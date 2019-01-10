Дуров решил ликвидировать Telegram Messenger LLP
10 января 2019 23:11
54
Соответствующий документ опубликован в реестре юридических лиц Великобритании. Он был подан 19 декабря 2018 года и опубликован на сайте реестра 4 января 2019 года.
Официальных причин для ликвидации компании Дуров не называл.
В апреле 2018 года Роскомнадзор начал блокировать работу мессенджера Telegram из-за отказа предоставить ФСБ ключи дешифрования сообщений. При этом у многих пользователей приложение продолжает работать. В ведомстве отмечают, что предпринимают меры для повышения эффективности блокировки программы.
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