Илон Маск показал, на чем будет отправлять людей на Марс
13 января 2019 13:57
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Показанный на снимке корабль кардинально отличается от того, как будет выглядеть готовая ракета. У Starship пока нет иллюминаторов, а размеры корпуса не совпадают с финальной версией.
Проект BFR, который позднее переименовали в Starship, был анонсирован в сентябре 2017 года.
Собирать ракету начали в марте 2018 года. В этом году SpaceX планирует начать её тестирование.
К 2020 году Маск хочет полностью заменить используемые в настоящее суборбитальные ракеты на Starship, оснастив их ракетным ускорителем многоразового использования Super Heavy.
Именно на таких кораблях состоится первый пилотируемый полет на Марс. Введение в эксплуатацию Starship позволит существенно сократить расходы: обслуживание новых кораблей в разы дешевле действующих ракет SpaceX Falcon.
Фото: iphones.ru
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