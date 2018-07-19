Бизнес-сообщество попросило Минтруд узаконить увольнение сотрудников в связи с утратой доверия

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«Возможно, стоит внести в Трудовой кодекс такую поправку, но для ограниченного круга компаний», — отметил Баснак, подчеркнув, что этот вопрос находится пока на стадии обсуждения.Как пояснили изданию в бизнес-сообществах, такое нововведение компаниям нужно для того, чтобы защититься от промышленного шпионажа и недобросовестной конкуренции, а также обезопасить свою интеллектуальную собственность.«В наше время многие компании вкладывают многомиллионные инвестиции в новые разработки и исследования. Очень часто получается, что из-за небольшой разницы в зарплате сотрудник перебегает к конкурентам и забирает разработку с собой или просто продает ее», — пояснил «Известиям» член генсовета «Деловой России», гендиректор Института финансового развития бизнеса Ильдар Шайхутдинов.Согласно действующему законодательству, под увольнение в связи с утратой доверия могут попадать госслужащие. Лишиться своего поста на этом основании чиновники могут по четко установленным причинам: за коммерческую деятельность, участие в иностранных НКО, за наличие счетов в зарубежных банках, непредоставление сведений о доходах и расходах, а также за непринятие мер для урегулирования конфликта интересов. Помимо чиновников уволить из-за утраты доверия могут также сотрудников правопорядка, военнослужащих и работников, которые обслуживают денежные и товарные ценности.По мнению зампреда комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Анатолия Выборного, полностью переносить норму увольнений за утрату доверия в коммерческие компании не нужно. Целесообразнее было бы ввести такое нововведение для организаций с госучастием, считает он.