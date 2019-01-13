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Новости /  Экономика /  Бизнес  

Илон Маск показал, на чем будет отправлять людей на Марс

13 января 2019 13:57
197
Собирать ракету начали в марте 2018 года. В этом году SpaceX планирует начать её тестирование.
В своем Твиттере Илон Маск опубликовал первую фотографию корабля Starship. Его разработали специально для тестирования вертикального взлёта и посадки перед запланированной на 2022 год экспедицией на Марс, передает с.

Показанный на снимке корабль кардинально отличается от того, как будет выглядеть готовая ракета. У Starship пока нет иллюминаторов, а размеры корпуса не совпадают с финальной версией.

Проект BFR, который позднее переименовали в Starship, был анонсирован в сентябре 2017 года.

Собирать ракету начали в марте 2018 года. В этом году SpaceX планирует начать её тестирование.

К 2020 году Маск хочет полностью заменить используемые в настоящее суборбитальные ракеты на Starship, оснастив их ракетным ускорителем многоразового использования Super Heavy.

Именно на таких кораблях состоится первый пилотируемый полет на Марс. Введение в эксплуатацию Starship позволит существенно сократить расходы: обслуживание новых кораблей в разы дешевле действующих ракет SpaceX Falcon.



Фото:  iphones.ru
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