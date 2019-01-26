Бизнес на соснах. Супруги из Сибири разработали бренд сладостей из шишек
26 января 2019 23:17
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История с производством у супружеской пары возникла ещё три года назад. Тогда они поняли, что заработать можно на обычных шишках, которые лесозаготовительные компании сжигают. В 2018 году их проект принёс 570 тысяч рублей чистой прибыли, а сейчас бизнесмены решили превратить свои сладости в массовый продукт.
"Сосновую продукцию" создатели "Озорной шишки" пускают на варенье, конфеты и другие виды сладостей. В прошлом году продукцию стали продавать не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге. Чтобы приготовить варенье, к примеру, используются свежие шишки длиной не более двух сантиметров. Их собирают с конца мая до начала июня.
Что касается сувениров и сладостей, то тут Соловенюк и Пчельникову подсказал кто-то из друзей сделать подарочную шоколадную конфету из шишки. Выпускается также шишка в шоколаде.
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