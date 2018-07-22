Я нашел ошибку
Главные новости: 
Всех кто видел девочку просят звонить по номерам 8 (800) 700-54-52; 02; 102.
В Самаре ищут 15-летнюю девочку, пропавшую 21 июля
А трансферт из федерального бюджета на обязательное пенсионное страхование начнет постепенно сокращаться.
В 2021 году средний размер пенсии превысит 17 тысяч рублей, следует из расчетов ПФР
Почти половину из списка топ-50 музыкантов заняли рок-группы, на втором месте - исполнители кантри музыки.
Ирландские рокеры из U2 стали самыми высокооплачиваемыми музыкантами года по версии Billboard, заработав более $54 млн
Космический аппарат будет обеспечивать широкополосным сигналом Северную и Южную Америку, а также сетью Wi-Fi авиапассажиров, пролетающих над северной частью Атлантического океана.
Falcon 9 успешно вывела канадский спутник на орбиту
Президент обещал подумать.
Глава Татарстана попросил Путина вернуть продажу пива на стадионах
Спивак написала два собственных романа.
В возрасте 55 лет умерла переводчица книг про Гарри Поттера Мария Спивак
В соответствии с предложениями ведомства россиян в январе 2019 года ждут каникулы длиной восемь дней, а в мае — сразу две серии выходных, по пять и четыре дня соответственно.
Минтруд составил расписание новогодних и майских каникул на 2019 год
В ведомстве отметили, что гималайские и бурые медведи пользуются популярностью на черном рынке, и предложили ужесточить ответственность за их контрабанду.
В ФСБ предложили сделать медведей стратегически важным ресурсом
сегодня  Воскресенье,22 июля, 18:29
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +22 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 22/07:
USD 63.49
0.22
EUR 73.93
0.45
Искать
Новости /  Экономика /  Бизнес  

ФАС признала связанную с Ротенбергом компанию виновной в картельном сговоре при реконструкции аэропортов на 24,7 млрд рублей

22 июля 2018 14:26
248
Но компании признали вину, поэтому им снизят штрафы.
Федеральная антимонопольная служба признала виновными в картельном сговоре при строительстве и реконструкции аэропортов «Трансстроймеханизацию» (83,99% компании принадлежит группе «Мостотрест», подконтрольной Аркадию Ротенбергу) и татарстанский «Трест «Камдорстрой» (его акционеры не раскрываются). Об этом РБК сообщил представитель ведомства.

В середине января стало известно, что ФАС выявила картель при строительстве шести-семи российских аэропортов на общую сумму 24,7 млрд руб. и завела дело в отношении этих двух строительных компаний. В ходе расследования было установлено, что сговор действовал по конкурсам на вторую очередь реконструкции Шереметьево, второй этап строительства аэропорта Нижнего Новгорода, реконструкцию комплекса «Новый» в Хабаровске, на покрытие взлетно-посадочных полос с заменой светосигнального оборудования в аэропорту Воронежа и Волгограда, а также модернизацию аэропорта Южно-Сахалинска, рассказал РБК представитель ФАС. ​

По его словам, обе компании признались в организации и участии в сговоре по программе смягчения ответственности. «Программа смягчения предполагает освобождение от ответственности компании, которая первой созналась в участии в картеле и предоставила информацию, которой ФАС не располагала. Второй компании будет смягчена административная ответственность», — говорится в ответе антимонопольной службы. Какая компания первой признала участие в сговоре и насколько будет смягчена ответственность второй, представитель ФАС не уточнил.

«Наша задача состоит не в том, чтобы как можно жестче наказать нарушителей, но в быстром и эффективном пресечении нарушений законодательства и восстановлении конкуренции на рынке», — заявил заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский (его комментарий приводится в сообщении ФАС).

РБК направил запросы в «Трансстроймеханизацию», «Мостотрест» и «Трест «Камдорстрой», но ответов пока не получил.

«Если бы компании не воспользовались программой смягчения ответственности, то им грозило бы наказание в виде штрафа в размере до 50% от стоимости контракта, но не более 0,04% от суммы выручки», — отмечает руководитель антимонопольной практики юридической компании Art De Lex Ирина Акимова.

По данным СПАРК, выручка «Треста «Камдорстрой» за 2016 год составила 5,12 млрд руб., данных за 2017-й пока нет. «Трансстроймеханизация» не раскрывает финансовых результатов.

В этом деле, когда участники картеля признали свою вину, первый освобождается от ответственности, а со второго взимается сокращенный штраф, добавляет Акимова.

В последнее время участились случаи, когда компании при явных признаках картельного сговора признают свою вину, замечает эксперт. «Во многом это связано с тем, что участники освобождаются не только от административной ответственности или получают пониженный размер штрафа, но и получают освобождение от уголовной ответственности», — поясняет она.

