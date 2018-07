Как российские бизнесмены покупают иностранные футбольные, баскетбольные и хоккейные клубы и что делают с ними потом

174

В 2007 году компания Red and White Holdings Ltd, совладельцами которой были основатель USM Holdings Алишер Усманов и его партнер Фархад Мошири, пока российский бизнесмен не выкупил компанию целиком, приобрела 14,5% акций лондонского футбольного клуба «Арсенал» за ₤75 млн (более $150 млн). «Я рассматривал несколько возможностей инвестирования в клубы английской премьер-лиги, но шанс купить даже небольшой пакет акций «Арсенала» перевесил все другие соображения», — рассказывал ​миллиардер. Позднее он увеличил свою долю в клубе до 30,04%, что сделало его вторым по величине акционером ФК.Усманов неоднократно пытался стать основным владельцем клуба, выкупив долю у американского бизнесмена Стэна Кронке (в США владеет баскетбольной командой Denver Nuggets, футбольной Colorado Rapids, хоккейной Colorado Avalanche, а также профессиональным клубом по американскому футболу Los Angeles Rams), однако постоянно получал отказ, а СМИ писали о противостоянии двух миллиардеров за право управления клубом. Сам Усманов в 2012 году говорил, что не собирается продавать свой пакет: «Я — болельщик, и я не собираюсь когда-либо продавать этот пакет, так как это клуб, который я считаю лучшим в мире». Но достижения ФК в последние годы нельзя назвать выдающимися — в последний раз команда выигрывала английскую премьер-лигу еще в 2004 году, а прошедший чемпионат и вовсе завершила на шестом месте.24 июля FT со ссылкой на источники сообщила, что Усманов собирается продать 30% акций клуба, так как не может сделать свой пакет контрольным. По данным источников газеты, Кронке отказался от каких-либо переговоров о продаже акций «Арсенала» миллиардеруБизнесмен Роман Абрамович приобрел английский клуб «Челси» в 2003 году за ₤140 млн. За прошедшие 15 лет ФК пять раз выиграл английскую премьер-лигу и одержал победу в Лиге чемпионов УЕФА. В 2018 году журнал Forbes поместил «Челси» на 46-е место в списке самых дорогих спортивных клубов мира: его стоимость издание оценило в $2 млрд.В июне 2018 года, после того как у Абрамовича возникли проблемы с получением британской визы, а строительство нового стадиона для «Челси» было заморожено из-за «неблагоприятного инвестиционного климата», Daily Mail сообщило, что российский миллиардер отказался продать клуб за $2 млрд основателю и крупнейшему акционеру химического холдинга Ineos Джеймсу Рэтклиффу, считающемуся самым богатым человеком Британии. Рэтклифф и Абрамович не комментировали эту информациюВ 2010 году компания бизнесмена Михаила Прохорова Onexim Sport & Entertainment приобрела 80% акций клуба Национальной баскетбольной ассоциации New Jersey Nets и 45% — в арене Barclays Center за $223 млн. Через пять лет Прохоров стал единственным владельцем клуба, переехавшего из Нью-Джерси на стадион Barclays Center в Бруклине и сменившего название на Brooklyn Nets. Несмотря на планы бизнесмена привести команду к чемпионству в течение пяти лет, добиться серьезных успехов клубу не удалось.В апреле 2018 года Прохоров завершил сделку по продаже 49% акций Brooklyn Nets сооснователю Alibaba Джозефу Цаю. По словам российского миллиардера, «было важно найти партнера, который разделяет желание создать отличное предприятие». The New York Post писала, что миллиардер намерен полностью продать клуб в течение нескольких летБывший владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев приобрел 66,67% акций футбольного клуба «Монако» в 2011 году. Оставшаяся доля принадлежит князю Монако Альберу. В 2013 году миллиардер рассказывал, что до приобретения клуба думал о покупке английского «Манчестер Юнайтед»: «Более десяти лет назад я посетил матч с «Челси». Оказавшись среди болельщиков, я ощутил настоящие эмоции. До покупки «Монако» я раздумывал над приобретением «Манчестер Юнайтед». Однако «Монако» — клуб с долгой и красивой историей, что делает его уникальным».С момента покупки Рыболовлевым команда один раз выиграла чемпионат Франции и дважды становилась вице-чемпионом, а в 2016–2017 годах дошла до полуфинала Лиги чемпионов УЕФА. Титульным спонсором клуба выступает компания Fedcom, принадлежащая еще одному российскому бизнесмену, владельцу ФК «Динамо» Алексею ФедорычевуРоссийские миллиардеры Геннадий Тимченко, Аркадий и Борис Ротенберги приобрели 49% акций финского хоккейного клуба «Йокерит» в 2013 году. Также в сделку была включена «Хартвалл Арена», на которой команда проводит свои домашние матчи. В следующем году команда вошла в состав КХЛ. В 2014 году сообщалось, что Роман Ротенберг выкупил долю своего отца и дяди из-за санкций.При этом Тимченко — президент петербургского хоккейного клуба СКА, а Роман Ротенберг — его вице-президент. «Я очень четко разделяю каждодневную работу, и бизнес, и инвестиции. «Йокерит» и «Хартвалл Арена» для меня — это инвестиции, которые приносят прибыль. А с точки зрения спортивных результатов для меня есть только одна команда — СКА», — рассказывал Роман Ротенберг.В декабре 2016 года СМИ сообщали, что санкции могут привести к продаже акций финского клуба Ротенбергом. В мае 2018 года издание Ilta Sanomat отмечало, что за четыре года в КХЛ убытки «Йокерита» составили примерно €50 млнОснователь группы «Агроком» Иван Саввиди приобрел контрольный пакет акций греческого футбольного клуба ПАОК в 2012 году. Сумма сделки оценивалась в $10 млн. За это время греческий клуб трижды выигрывал серебряные медали чемпионата Греции и дважды становился обладателем кубка страны.В марте 2018 года бизнесмен оказался в центре громкого скандала, когда выбежал на поле после не засчитанного арбитрами гола его команды, а на поясе у Саввиди висела кобура. В итоге ПАОКу было засчитано техническое поражение, Саввиди был оштрафован на €100 тыс. и лишен права посещать выездные матчи команды в течение трех месяцев. Кроме ПАОКа Саввиди долгие годы был спонсором футбольного клуба «Ростов»