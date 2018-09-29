Facebook заявил об атаке хакеров на 50 миллионов аккаунтов
29 сентября 2018 21:35
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Злоумышленники использовали уязвимость в коде, которая связана с функцией "Просмотреть как". Она позволяет владельцу странички увидеть, как выглядит его аккаунт перед другими пользователями.
С помощью этого хакеры получили возможность взять под контроль "маркеры доступа", которые позволяют управлять любой личной страничкой в соцсети.
По словам компании, на данный момент уязвимость уже устранена, а "маркеры доступа" 50 миллионов аккаунтов перенастроены. В качестве меры предосторожности Facebook заново настроит маркеры ещё к 40 миллионам личных страниц. Функция же "Просмотреть как" пока временно отключена.
В результате инцидента примерно 90 миллионам пользователей придётся снова ввести свои данные для того, чтобы зайти в свой аккаунт.
Отмечается, что пока не известно, кто стоит за атакой и к какой информации злоумышленники получили доступ.
Ранее в России пользователи сообщили о сбое таких социальных сетей, как Facebook и Instagram.
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