«Трансстроймеханизация» осуществляет строительство и реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры: автомобильные дороги, аэропорты и морские порты. Среди проектов компании — реконструкция участков автомобильной дороги М-4 «Дон», строительство М-11 «Москва — Санкт-Петербург», реконструкции аэропортов в Норильске и Хабаровске, строительство аэропорта «Платов» в Ростове-на-Дону.

​«Трест «Камдорстрой» расположен в городе Набережные Челны в Татарстане. Компания занимается дорожным и аэропортовым строительством, реконструкцией и ремонтом аэродромных взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и площадей аэровокзальных комплексов. Среди проектов треста — ремонт федеральных трасс М7 «Волга» и М85 «Амур», реконструкция аэропортовой инфраструктуры.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
19 июля 2018  23:47
По его оценке, не хватает дополнительных 250 млрд ежегодно.
Денег на индексацию пенсий работающим пенсионерам нет, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин
По его оценке, не хватает дополнительных 250 млрд ежегодно.  Экономика региона
533
19 июля 2018  15:44
Символический пуск производства аммиака дали глава региона Дмитрий Азаров, заместитель министра Минпромторга РФ Василий Осьмаков, исполнительный директор Linde Group Альдо Беллони и председатель совета директоров ПАО
В Тольятти Дмитрий Азаров принял участие в символическом пуске производства аммиака на ПАО "Куйбышевазот"
Символический пуск производства аммиака дали глава региона Дмитрий Азаров, заместитель министра Минпромторга РФ Василий Осьмаков, исполнительный директор Linde... Экономика региона
562
19 июля 2018  15:02
Проект реализован совместно с Linde Group.
На ПАО "Куйбышевазот" в Тольятти открывается крупное высокотехнологичное производство аммиака ‏
Проект реализован совместно с Linde Group.    Экономика региона
258
Весь список
Финансы и Банки
20 июля 2018  13:15
Сбербанк запустил бесплатную карту моментальной выдачи МИР Momentum
Сбербанк запустил бесплатную карту моментальной выдачи МИР Momentum
   Получить карту можно в любом отделении Сбербанка. Финансы и Банки
270
20 июля 2018  05:59
Помощь Бинбанку от бывшего президента Михаила Шишханова
Помощь Бинбанку от бывшего президента Михаила Шишханова
 Основателем Бинбанка является Микаил Шишханов Он же в прошлом был президентом данного банка. И теперь, когда настали непростые времени в Бинбанке, Михаил... Финансы и Банки
62
19 июля 2018  23:55
200-рублевые купюры пока не подделывают.
Банк России выявил первые подделки новой банкноты номиналом 2000 рублей
200-рублевые купюры пока не подделывают.    Финансы и Банки
415
Весь список
Строительство
20 июля 2018  12:44
В Самаре планируют все же построить новый кардиоцентр на улице Тушинской
В Самаре планируют все же построить новый кардиоцентр на улице Тушинской
Чтобы всё-таки сдать объект, региональные власти попросили помощи у Министерства здравоохранения РФ.  Строительство
260
19 июля 2018  20:56
Ростовские власти не могут найти инвесторов недостроенной гостиницы «Шератон»
Ростовские власти не могут найти инвесторов недостроенной гостиницы «Шератон»
  Строительство
439
18 июля 2018  10:49
Военнослужащие в Самарской области получили на 14% больше жилья, чем в 2017 году
Военнослужащие в Самарской области получили на 14% больше жилья, чем в 2017 году
196 военнослужащих реализовали право на постоянное жилье. Строительство
245
Весь список

Новости

18.07.2018
Схема расположения земельного участка где заказать
 СРЗУ — представляет собой графическую схему, которая отражает границы и другие...
Строительная компания BAU CENTER
22.06.2018
Строительная компания BAU CENTER
 Для всех, кого интересует профессиональное строительство частных и коммерческих,...
Поставки строительного и промышленного оборудования
16.05.2018
Поставки строительного и промышленного оборудования
 Использование строительного и промышленного оборудования важно на многих...
Все новости →
Налоги
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
416
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1639
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
1620
Весь список
Бизнес
22 июля 2018  14:26
Но компании признали вину, поэтому им снизят штрафы.
ФАС признала связанную с Ротенбергом компанию виновной в картельном сговоре при реконструкции аэропортов на 24,7 млрд рублей
Но компании признали вину, поэтому им снизят штрафы.  Бизнес
247
20 июля 2018  15:17
Но лишь в 99 случаях пассажиры могут рассчитывать на компенсации.
Почти 13 тысяч рейсов в города ЧМ-2018 из Европы были отменены или выполнены с длительной задержкой
Но лишь в 99 случаях пассажиры могут рассчитывать на компенсации.   Бизнес
201
20 июля 2018  14:21
Бороться с проблемой «легальной фальсификации», которая пока никак не регулируется законодательством, предложило в сентябре прошлого года Роскачество в рамках госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.
Правительство запретит производителям называть российским сыром или шоколадом продукты, произведенные не по ГОСТу
Бороться с проблемой «легальной фальсификации», которая пока никак не регулируется законодательством, предложило в сентябре прошлого года Роскачество в... Бизнес
302
Весь список


