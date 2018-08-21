Бензин снова дорожает: что ждёт цены на топливо?

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Резкий рост цен на бензин в конце весны спровоцировал настоящую панику на топливном рынке. Чтобы стабилизировать ситуацию, потребовалось вмешательство государства. В частности, были снижены акцизы на бензин. Результат не заставил себя ждать. По данным Росстата, в июле впервые с начала года цены на бензин пошли вниз. В среднем топливо подешевело на 0,2%. Это радовало автовладельцев уже потому, что бензин хотя бы прекратил дорожать. Если сравнивать с прошлым годом, то ситуация выглядела не так радужно. С начала года цены выросли на 9,2%, а по сравнению с июлем 2017-го— на 11,8%.Впрочем, в августе бензин продолжил немного дешеветь, и автовладельцы успокоились. Результаты исследования аналитического центра "Кортес" прозвучали как гром среди ясного неба. За минувшую неделю, с 13 по 17 августа, повысились и розничные, и оптовые цены на бензин. Розница подорожала незначительно. Так, "Нормаль-80" стал стоить на 1 копейку дороже — 38,76 рубля за литр, "Премиум-95" — на 2 копейки, до 44,44 рубля. Цена на "Регуляр-92" осталась прежней — 41,5 рубля.Куда большие опасения вызывает рост оптовых цен. Так, "Нормаль-80" подорожал на 4,7%, до 42,4 тыс. рублей за тонну. "Регуляр-92"вырос в цене на 1,5%, до 44,893 тыс. а "Премиум-95" — на 2,8%, до 47,462 тыс.— Рост оптовых цен связан с рядом факторов, — поясняет аналитик ГК TeleTrade Александр Егоров. — Среди них плановые профилактические ремонты ряда НПЗ, повышенный спрос на топливо в разгар сезона отпусков и уборочной кампании, а также привлекательность экспорта топлива и сырья перед внутренним рынком из-за снижения курса рубля. Розница будет реагировать на рост оптовых цен с некоторой задержкой. Пока изменение отпускных цен на АЗС в среднем на несколько копеек практически не заметно для потребителей. При этом у регуляторов есть возможность оперативно менять экспортные пошлины в случае резкого роста цен на бензин. Этот фактор будет сдерживать аппетиты продавцов, но плавного роста цен на АЗС, по всей видимости, избежать не удастся. Если сохранятся сложившиеся тенденции на валютном рынке и рынке энергоносителей, то есть вероятность роста цен на топливо от 1,5 до 3 рублей за литр. Так, самая популярная марка АИ-92 к концу осени может вырасти с нынешних 41–42 рублей за литр до 43,5–45.К Новому году цена АИ-95 и вовсе может приблизиться к 50 рублям. Так считает финансовый эксперт компании "Аналитика онлайн" Николай Котов. Впрочем, по его мнению, никаких резких скачков цены не будет. Повышение пройдёт плавно. И совершенно не важно, будет расти цена на нефть или нет. По словам Котова, не стоит упускать и тот факт, что уже принят законопроект о повышении НДС до 20%. Это произойдёт с января 2019 года. По его мнению, монополисты-нефтяники решили не дожидаться повышения и уже включили поправки в цены на топливо. Цену трудно регулировать в условиях монополии на сырьевом рынке.— Напомним, что пока речь идёт о росте оптовых цен на бензин, рост розничных цен пока ещё незначителен, — отмечает заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова. — Этот рост оптовых цен может быть следствием двух факторов. Первый — цены на нефть. Ещё в июле они доходили почти до $80 за баррель, а сейчас существенно понизились. Но цена на бензин реагирует на изменение цены нефти не сразу. Второй — это недавний обвал рубля и ожидание ужесточения санкций США, которые могут привести к ещё более серьёзному обесценению российской валюты. Вот и реакция оптовиков соответствующая. Это ещё не говорит о том, что розничные цены резко пойдут вверх. Впрочем, после июльского снижения розничной цены какая-то коррекция вверх должна наступить. Мы не исключаем, что в этом году увидим розничную цену на бензин порядка 49–50 рублей за литр. Хотя не думаем, что это произойдёт в августе.Стимулирует рост цен на бензин и тот факт, что нефтяникам всё выгоднее отправлять топливо на экспорт, чем продавать на внутреннем рынке. Тем более что с 1 сентября экспортная пошлина на нефть ещё снизится — со 135,4 до 130 долларов за тонну. Но дело не только в снижении пошлин. Главное — за границу бензин идёт по значительно более высоким ценам. Как отмечает руководитель аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов, цены на топливо у нас в стране будут медленно, но уверенно двигаться к уровню цен в странах ЕС. Есть тому и чисто экономические предпосылки и стремление к компенсации собственных издержек. Нефть торгуется в долларах, а все расчёты, в том числе и заработной платы сотрудникам на АЗС, в рублях. Соответственно, чем выше будет курс доллара, тем выгоднее будет отправлять нефть на экспорт и тем выше соблазн к тому, чтобы повысить цены в рублях.— В России один литр АИ-95 стоит примерно 45,7 рубля, или по текущему курсу 0,6 евро, — поясняет ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. — При этом в ЕС цена на аналогичное топливо начинается от 1,17 евро, то есть в два раза дороже. Понятно, что есть ряд расходов, которые неизбежны при экспорте, а именно таможенные пошлины, транспортировка и другие. Однако даже с их учётом прибыль остаётся гораздо выше. Перспективы рубля на ближайшее время не очень радужные. Его укрепления в условиях роста санкционного давления со стороны США на Россию, а также в условиях повсеместного роста доллара ожидать не стоит. Отсюда следует, что разрыв в ценах на бензин в ЕС и РФ будет значительным, а возможно, даже будет увеличиваться. На этом фоне если государство не предпримет никаких действий по защите внутренних потребителей, то рост цен на топливо продолжится.Большинство аналитиков сходятся во мнении: только за счёт контроля государства удастся сдержать рост цен. При этом даже в самом лучшем случае бензин подорожает, но прибавит в цене ещё несколько копеек. Такого мнения придерживается и трейдер-аналитик компании "ФинИст" Денис Лисицын.По его словам, в августе сложилась очень благоприятная ситуация для роста цен. Нефтяным компаниям выгодно продавать нефть за рубеж ещё и потому, что на мировом рынке на неё увеличился спрос. Это связано с вводом санкций против Ирана и спадом добычи в Венесуэле. И всё это на фоне уборочной в России, когда спрос на топливо традиционно резко возрастает. Впрочем, и покупательная способность у нас в стране тоже не растёт. По мнению Лисицына, резкого роста цен к концу августа точно не будет. Если оно и начнется, то бензин будет дорожать постепенно, прибавляя в цене по 1–2 копейки.