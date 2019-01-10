Я нашел ошибку
сегодня  Пятница, 11 января, 00:11
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -11 °C, Тольятти  -11 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 10/01:
USD 66.86
-0.22
EUR 77.21
0.3
Искать
Новости /  Экономика /  Бизнес  

Дуров решил ликвидировать Telegram Messenger LLP

10 января 2019 23:11
54
Официальных причин для ликвидации компании Дуров не называл.
Как сообщает РИА Новости, один из создателей "ВКонтакте" Павел Дуров подал заявление о ликвидации компании Telegram Messenger LLP, внесенной в реестр Роскомандзора.

Соответствующий документ опубликован в реестре юридических лиц Великобритании. Он был подан 19 декабря 2018 года и опубликован на сайте реестра 4 января 2019 года.

Официальных причин для ликвидации компании Дуров не называл.

В апреле 2018 года Роскомнадзор начал блокировать работу мессенджера Telegram из-за отказа предоставить ФСБ ключи дешифрования сообщений. При этом у многих пользователей приложение продолжает работать. В ведомстве отмечают, что предпринимают меры для повышения эффективности блокировки программы.





Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
10 января 2019  12:50
Самарские чиновники заказали VIP-обслуживание в аэропортах
Самарские чиновники заказали VIP-обслуживание в аэропортах
Это обойдется региональному бюджету в 717 500 рублей. Экономика региона
317
10 января 2019  10:54
Жигулевские предприятия пошли на подъем
Жигулевские предприятия пошли на подъем
Соответствующая информация приводилась на последнем заседании совета директоров городских предприятий. Экономика региона
180
10 января 2019  10:10
Эксперт рассказал, почему не стоит ждать резкого роста цен на бензин
Эксперт рассказал, почему не стоит ждать резкого роста цен на бензин
За счёт сдерживающих элементов на внутреннем рынке компаниям удастся регулировать стоимость. Экономика региона
180
Весь список
Финансы и Банки
10 января 2019  14:25
Сервис прост и удобен в использовании, поскольку вся информация представлена наглядно и доступна в 1–2 клика.
Корпоративные клиенты Сбербанка теперь могут отслеживать все этапы прохождения валютного платежа в Сбербанк Бизнес Онлайн
 Сервис прост и удобен в использовании, поскольку вся информация представлена наглядно и доступна в 1–2 клика.   Финансы и Банки
199
9 января 2019  10:55
Сбербанк расширил возможности потребительского кредитования в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн»
Сбербанк расширил возможности потребительского кредитования в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн»
В приложении Сбербанк реализовал полный цикл кредитования — от оформления заявки на кредит до получения денег на карту, — поэтому посещать офис банка не... Финансы и Банки
428
6 января 2019  14:08
В явных аутсайдерах криптовалюты.
Вложения в доллары и акции стали самыми доходными для россиян в 2018 году
 В явных аутсайдерах криптовалюты.   Финансы и Банки
690
Весь список
Строительство
9 января 2019  19:01
Что собой представляет пресс-волл
Что собой представляет пресс-волл
 Каждый организатор мероприятия мечтает о том, чтобы сделать его оригинальным и уникальным.  Строительство
75
4 января 2019  16:36
Вагонка Абаш - позитивные характеристики
 Если вы - истинный ценитель парной, заинтересованы в приобретении материала для обшивки бани, то вагонка абаш - это именно то, что вам нужно. Строительство
118
30 декабря 2018  09:35
Нужен ли балкон в дееревянном доме
Нужен ли балкон в дееревянном доме
 Балкон гармонично дополняет жилое пространство, выполняет эстетическую функцию и приносит практическую пользу.  Строительство
167
Весь список
Материалы и технологии
9 января 2019  18:53
Выбираем хороший клеевой состав
Выбираем хороший клеевой состав
 Ассортимент клеевых составов в настоящее время просто огромный. Поэтому многих покупателей беспокоит проблема выбора состава для соединения разных... Материалы и технологии
68
19 декабря 2018  18:16
Строительные и ремонтные услуги - как сделать правильный вбыор
Строительные и ремонтные услуги - как сделать правильный вбыор
 Для проведения строительных и ремонтных работ важно грамотно подойти к выбору специалистов. Горе-мастера не только не создадут желаемый результат, но еще... Материалы и технологии
181
17 декабря 2018  18:13
Металлопрокат - позитивные характеристики
Металлопрокат - позитивные характеристики
 Составляющей практически любого сооружения является металлопрокат. Его успешно используют в различных отраслях промышленности. То же касается... Материалы и технологии
244
Весь список
Налоги
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
984
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
2208
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
2150
Весь список
Бизнес
10 января 2019  23:11
Официальных причин для ликвидации компании Дуров не называл.
Дуров решил ликвидировать Telegram Messenger LLP
Официальных причин для ликвидации компании Дуров не называл.  Бизнес
53
9 января 2019  16:34
В среднем подорожание составило от 50 до 80 копеек за литр топлива.
С Нового года повысились цены на бензин
В среднем подорожание составило от 50 до 80 копеек за литр топлива.  Бизнес
333
2 января 2019  22:37
Фонд создателя самой популярной социальной сети разрабатывает чип, который превращает мысли в команды.
Цукерберг продал акции Facebook, чтобы лечить эпилепсию и болезнь Паркинсона
Фонд создателя самой популярной социальной сети разрабатывает чип, который превращает мысли в команды.  Бизнес
1046
Весь список


Новости компаний
10 января 2019  23:31
Новинка способна
Компания IBM презентовала первый в мире коммерческий квантовый компьютер
Новинка способна "держать в уме" более 500 миллиардов различных величин одновременно. Новости компаний
31
10 января 2019  17:20
По словам Рогозина, заявления американской стороны о планах летать к станции на своих кораблях
NASA продолжит отправлять астронавтов к МКС на российских кораблях "Союз"
По словам Рогозина, заявления американской стороны о планах летать к станции на своих кораблях "оказались несколько поспешными".  Новости компаний
151
8 января 2019  19:15
Новая система, разработанная российскими специалистами, будет основана исключительно на отечественных решениях.
С МКС уберут украинские приборы для стыковки кораблей
Новая система, разработанная российскими специалистами, будет основана исключительно на отечественных решениях.  Новости компаний
312
8 января 2019  13:57
Он будет готов к концу лета. Цена на новинку кусается: базовая версия LiveWire обойдется в $29 799.
Раскрыты возможности первого электробайка Harley-Davidson
Он будет готов к концу лета. Цена на новинку кусается: базовая версия LiveWire обойдется в $29 799.   Новости компаний
410
Весь список
IT и Коммуникации
4 января 2019  16:37
Чехлы для MacBook - подробности
 Все более популярны и востребованы становятся MacBook. Для того чтобы грамотно подобрать аксессуары, следует разбираться во всех тонкостях. Apple MacBook Pro -... IT и Коммуникации
113
16 ноября 2018  06:36
Айфоны XS - позитивные характеристики
Айфоны XS - позитивные характеристики
 Весьма востребованы современные Айфоны. И невероятно популярны iPhobe XS. IT и Коммуникации
336
20 октября 2018  16:10
Как выбрать материнскую плату
Как выбрать материнскую плату
 Для офисного или домашнего, а может быт, игрового компьютера важно грамотно подойти к выбору материнской платы.  IT и Коммуникации
341
Весь список
Транспорт
10 января 2019  13:25
В Минтрансе предложили запретить высаживать детей-безбилетников
В Минтрансе предложили запретить высаживать детей-безбилетников
Об этом сообщил глава ведомства Евгений Дитрих. Транспорт
218
10 января 2019  11:38
В транспорте Самары возникают проблемы при оплате проезда картами Mastercard
В транспорте Самары возникают проблемы при оплате проезда картами Mastercard
Обновление каждого терминала происходит постепенно. Транспорт
178
9 января 2019  22:06
В тарифах появились скидки за стаж и возраст, которых не предусматривала прежняя система.
В России начали действовать новые базовые тарифы ОСАГО
В тарифах появились скидки за стаж и возраст, которых не предусматривала прежняя система.м  Транспорт
475
9 января 2019  10:42
В России вступили в силу новые тарифы на ОСАГО
В России вступили в силу новые тарифы на ОСАГО
Помимо этого новые правила предусматривают разделение водителей на 58 категорий в зависимости от стажа и возраста.  Транспорт
309
Весь список
Предпринимательство
25 декабря 2018  18:57
Правила эффектной презентации
Правила эффектной презентации
 Для того чтобы успешно прорекламировать свои товары или услуги, компании стоит позаботиться о том, чтобы создать успешную презентацию.  Предпринимательство
167
2 декабря 2018  21:49
Бухгалтерские услуги в Москве: в чем преимущества и особенности
Бухгалтерские услуги в Москве: в чем преимущества и особенности
 На сегодняшний день все руководители знают, что для того, чтобы их предприятие экономически развивалось, необходимо просчитывать каждый шаг.  Предпринимательство
263
2 декабря 2018  21:43
Как подобрать персонал в Москве?
Как подобрать персонал в Москве?
Аутсорсинг является одним из самых эффективных методов по подбору персонала и сотрудников. Но не нужно путать его с обычными услугами, которые предлагают... Предпринимательство
246
Весь список
Видео
6 января 2019  11:47
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист
Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
Происшествия
583
3 января 2019  13:04
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров.
Экономика региона
793
3 января 2019  12:51
Подводим итоги 2018 года: культура Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров.
Подводим итоги 2018 года: культура
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров.
Социум
750
2 января 2019  12:45
Как новогодние игрушки поменялись за 100 лет
Как новогодние игрушки поменялись за 100 лет
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве.
Социум
975
2 января 2019  12:12
В этом году на территории Самарской области начали свою работу 9 новых садов
В этом году на территории Самарской области начали свою работу 9 новых садов
Регион подводит итоги 2018 года.
Социум
634
31 декабря 2018  10:25
Новые медиа гирлянды на ёлочном комплексе на пл. Куйбышева в Самаре
Новые медиа гирлянды на ёлочном комплексе на пл. Куйбышева в Самаре
Современные технологии дают возможность воспроизвести на поверхности ёлок разнообразные тематические сюжеты под музыку.
Культура
1247
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1430
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1243
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1589
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1978
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
2144
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3375
Весь список

Мероприятия
Колядки на Ленинградской. Всех желающих приглашают отпраздновать святочные дни
В СОУНБ состоится литературный вечер «Рождение книги», посвященный творчеству православного писателя Николая Агафонова
13 января в Самарской области состоится "Гонка чемпионов"
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Январь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные