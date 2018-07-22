ФАС признала связанную с Ротенбергом компанию виновной в картельном сговоре при реконструкции аэропортов на 24,7 млрд рублей

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В середине января стало известно, что ФАС выявила картель при строительстве шести-семи российских аэропортов на общую сумму 24,7 млрд руб. и завела дело в отношении этих двух строительных компаний. В ходе расследования было установлено, что сговор действовал по конкурсам на вторую очередь реконструкции Шереметьево, второй этап строительства аэропорта Нижнего Новгорода, реконструкцию комплекса «Новый» в Хабаровске, на покрытие взлетно-посадочных полос с заменой светосигнального оборудования в аэропорту Воронежа и Волгограда, а также модернизацию аэропорта Южно-Сахалинска, рассказал РБК представитель ФАС. ​По его словам, обе компании признались в организации и участии в сговоре по программе смягчения ответственности. «Программа смягчения предполагает освобождение от ответственности компании, которая первой созналась в участии в картеле и предоставила информацию, которой ФАС не располагала. Второй компании будет смягчена административная ответственность», — говорится в ответе антимонопольной службы. Какая компания первой признала участие в сговоре и насколько будет смягчена ответственность второй, представитель ФАС не уточнил.«Наша задача состоит не в том, чтобы как можно жестче наказать нарушителей, но в быстром и эффективном пресечении нарушений законодательства и восстановлении конкуренции на рынке», — заявил заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский (его комментарий приводится в сообщении ФАС).РБК направил запросы в «Трансстроймеханизацию», «Мостотрест» и «Трест «Камдорстрой», но ответов пока не получил.«Если бы компании не воспользовались программой смягчения ответственности, то им грозило бы наказание в виде штрафа в размере до 50% от стоимости контракта, но не более 0,04% от суммы выручки», — отмечает руководитель антимонопольной практики юридической компании Art De Lex Ирина Акимова.По данным СПАРК, выручка «Треста «Камдорстрой» за 2016 год составила 5,12 млрд руб., данных за 2017-й пока нет. «Трансстроймеханизация» не раскрывает финансовых результатов.В этом деле, когда участники картеля признали свою вину, первый освобождается от ответственности, а со второго взимается сокращенный штраф, добавляет Акимова.В последнее время участились случаи, когда компании при явных признаках картельного сговора признают свою вину, замечает эксперт. «Во многом это связано с тем, что участники освобождаются не только от административной ответственности или получают пониженный размер штрафа, но и получают освобождение от уголовной ответственности», — поясняет она.«Трансстроймеханизация» осуществляет строительство и реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры: автомобильные дороги, аэропорты и морские порты. Среди проектов компании — реконструкция участков автомобильной дороги М-4 «Дон», строительство М-11 «Москва — Санкт-Петербург», реконструкции аэропортов в Норильске и Хабаровске, строительство аэропорта «Платов» в Ростове-на-Дону.​«Трест «Камдорстрой» расположен в городе Набережные Челны в Татарстане. Компания занимается дорожным и аэропортовым строительством, реконструкцией и ремонтом аэродромных взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и площадей аэровокзальных комплексов. Среди проектов треста — ремонт федеральных трасс М7 «Волга» и М85 «Амур», реконструкция аэропортовой инфраструктуры.