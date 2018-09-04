Бензин снова дорожает. Как вырастут цены на топливо в сентябре?
4 сентября 2018 15:15
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С чем связан новый виток роста цен и как изменится стоимость топлива в сентябре? Практически всё лето цены на бензин в Москве и области были достаточно стабильны. У столичных водителей не было повода для волнений и в середине августа, когда после перерыва начал дорожать бензин в регионах. Тогда в целом по стране розничные цены на бензин выросли на одну-две копейки, а в оптовом сегменте намного больше — до 4,7%. Такие результаты обнародовал аналитический центр "Кортес". Впрочем, Москву подорожание не коснулось. Столичные заправки казались оплотом стабильности. И вот в начале сентября ситуация изменилась.
В Московской топливной ассоциации (МТА) зафиксировали ощутимый рост цен на заправках "Шелл Нефть". Литр АИ-95 подорожал там на четыре копейки, до 45,8 рубля. На "Астра АЗС" за литр дизеля придётся отдать на 21 копейку больше, чем неделю назад, — 45,37 рубля. Там же АИ-95 подорожал на 16 копеек, до 46,22 рубля за литр. В среднем цены на топливо подорожали на одну копейку. Впрочем, это серьёзный повод для беспокойства. Автомобилисты опасаются, что начинается новый виток подорожания топлива. Всё лето цены снижались или держались на стабильном уровне. Бензин прекратил дорожать ещё в начале июня. Тогда за неделю АИ-92 вырос на одну копейку, а АИ-95 — на три копейки.
— Рубль продолжает ослабевать по отношению к доллару из-за санкций и оттока нерезидентов с российских рынков, — рассказывает эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский. — В результате этого стоимость нефти в рублях уже достигла 5325 за баррель. Из-за снижающегося курса рубля государство не сможет субсидировать внутренние цены на бензин. Сентябрь, скорее всего, не будет отличаться взрывной динамикой цен на бензин. А вот в октябре эффект девальвации уже точно проявит себя. Сентябрь ещё ассоциируется с последним месяцем сбора сельскохозяйственных культур на севере и в средней полосе России. Так что нефтяным компаниям будет, скорее всего, предложено "ещё немного потянуть" и компенсировать отрицательный финансовый поток позже.
Предпосылки для дальнейшего роста цен, действительно, есть. Во-первых, в конце августа стало известно, что правительство с 1 января 2019 года повысит акцизы на бензин и дизельное топливо — на 2,7 тысячи и 3,7 тысячи рублей за тонну соответственно. Во-вторых, на нефтяников, которые работают внутри страны, оказывает влияние ослабление курса национальной валюты. Как отмечает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский, из-за ослабления рубля растут расходы компаний на импорт, а также на другие услуги, которые дорожают из-за ускоряющейся инфляции. Фактически очередной виток роста цен на бензин — это ответная реакция компаний, ориентированных на внутренний рынок, а также попытка больше заработать перед вводом акцизов.
— Сейчас нефтедобывающим компаниям выгоднее продавать нефть за рубеж, нежели поставлять на внутренний рынок, — рассказывает трейдер-аналитик компании "ФинИст" Денис Лисицын. — Увеличение оптовых цен на топливо также негативно влияет на розничную цену бензина. Оптовые партии бензина 95 класса 5 подорожали на прошлой неделе на 626 рублей — до 51,787 тысячи рублей за тонну. Цена на бензин 92 класса 5 выросла на 488 рублей, достигнув 49,291 тысячи рублей за тонну. Оптовая цена на дизельное топливо летнее класса 5 за указанный период повысилась на 362 рубля, составив 50,057 тысячи рублей за тонну. Для владельцев АЗС повышение стоимости бензина будет всегда актуально, и они будут использовать любой предлог для того, чтобы увеличить цену. Поэтому постепенные прибавки на одну-две копейки на топливных заправках вполне допустимы. Никто не обещает прекращения роста цены на топливо.
Впрочем, не все смотрят на рынок так пессимистично. К примеру, валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров считает, что паниковать не стоит. Хотя бы потому, что цены повысились не на всех столичных заправках. По его мнению, говорить об общей тенденции возобновления роста цен на топливо преждевременно. По прогнозам Егорова, в сентябре резкого скачка цен на топливо, скорее всего, не будет. Стоимость будет колебаться в пределах одного процента от сегодняшних значений. Правда, такой прогноз актуален только при сохранении текущих общерыночных условий. Не должно быть резкой девальвации рубля и скачка цен на нефть на мировых площадках.
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