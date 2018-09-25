Главу "Нафтогаза" оштрафовали за отказ раскрыть размер премий
25 сентября 2018 21:00
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Коболев не предоставил данные по запросу депутата Верховной рады Сергея Власенко. Главу "Нафтогаза" осудили по статье административного кодекса.
Власенко направил запрос в связи с появившейся информацией о том, что за победу в суде компания решила выделить премию 41 сотруднику на общую сумму $46,3 млн.
Напомним, Стокгольмский арбитраж обязал ранее "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 4,673 миллиарда долларов по разбирательствам о поставках газа. Путём зачёта встречных требований вышло, что российская компания осталась должна 2,56 миллиарда.
В сентябре в Швеции суд разрешил арестовать активы "Газпрома".
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