Новости компаний
19 июля 2018  12:15
Энергетики «Самарских распределительных сетей» выявили хищение электроэнергии в Шигонах
Энергетики «Самарских распределительных сетей» выявили хищение электроэнергии в Шигонах
Нарушителя ждет не только оплата причиненного ущерба, но и штраф. Новости компаний
250
19 июля 2018  09:00
Энергосистема Самарской области во время проведения ЧМ-2018 функционировала устойчиво
Энергосистема Самарской области во время проведения ЧМ-2018 функционировала устойчиво
Жаркая погода не повлияла на работу энергосистемы. Новости компаний
218
17 июля 2018  18:27
Владелец телеканалов и региональных радиостанций Иван Таврин готов инвестировать в новый для себя медиасегмент. Предприниматель ведет переговоры о покупке группы Gallery, второго по выручке оператора наружной рекламы в России.
Владелец СТС и «Ю» получит контроль над тысячами рекламных конструкций
 Владелец телеканалов и региональных радиостанций Иван Таврин готов инвестировать в новый для себя медиасегмент. Предприниматель ведет переговоры о покупке... Новости компаний
364
16 июля 2018  17:31
Выкуп акций будет проводить Megafon Investments Limited (100-процентная «дочка» «МегаФона»).
Акции «Мегафона» подскочили на 17% на фоне новостей о делистинге
Выкуп акций будет проводить Megafon Investments Limited (100-процентная «дочка» «МегаФона»).  Новости компаний
297
Весь список
IT и Коммуникации
3 мая 2018  18:43
Необходимые приложения для Андроид
Необходимые приложения для Андроид
 Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
304
3 мая 2018  18:43
Необходимые приложения для Андроид
 Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
260
27 апреля 2018  19:42
SMS рассылка, как способ привлечения новых клиентов
SMS рассылка, как способ привлечения новых клиентов
 Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
246
Весь список
Транспорт
20 июля 2018  12:02
В Самаре сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие «Автобус»
В Самаре сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие «Автобус»
В ходе специального рейда сотрудники ГИБДД будут обращать внимание на нарушения, допущенные водителями автобусов. Транспорт
169
20 июля 2018  09:14
В I полугодии в локомотивное депо Кинель поступило наибольшее количество локомотивов
В I полугодии в локомотивное депо Кинель поступило наибольшее количество локомотивов
Всего РЖД приобрела 281 новый локомотив. Транспорт
175
19 июля 2018  20:06
Движение троллейбуса №6 по улице Куйбышева в выходные дни с 21 июля по 2 сентября будет закрыто
Движение троллейбуса №6 по улице Куйбышева в выходные дни с 21 июля по 2 сентября будет закрыто
  Транспорт
307
19 июля 2018  14:02
Ограждения вокруг трамвайных путей на улицах Галактионовской и Красноармейской в Самаре уберут
Ограждения вокруг трамвайных путей на улицах Галактионовской и Красноармейской в Самаре уберут
Постоянные ограждения будут мешать уборке снега в зимнее время. Транспорт
215
Весь список


Видео
22 июля 2018  10:17
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть.
Происшествия
469
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
503
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
561
3 июля 2018  12:53
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области.
Культура
727
1 июля 2018  11:11
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
Местные жители гадают, что стало причиной явления.
Происшествия
2293
25 июня 2018  10:34
Сборная России показала, как их встретили в Самаре Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице.
Сборная России показала, как их встретили в Самаре
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. 
ЧМ-2018
2736
Весь список

Фоторепортажи
14 июля 2018  22:46
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО Участники в танце прошли до Струковского сада.
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО
Участники в танце прошли до Струковского сада.
Социум
1183
7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
ЧМ-2018
1131
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2844
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1908
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
3076
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
392
Весь список

Мероприятия
В Тольятти состоится совершенно бесплатный фестиваль "Рок не ради денег"
В Самаре проходит обучающий фестиваль «Дерево»
Елена Лапушкина приняла участие в фестивале "Дерево" в Загородном парке
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда