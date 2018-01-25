Bloomberg узнал о расставании Кирилла Шамалова и Катерины Тихоновой
25 января 2018 23:01
296
О расставании Кирилла Шамалова с Катериной Тихоновой сообщает Bloomberg со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией. Подробностей, в том числе, идет ли речь об официальном разводе, агентство не приводит. В базах судов Москвы и Петербурга соответствующая информация отсутствует.
О свадьбе Шамалова и Тихоновой ранее сообщали источники агентства Reuters. Официального подтверждения эта информация не получала.
Представитель «Сибура» отказался от комментариев. РБК направил запрос в фонд «Иннопрактика», которым руководит Тихонова.
Шамалов в 2016 году вошел в рейтинг Forbes, став самым молодым российским миллиардером (на тот момент ему было 34 года). Он занял 64-е место с состоянием $1,2 млрд. В этом году бизнесмен занял 74-ю строчку, журнал оценил его капитал в $1,3 млрд.
Кирилл Шамалов — сын совладельца банка «Россия» Николая Шамалова. До прихода в «Сибур» Кирилл Шамалов работал в «Рособоронэкспорте», «Газпроме» и Газпромбанке. К 2014 году ООО «Яуза 12», принадлежавшее Шамалову (сейчас компания ликвидирована), приобрело 17% акций «Сибура» у Геннадия Тимченко. В интервью газете «Коммерсантъ» Шамалов говорил, что для финансирования сделки привлек кредит в Газпромбанке под залог принадлежащих ему активов и заплатил за долю в «Сибуре» исходя из рыночной оценки компании (на тот момент — более $10 млрд). В апреле 2017 года Шамалов снизил долю в «Сибуре» с 20,9 до 3,9%, продав 17% Леониду Михельсону.
Тихонова через фонд «Национальное интеллектуальное развитие» руководит проектом «Иннопрактика», который участвует в проекте Научно-технологической долины МГУ.
Ранее агентство Reuters сообщало, что Тихонова является дочерью президента России Владимира Путина. Официального подтверждения или опровержения информация не получила. В декабре 2015 года в ходе пресс-конференции Путин подчеркнул, что не будет обсуждать свою семью, в том числе из-за вопросов безопасности.
Фото: PhotoXPress
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
25 января 2018 22:54
Затраты для бизнеса оцениваются в 22,7 млрд рублей. Экономика региона
248
25 января 2018 22:08
Предполагается, что весной госпиталь начнет работу. Экономика региона
235
25 января 2018 18:53
Его составил cайт GorodRabot.ru. Экономика региона
204
Финансы и Банки
25 января 2018 16:33
Сертификат действителен до 25 декабря 2020 года и предусматривает проведение ежегодных надзорных аудитов. Финансы и Банки
161
24 января 2018 16:40
Очень удобным способом заработать достойные финансы являются партнерские программы. Финансы и Банки
53
24 января 2018 10:34
Вместе пользователи совершили в прошлом году платежей и переводов на 11,3 млрд рублей. Финансы и Банки
176
Строительство
25 января 2018 13:45
Подрядчика выберут по итогам конкурса 30 января. Строительство
161
23 января 2018 13:40
Общая сумма субсидии, перечисленная в 2017 году военнослужащим в Самарской области составила около полумиллиарда рублей. Строительство
326
19 января 2018 12:35
Путепровод будет начинаться в районе ДК «Современник». Строительство
546
Новости
|
Достаточно доступна цена дома из газобетона под ключ в компании Монолит...
|
Москва – это город возможностей, куда постоянно приезжает молодежь со всей...
|
Теперь аренда апартаментов в москве или любой другой недвижимости...
Налоги
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1096
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
1065
19 сентября 2016 15:30Рынок труда в Самаре в текущем году
Самара – центр Поволжского экономического района. В этом городе с населением, превышающим 1 миллион человек, находится много машиностроительных и... Налоги
2114
Бизнес
25 января 2018 23:01
Член правления компании «Сибур» Кирилл Шамалов расстался с главой фонда «Национальное интеллектуальное развитие» Катериной Тихоновой. Бизнес
295
22 января 2018 17:14
Для всех бизнесменов будет интересным и полезным всероссийский бизнес-форум Высота. Бизнес
65
23 декабря 2017 17:39
В Минэкономразвития, напротив, изменения считают позитивными. Бизнес
431
Новости компаний
25 января 2018 23:16
В 2017 году страницу google.com посетили почти 27 млрд уникальных пользователей, что считается лучшим показателем в мире, оценили аналитики Similar Web. Российские vk.com, mail.ru и... Новости компаний
265
25 января 2018 14:00
Самарские коммунальные системы идут навстречу абонентам, попавшим в сложные жизненные ситуации. Новости компаний
169
24 января 2018 12:04
Более 50 сотрудников компании стали его участниками. Новости компаний
227
23 января 2018 10:50
Представители компании Samsung опровергли выдвинутые обвинения. Новости компаний
203
IT и Коммуникации
24 января 2018 16:42
Для всех, кого интересует профессиональное создание сайтов в сети интернет, а также СЕО-услуги, будет весьма полезен сайт Puslapiu kurimas . IT и Коммуникации
58
25 ноября 2017 10:09
Sennheiser по праву считается одной из ведущих компаний в отрасли аудио индустрии по всему миру. Данный бренд зарекомендовал себя, как качественный... IT и Коммуникации
201
9 ноября 2017 20:55
Выбрав мобильный телефон или планшет, после покупки у нас появляется другая важная задача: приобрести аксессуары - стильные и качественные, по доступным ценам. IT и Коммуникации
226
Транспорт
25 января 2018 14:40
Жители Красной Глинки пожаловались горвластям на сокращение рейсов 50-го автобуса. Проблемно стало добираться до работы и учебы. Транспорт
363
25 января 2018 13:04
Двухуровневую развязку обустраивают вместо кольцевого пересечения. Транспорт
162
24 января 2018 12:41
В сообществе автолюбителей уже выступают против нововведения. Транспорт
453
24 января 2018 12:00
Их установят весной текущего года. Транспорт
258
Видео
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
1483
15 января 2018 09:52
Горели домашние вещи. Происшествия
484
12 января 2018 13:31
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
465
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
6710
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2462
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
9398
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3239
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1893
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2328
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2205
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1856
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3466
Мероприятия