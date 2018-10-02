Как полиция США случайно помогла МВД РФ перекрыть наркотрафик "Белого китайца"
2 октября 2018 22:53
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Она накрыла крупнейший за последнее время этнический картель, производивший синтетические наркотики и продававший их в десятки стран за биткоины.
В августе 2018-го генпрокурор США Джефф Сешнс предъявил обвинение китайским бизнесменам — отцу и сыну Чжень. Они владели фармацевтической компанией. Но это была ширма — на самом деле фирма тайком отправляла десятки видов наркотиков в 25 стран. Дельцы завалили российский Дальний Восток "Белым китайцем" и прочей "синтетикой". Партнёры во Владивостоке за биткоины покупали у китайцев до 16 тонн спайсов и искусственного героина в месяц и маскировали под обычные сыпучие грузы.
Белый убийца
Только в августе генпрокурор США объявил о масштабной спецоперации, начавшейся ещё год назад. По её итогам были арестованы 32 члена этнической группировки, связанной с поставками тяжёлых наркотиков в разные штаты, и вышли на главарей. Ими оказались граждане Китая, неприметные бизнесмены, ведущие двойную жизнь.
Маленькая фармацевтическая лаборатория GoldenChemical появилась в Шанхае в конце нулевых. Её основали Гуанхуа и Фучжин Чжень, отец и сын. Вскоре слава о ней разлетелась среди наркокартелей нескольких десятков стран. Но для правительства и силовиков она долгое время оставалась простой компанией по производству сильнодействующих химических соединений.
Главными продуктами лаборатории были фентанил, метилон и их производные. Официально их используют в медицине. Эти искусственно полученные вещества противоположны по воздействию на человека. Метилон похож на амфетамин, вызывает эйфорию, беспокойство, искусственно "разгоняет" мозг. Фентанил, наоборот, сильнейшее обезболивающее опиоидного типа. Российские силовики на его основе изготовили газ для нейтрализации террористов, захвативших "Норд-Ост".
Но свою славу фентанил, изначально задуманный как лекарство, получил у наркоманов. На его основе производят наркотик под названием "Белый китаец" и более сильный аналог — карфентанил. Это дальние родственники героина, но куда мощнее. Один грамм "китайца" приблизительно равен килограмму героина, а карфентанил мощнее героина в 5 тыс. раз. Потому они считаются самыми опасными наркотиками в мире. Даже лишние десять микрограммов способны привести к смертельной передозировке. Двух миллиграммов карфентанила достаточно, чтобы усыпить слона.
Из-за своих свойств в последние годы производные фентанила встречаются в России и во всём мире редко. Опытные наркоманы сами остерегаются их. Но уж если в какой-то стране окажется партия "китайца", её появление сопровождается десятками смертей. Областное бюро судмедэкспертизы на Южном Урале опубликовало статистику: в их регионе за полгода 2017-го от наркотиков умерло 157 человек, из них 90 "передознулись" именно "китайцем".
Картель в сюртуках
Не исключено, что "китаец" оказался на Южном Урале через цепочку поставщиков, сотрудничавших с картелем Чженей.
База наркокартеля Чжень находилась в Китае с "филиалами" в Европе и США. Оттуда они сами или их приближённые связывались с крупными покупателями "принимающей страны". Поскольку их прикрытием был фармбизнес, они создали несколько сайтов, на которых открыто размещали предложения о продаже сильнодействующих веществ, используемых для производства таблеток.
— Наши направления — исследования, производство и поставка химикатов, седативных и стимулирующих препаратов, а также фармацевтических ингредиентов, — было написано на главной странице одного из этих сайтов. Сейчас они закрыты по решению суда.
Для контрабанды использовалось несколько компаний по производству химикатов, подконтрольных другу и подельнику Чженя-старшего. Они арендовали приличных размеров пакгауз на живописной окраине городка Вобурн в Массачусетсе.
На самом деле такую торговлю должны вести по лицензии. Подобную продукцию не может купить "человек с улицы" — нужно иметь документы, подтверждающие право на производство сильнодействующих препаратов. Китайский магазин эти законы игнорировал.
Синдикат Чженя отличала большая аккуратность в бумагах. Его "чёрным бухгалтерам" нужно было скрыть источник и от китайских, и от американских налоговиков. Для отмывания средств использовали фирмы и банковские счета в восьми странах, в том числе в США, Великобритании и Польше.
А по-настоящему крупных сумм в официальных отчётах фармкомпании никогда и не было. Теневые расчёты шли в криптовалюте, в основном в биткоинах. Анонимность виртуальных валют играла преступникам на руку, однако виртуальные деньги в конечном итоге и погубили картель.
Законы Китая о денежных переводах и обналичиванию очень строги. Хотя Чжень пользовались услугами посредников и обменных бирж для перевода биткоинов в доллары, на конечной точке цепи обналичивания им всё равно приходилось предоставлять свои реальные паспорта, чтобы получить деньги на руки. Хотя они показывали документы всего пару раз, американскому правосудию этого хватило, чтобы "заложить" в доказательную базу.
Чтобы замаскировать, кому и откуда идёт "дурь", китайцы прибегали к разным схемам. В декларации на таможне указывали, что в коробке — обычные химикаты, к которым не применяются особые процедуры контроля. Порой обращались в агентства по отправке грузов (экспедиционные фирмы), так что для пограничников именно экспедиторы были конечным звеном, у которого находился товар. Наркотики прятали под разными легальными сыпучими грузами типа зёрен или муки.
В стране назначения тоже нанимали посредников-перевозчиков. Чаще всего это были их собственные (подконтрольные) фирмы-пустышки, которые принимали большие партии товара и уже на своих складах фасовали его на более мелкие партии. Именно они смешивали наркотик с легальными грузами и оформляли таможенные декларации. Это, пишет суд, почти всегда позволяло клану Чженя избежать проблем на границе.
Товарищи из Владивостока
Всё это стало известно из материалов Окружного суда штата Огайо, которые оказались в распоряжении Лайфа.
Поставки "снега" в Россию начались примерно в 2014-м. По крайней мере тогда силовики обнаружили первое упоминание о связях с российскими преступными группами. Китайцы писали неназванным партнёрам из Владивостока, что товар отправят обычными посылками DHL и EMS. По их словам, это гарантировало безопасное прохождение таможни.
О том, какие именно типы наркотиков поставлялись в Россию, известно следующее. Документы свидетельствуют, что российским наркоторговцам выслали предложение со списком из двух десятков типов наркотиков. Среди них были и производные фентанила по цене $6,8–9 тыс. за килограмм (около 530 тыс. рублей), и спайсы.
Например, УБН наткнулось на запись о поставке во Владивосток в сентябре 2016 года химического соединения ADB-FUBINACA, оплаченной в биткоинах. Это разновидность синтетических каннабиноидов, в простонародье именуемых спайсами или курительными смесями.
Другие переписки свидетельствуют о поставках так называемых дизайнерских наркотиков. Это своеобразные "авторские", уникальные соединения, результаты опытов по смешиванию сильнодействующих веществ.
Точные объёмы поставок оперативники суду не предоставили. Из электронных писем Чженя следует, что его лаборатория готова была поставлять российским коллегам до 16 тонн различного "кайфа" ежемесячно. Синдикат Чженя горделиво писал партнёрам, что в стоимость включены гарантия от задержания на таможне и все расходы по доставке. Если предположить, что хотя бы половина "мощностей" была загружена, взять среднюю цену килограмма веществ за $7 тыс., за год китайцы могли заработать на российских наркоманах 3 миллиарда рублей.
Модель бизнеса была организована совершенно по-граждански, как будто торговали не тяжёлыми наркотиками, а, например, рисом. Силовики передали суду образец переписки с клиентами. Чжень вежливо оповещает "деловых партнёров", что его компания принимает оплату прямым переводом на банковский счёт, и интересуется, отправить ли им заодно "бесплатный образец" некоего нового вещества на пробу. Они даже организовали нечто вроде службы качества и гарантии: если таможня задерживала товар, обещали повторно выслать покупателю то же количество веществ бесплатно.
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