является «Ингосстрах». Гражданская ответственность каждого юрлица застрахована на 50 млн руб.4 июля Владимир Воробьев объявил об аннулировании всех подтвержденных туров. По его словам, «из-за негативной информации» компания уже несколько дней не может выполнять обязательства перед партнерами и они «веерно отключают «Натали Турс» от обслуживания».5 июля, «Натали Турс» объявила о начале выдачи компенсаций туристам по несостоявшимся поездкам. За 4 июля на прямые финансовые выплаты по несостоявшимся поездкам было направленно 800 тыс. руб., сообщили в компании. «Туристы с регулярной перевозкой в составе пакета в качестве частичной компенсации потерь могут воспользоваться выкупленными авиабилетами и оформленными визами», — уточнили в компании.Глава Ростуризма Олег Сафонов заявил, что системного кризиса на российском туристическом рынке нет. «Сокращение чартерных программ и приостановка деятельности отдельных туроператоров, которые в настоящее время имеют место на российском туристском рынке, связаны с неверной оценкой туристическими компаниями рыночной конъюнктуры, ошибками в прогнозах потребительского спроса и завышенными ожиданиями относительно роста выездного туризма на ряде направлений», — пояснил он.Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС